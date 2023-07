Rộ nghi vấn Hà Hồ đã "bỏ quên" Hương Giang, một hành động khiến fan lo ngại tình chị em rạn nứt

The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) là một trong những chương trình thực tế được fan sắc đẹp vô cùng trông đợi khi quy tụ dàn huấn luyện viên đều là những cái tên đình đám trong giới giải trí như Hà Hồ, Hương Giang, Lan Khuê, Thanh Hằng. Trước thềm The New Mentor ra mắt khán giả vào tháng 8, Hà Hồ đã chia sẻ lịch phát sóng của show trên trang cá nhân. Thế nhưng đáng chú ý, "nữ hoàng giải trí" nhắc tên Lan Khuê, Thanh Hằng nhưng không hề đả động gì đến Hương Giang trong bài đăng của mình.

Cụ thể, Hà Hồ đã có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý: "Tỉnh giấc ở Thụy Điển, thấy tấm hình sốc quá đi ngủ tiếp. Nói chung không biết nói sao, chỉ biết là cái nết dữ của mình đã được phát huy. Thanh Hằng, Lan Khuê vào nói gì cái nhỉ". Lan Khuê sau đó cũng "úp mở" trên trang cá nhân: "Chương trình không drama, nhưng...".

Động thái gây chú ý của Hà Hồ. Bài đăng của nữ ca sĩ chỉ nhắc đến Thanh Hằng và Lan Khuê, không đả động gì đến Hương Giang

Lan Khuê sau đó cũng có những dòng chia sẻ úp mở

Việc Hà Hồ cho biết "cái nết dữ của mình đã được phát huy" cho thấy hẳn đã xảy ra nhiều drama giữa các huấn luyện viên trong giai đoạn ghi hình The New Mentor. Trước đó, Hà Hồ vẫn "chị chị em em" vô cùng thân thiết với Hương Giang. Nữ ca sĩ còn mời đàn em đến làm khách mời trong show diễn Love Songs ở Đà Nẵng. Ngoài ra, khi bốc thăm vị trí đứng chụp ảnh poster cho The New Mentor, Hà Hồ bốc được chỗ đứng giữa nhưng vẫn nhường lại cho Hương Giang.

Hoa hậu Hương Giang là một trong những khách mời đặc biệt xuất hiện trong show diễn Love Songs của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng