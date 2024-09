Số phận của Ryu Jun Yeol giữa 2 mỹ nhân Krystal - Winter (aespa) ở sự kiện, tất cả chỉ vì scandal tình ái với Han So Hee

Vào ngày 6/9, cả dàn sao đình đám như Krystal, Winter (aespa), Lưu Thi Thi, Chu Châu, Ryu Jun Yeol... đã đổ bổ show diễn của Ralph Lauren nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week (Tuần lễ Thời trang New York). Trong số đó, màn khoe sắc của 2 mỹ nhân Kpop đình đám Winter - Krystal nhận được nhiều lời tán tụng nhất. Tuy nhiên khi bức ảnh chụp chung của 2 nữ idol được tung ra thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là... Ryu Jun Yeol.

Hóa ra, cư dân mạng đã dùng AI để xóa đi Ryu Jun Yeol ngồi giữa Winter và Krystal. Và thế là bức ảnh giờ đây chỉ còn 2 mỹ nhân đình đám Kpop. Sở dĩ Ryu Jun Yeol bị cư dân mạng ghét như vậy là bởi "Ảnh đế" này đã mất điểm trầm trọng sau drama tình ái với Han So Hee - Hyeri. Ryu Jun Yeol đã mập mờ tình cảm khiến Hyeri lên mạng mỉa mai, dẫn đến việc Han So Hee bị hiểu lầm là "tiểu tam" và có những hành động đáp trả bốc đồng. Nhưng Ryu Jun Yeol lại tuyệt nhiên im lặng giữa ồn ào đời tư nhằm tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp. Điều này khiến nam diễn viên bị ghét bỏ và trở thành "hến vương" trong mắt netizen.

Trong ảnh gốc, Ryu Jun Yeol ngồi giữa Krystal và Winter

Nhưng vì "ngứa mắt" nên netizen đã dùng AI xóa nam diễn viên ra khỏi khung hình. Giờ đây sẽ chỉ còn 2 mỹ nhân Krystal và Winter đọ sắc

Krystal gây ấn tượng khi xuất hiện tại show diễn với thần thái lạnh lùng, sang chảnh ngút ngàn. Mỹ nhân này khoe khéo vóc dáng đáng ngưỡng mộ, vòng 1 lấp ló cùng làn da không tì vết

Winter xinh xắn, đáng yêu như cô công chúa nhỏ. Nhưng hóa ra cô nàng diện 1 thiết kế cắt khoét hiểm hóc để phô diễn lưng trần gợi cảm

Khung hình chung của 2 thế hệ mỹ nhân SM Entertainment gây bão mạng xã hội

Nhưng Ryu Jun Yeol mới là nhân vật gây bàn tán hơn cả

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được hai ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988 . Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han. Cuối tháng 3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Drama tình ái liên quan tới ba ngôi sao Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong năm nay

Nguồn: Twitter