Lan Khuê: Bảo tôi đứng giữa chị Thanh Hằng và chị Hồ Ngọc Hà thì tôi không dám!

Từng đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2015 và mang về thành tích top 11 - cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, chiến thắng giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, huấn luyện viên The Face 2016,... Lan Khuê có một vị trí "không phải dạng vừa" trong làng giải trí Việt. Thế nhưng cách đây 4 năm, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Lan Khuê kết hôn với chồng doanh nhân và lui về hậu trường để chăm sóc gia đình nhỏ.

Cho đến gần đây, Lan Khuê chính thức thông báo sẽ tái xuất với vị trí huấn luyện viên, ngang hàng với "chị đại" Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà, và cả Hương Giang trong chương trình The New Mentor 2023 (Người mẫu toàn năng). Nhân dịp này, Lan Khuê đã có buổi trò chuyện cùng chúng tôi để nói về cột mốc mới cũng như chia sẻ cuộc sống trong thời gian im hơi lặng tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Lan Khuê lên tiếng về những thông tin gây xôn xao liên quan đến nghi vấn "thay thế" Phạm Hương ngồi vào ghế huấn luyện viên tại chương trình.

Clip: Lan Khuê tiết lộ tái xuất ở The New Mentor, chia sẻ quan điểm về drama ở các chương trình truyền hình thực tế

Chào Lan Khuê, lâu lắm bạn mới xuất hiện trước công chúng. Trong thời gian qua cuộc sống của bạn thế nào?

Đúng là rất lâu rồi tôi mới tham gia một buổi phỏng vấn, thời gian qua mọi người cũng thấy tôi bận rộn với những công việc ngoài ngành giải trí và còn có một gia đình nhỏ nên quỹ thời gian bị rút ngắn đi nhiều. Thời gian tôi dành cho các hoạt động showbiz dần như là không còn như trước nên tôi cảm thấy mình không có gì để chia sẻ với mọi người.

Với tên tuổi Lan Khuê đã gây dựng lên từ trước thì chắc hẳn trong thời gian bạn "ở ẩn" cũng nhận được không ít lời mời tái xuất?

Tôi rất may mắn là dù đã tạm rời xa lĩnh vực giải trí khoảng 4 năm nhưng trong thời gian đó vẫn được các anh chị đồng nghiệp gửi lời mời tham gia show truyền hình thực tế, trình diễn thời trang, dự sự kiện,… Nhưng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc khác, không có cơ hội cọ sát với nghề nhiều nên "lửa nghề" cũng đã giảm dần. Có lúc tôi thấy mình không còn phù hợp với công việc này nữa. Khi đã quyết định nhận lời mời tham gia thì phải cháy hết mình nên tôi khá đắn đo, xét thấy bản thân chưa sẵn sàng, một phần khác tôi nghĩ mình chưa đủ duyên để quay trở lại.

Thời điểm 4 năm trước là lúc sự nghiệp Lan Khuê đang trên đà phát triển và thăng hoa, vậy ngoài lý do kết hôn thì có có nguyên nhân gì khác khiến bạn quyết định dừng lại?

Chỉ đơn giản là do duyên hôn nhân tới thì tôi tiến tới. Trong cuộc sống của mỗi người ở mỗi giai đoạn khác nhau thì sẽ có thứ tự ưu tiên khác. Tầm hơn 20 tuổi một chút, tôi còn quá trẻ và mới chập chững bước ra ngoài, bắt đầu có những va chạm đầu tiên thì khao khát được chứng minh bản thân, khẳng định tên tuổi rất thôi thúc. Đó là ưu tiên hàng đầu và lớn nhất của tôi trong giai đoạn đó.

Đến năm 2018, tôi đã rơi vào độ tuổi 27-28 rồi nên cảm thấy mình có sự trưởng thành nhất định và mong muốn được ổn định. Nhân duyên về hôn nhân không phải muốn sớm là sớm và muộn là muộn, nó sẽ đến một cách rất bất ngờ. Công việc và sự nghiệp có thể sẽ có cơ hội để gây dựng và phát triển tiếp tục, còn hôn nhân khi đã bỏ lỡ thì sẽ vô cùng tiếc nuối. Giai đoạn đó tôi cảm thấy rất thoải mái khi lựa chọn bước sang một trang mới của cuộc đời.

Hà Hồ tiết lộ lý do chị ấy quyết định tái xuất một phần là do "con số", còn Lan Khuê bạn trở lại vì điều gì?

Tôi nhớ là năm ngoái có dịp gặp Hương Giang khi cùng trang điểm ở một địa điểm. Lúc đó, Hương Giang có nói: "Lan Khuê là lựa chọn, mục tiêu của Hương Giang cho chương trình". Tôi đã nói với Hương Giang rằng bản thân mình lâu rồi không cọ sát với nghề nên "lửa nghề" phần nào giảm đi, bây giờ kêu tôi trở lại một chương trình truyền hình thực tế và dành thời gian nó thì tôi sợ quá, thật sự bản thân không đủ sẵn sàng. Tuy nhiên, Hoa hậu Hương Giang là một người rất kiên trì với mục tiêu Giang đặt ra.

Có một ngày nọ tôi gặp anh Trung - hiện đang là cố vấn của chương trình The New Mentor, anh nói: "Khuê ơi, anh bật mí cho em một bí mật này mà sau khi nghe xong em sẽ phải suy nghĩ lại". Tôi nhớ anh nói rằng chị Thanh Hằng - chị Hồ Ngọc Hà đã xác nhận tham gia, khi nghe đến đó tôi thật sự suy nghĩ lại và thử nghiên cứu chương trình. Tôi có cơ hội làm việc với chị Thanh Hằng - chị Hồ Ngọc Hà rất nhiều nên hiểu một điều là khi cả 2 chị nhận lời tham gia dự án nào thì nó phải đảm bảo một số nguyên tắc, yêu cầu cơ bản. Tôi biết những yêu cầu đó sẽ liên quan đến chuyên môn và khi đã đảm bảo về mặt chuyên môn, hình ảnh thì chắc chắn chương trình này xứng đáng để tôi tham gia.

Khi bắt đầu nghiên cứu thể lệ, nội dung chương trình, tôi thấy không chỉ riêng dàn huấn luyện viên mà cả host, giám khảo khách mời, thử thách các tập,… đều được đầu tư kỹ lưỡng và hấp dẫn. Tôi thấy được sự tâm huyết rất lớn của nhà sản xuất dành cho chương trình. Như vậy, chương trình đã đáp ứng các tiêu chí về chuyên môn, người tôi sẽ được ngồi chung và đương nhiên là "con số" nữa. Như chị Hà Hồ đã nói, Hương Giang rất biết cách để đưa ra con số để người khác cảm thấy công sức, thời gian bỏ ra cho chương trình là xứng đáng. Một điều quan trọng hơn nữa là so với các chương trình thực tế khác thì lịch quay của The New Mentor rất linh động để các huấn luyện viên có thể sắp xếp thời gian. Những người có gia đình và con nhỏ như chị Hà và tôi sẽ rất "dễ thở". Yếu tố về thiên thời - địa lợi - nhân hoà đã đảm bảo thì tôi nghĩ đây là cái duyên để mình quay trở lại với công việc nghệ thuật.

Lan Khuê nói rằng việc vắng bóng đã khiến một phần "lửa nghề" bị giảm, liệu bạn có còn đủ "máu chiến" và năng lượng cho cuộc chơi này?

Khi tôi nhận được cuộc gọi từ anh Trung nói rằng chị Hà và chị Hằng sẽ tham gia chương trình thì đâu đó trong con người mình đã nhen nhóm "lửa" trở lại. Việc ngồi chung với ai quan trọng lắm, khi ngồi cùng những người khơi gợi được sự hào hứng và khiến mình thấy thú vị thì đó chính là chất xúc tác khiến tôi bùng lại. Càng nghiên cứu chương trình tôi càng thấy mình sẵn sàng và nôn nao hơn. Đỉnh điểm là trong ngày tôi được công bố là huấn luyện viên thứ 4, lúc đó tôi hào hứng và vui lắm. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ "cháy" lại một lần nữa.

Nếu nói: Không có Hà Ngọc Hà - Thanh Hằng sẽ không có Lan Khuê ở The New Mentor thì có đúng không?

Có thể nói là như vậy. Lan Khuê ở thời điểm hiện tại không giống với trước kia, tôi may mắn có một đặc quyền của riêng mình là có thể chọn lựa cái gì thích và không thích, cái gì không thích thì thoải mái từ chối chứ không phải đắn đo suy nghĩ. Hiện tại tôi chỉ chọn làm việc với ai mang lại cho mình sự thoải mái và cảm thấy vui. Khi nhận chương trình này tôi thật sự không phải muốn "chiến" với ai, muốn đấu với người nào mà chỉ nghĩ đây là cuộc chơi mà khi tham gia mình sẽ có rất nhiều nguồn cảm hứng, năng lượng không chỉ riêng ở lĩnh vực thời trang và còn trong cuộc sống nữa. Đối với những người đã làm nghệ thuật thì sẽ biết ánh đèn sân khấu có sức hút rất lớn. Khi tôi làm công việc ở ngoài thì cũng thú vị đấy nhưng khi có dịp trở lại sân khấu thì như được tiếp một nguồn năng lượng rất lớn khiến cuộc sống màu sắc và phong phú hơn.

Trong khi Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà và Hương Giang đều là những thường xuyên hoạt động trong làng thời trang, show truyền hình suốt các năm qua còn Lan Khuê im hơi lặng tiếng khá lâu. Bạn có sợ bị "lép vế" không?

Tính đến thời điểm này thì khoảng thời gian tôi hoạt động trong nghề cũng đã 10 năm. Trong 10 năm đó thì các vị trí, vai trò tôi đều đã thử sức qua. Có những người họ lên sàn diễn với tư cách bước ra từ cuộc thi hoa hậu hoa hậu hay ở các lĩnh vực khác còn tôi ban đầu là một người mẫu, sau đó lấn sân sang thi hoa hậu rồi tiếp tục quay lại sàn diễn. Việc được tiếp xúc và cọ xát nhiều với ngành thời trang khiến tôi có nhiều kinh nghiệm, bài học ăn sâu vào bên trong máu. Dù trong 4 năm qua tôi ít xuất hiện nhưng tôi vẫn theo dõi những hoạt động trong làng giải trí. Khi nhận lời tham gia tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có thật sự chắc chắn muốn trở lại hay chưa. Và khi tôi đã trả lời được những câu hỏi thì biết mình đã sẵn sàng, bản thân tôi khi làm điều gì cũng phải chắc chắn.

Nếu là Lan Khuê của những năm trước sẽ có sự e dè khi ngồi cạnh các đàn chị, vì lúc đó tôi còn trẻ quá. Khi quyết định tham gia, tôi biết đây còn là cơ hội để mình được gặp lại những "cố nhân", người từng đồng hành trong công việc. Hiện tại, tôi chỉ thấy niềm vui chứ không đặt áp lực đè lên vai, tôi không cần bất chấp để thắng, cũng không cần tìm một danh tiếng hay địa vị nào khác nữa nên mọi thứ rất đơn thuần khi đến với cuộc thi này.

Trong poster mới của The New Mentor, vị trí đứng của Lan Khuê là ngoài cùng. Đây là sự sắp xếp của chương trình hay mong muốn của Lan Khuê?

Khi tham gia bất kỳ chương trình nào, nhà sản xuất muốn ra sao thì tôi tôn trọng và làm theo đúng như thế. Nếu người ta muốn tôi đứng giữa thì tôi đứng, còn khi muốn tôi ra ngoài rìa tôi cũng sẽ vui vẻ làm theo. Ở The New Mentor, rõ ràng chị Thanh Hằng và chị Hồ Ngọc Hà có tuổi đời tuổi nghề là "cây đa cây đề" rồi nên 2 chị đứng giữa là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí, bây giờ bảo Lan Khuê - Hương Giang đứng giữa đi thì tụi tôi thật sự là không dám. Tôi còn nhớ có hôm 4 người gặp ở sự kiện, chúng tôi mời 2 chị đứng giữa đi thì chị Hà nói: "Thôi, 2 đứa bây đứng giữa đi" nhưng không một ai dám đứng. Sau một hồi kì kèo thì 2 chị cũng kéo chúng tôi đứng giữa. Khi vào chương trình, tôi và Hương Giang thật sự nghĩ vị trí đó cho 2 "chị đại" là hợp lý nhất.

Là người từng có kinh nghiệm xuất hiện ở nhiều chương trình thực tế về giới thời trang, người mẫu thì với Lan Khuê vị trí đứng có thật sự quan trọng không?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình lên hình có đẹp không, da sáng và mặt xinh không. Không hiểu sao dạo gần đây mọi người rộ lên cái vị trí đứng giữa chứ thời của tôi mọi thứ vô cùng đơn giản. Năm 2016, khi có 3 huấn luyện viên là chị Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương và Lan Khuê thì trong các poster, sự kiện thì tôi luôn là người chủ động đứng sang một bên để mời chị Hồ Ngọc Hà vào. Đến năm 2017, tôi nghĩ vị trí đứng giữa dành cho tôi đơn giản là sự trân trọng với huấn luyện viên đã xuất hiện lần thứ 2 ở chương trình.

Nếu có ý kiến không đồng tình về việc Lan Khuê ngồi ghế huấn luyện thứ 4 ngang hàng với Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà, dân mạng hoài nghi về năng lực của Lan Khuê thì bạn sẽ đáp trả ra sao?

Mỗi mùa truyền hình thực tế, khi tôi tham gia từ năm 2016 đến nay thì các ghế huấn luyện viên đều luôn có sự tranh luận như vậy. Cứ hết mùa này đến mùa sau thì mọi người lại muốn những người mùa trước ngồi, chúng ta cần có thời gian để làm quen thôi.

Lan Khuê có đặt mục tiêu sẽ giành chiến thắng trong lần tái xuất này?

Tôi không. Mục tiêu lớn nhất của tôi là được "cháy" hết mình với lĩnh vực yêu thích, là cái nôi đưa tôi đến với khán giả. Tôi mong muốn truyền kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân không chỉ với thí sinh đội mình mà còn với tất cả các bạn của ở chương trình để tìm ra người chiến thắng xứng đáng. Tôi nghĩ những điều này sẽ thú vị hơn cả drama.

Dù chương trình The New Mentor chưa phát sóng nhưng dân tình đã bắt đầu có sự so sánh nó với một chương trình khác là The Face. Lan Khuê nghĩ gì về vấn đề này?

Trong cuộc đời, sự nghiệp của mỗi người hay cả các chương trình cũng không thể nào thiếu được việc bị so sánh. Thậm chí, người trong cuộc họ chẳng bao giờ muốn bị so sánh nhưng những người xung quanh cứ đặt lên bàn cân và đó là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi bản thân tôi cũng bị ngại vì vốn không muốn bị so sánh với ai, cảm giác bị so sánh rất khó xử. Ở một mặt tích cực, việc bị so sánh sẽ giúp những người trong cuộc tự hoàn thiện bản thân, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm tốt. Tôi luôn giữ bản thân cân bằng để những sự so sánh đó không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ cảm thấy rằng việc giữ vững các mối quan hệ còn quan trọng hơn việc cố gắng hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên.

Sau 4 năm trở lại, Lan Khuê sẽ "chơi cờ" như thế nào?

Tôi cũng chưa biết nữa vì sợ nói trước bước không qua. Hiện tại, tôi chỉ nhìn các thí sinh qua hồ sơ online thôi chứ chưa gặp bên ngoài. Khi tôi gặp thí sinh rồi mới biết trái tim mình thuộc về ai. Cũng có vài gương mặt tạo cho tôi ấn tượng trong dàn hồ sơ nhưng tôi cần thêm thời gian để xác định phong cách của họ. Tiêu chí chọn thí sinh của tôi vẫn là sự đa dạng, tôi muốn các bạn của đội mình sẽ có cá tính, ngọt ngào, trưởng thành,... nhưng các bạn có về với tôi không thì chưa biết.

Lan Khuê nói rằng bạn vẫn theo dõi sự phát triển và chuyển biến của làng giải trí trong những năm qua. Một điều dễ nhận ra rằng các chương trình truyền hình thực tế hiện tại lại rất chú trọng vào việc tạo drama, chiêu trò bằng những màn cãi nhau, đấu đá ngôn từ,... gây nên sự ồn ào, Lan Khuê đánh giá thế nào?

Khi đã là truyền hình thực tế thì khán giả cũng muốn xem những cái chân thật nhất. Tôi hiểu được rằng chương trình nào càng chạm đến cảm xúc của khán giả thì càng thành công. Nhưng cái gì cũng vậy, khi nhiều quá sẽ gây nên sự bão hoà, có những cảm xúc khán giả có thể cảm được nhưng có những cái lên cao trào quá lại khiến người ta nghi ngờ về độ chân thật. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên mang con người thật của mình lên chương trình, cố gắng bình tĩnh nếu bạn không muốn bộc lộ những cảm xúc tiêu cực.

Clip: Lan Khuê chia sẻ mối quan hệ với Phạm Hương, làm rõ nghi vấn là “người thay thế”

Khi Lan Khuê vừa được công bố là huấn luyện viên thứ 4, Phạm Hương viết một status rằng chị ấy cũng từng được Hương Giang mời ngồi vào ghế huấn luyện viên nhưng đã từ chối. Động thái này của Phạm Hương vào đúng thời điểm đó khiến Lan Khuê bị hiểu như "người thay thế", bạn nghĩ sao?

Việc công bố cuối cùng rất thú vị, nó phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Khi 3 vị huấn luyện viên kia đã được công bố rồi thì mới đến tôi, sự kéo dài này như thời gian tôi vắng bóng rồi bỗng dưng trở lại, giống như chương trình bỗng dưng xuất hiện thêm huấn luyện viên thứ 4.

Lúc đó, tôi bất ngờ bị rơi vào tình huống khó xử. Tôi nghĩ đó đang là một chuyện vui và mình nên được tận hưởng một cách trọn vẹn nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện một tình thế như vậy. Khó xử ở chỗ là nếu như tôi mặc kệ nó, nó không đúng thì mình chả cần nói làm gì. Nhưng khi tôi im lặng thì những người có trí tưởng tượng to lớn sẽ đẩy câu chuyện đi rất xa, những tin đồn không có căn cứ sẽ nhiều đến mức vùi đi sự thật vốn có.

Đến khi phía đại diện nhà sản xuất đã lên tiếng giải thích rồi thì những người không muốn hiểu vẫn cố tình không hiểu thì làm sao đây. Tôi bó tay trước sự việc này vì không thể kiểm soát được. Cái duy nhất lúc đó tôi có thể làm là mặc kệ, sự thật như thế nào thì người trong cuộc đều rõ. Tôi không cần phải cố giải thích những việc hiển nhiên, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Hiện tại, tôi đang trông đợi chị Hồ Ngọc Hà - chị Thanh Hằng và Hương Giang sẽ làm gì trong cuộc chơi này. Tôi rất tiếc vì thiếu đi huấn luyện viên thứ 5 là Phạm Hương, nếu có Phạm Hương thì cuộc chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Giả sử nếu Phạm Hương đồng ý ngồi vào ghế huấn luyện viên thứ 5 thì Lan Khuê cũng sẵn sàng "tái chiến"?

Tôi sẵn lòng tham gia chương trình khi có chị Thanh Hằng, chị Hồ Ngọc Hà, Hương Giang và Phạm Hương. Bây giờ chuyện đó chưa diễn ra mà ngày nào mọi người cũng nhắc rồi. Nếu có thêm Phạm Hương, khán giả sẽ càng trông đợi xem cả hai sẽ đối diện với nhau như thế nào, và cùng đối diện với các "chị đại" ra sao. Liệu chúng tôi sẽ cùng "chiến đấu" với các chị hay giải quyết các "ân oán" ngày xưa. Thật tiếc vì dự định 5 người chỉ còn 4 nhưng không sao 4 người cũng đủ đem lại sự ồn ào (cười).

Sau nhiều năm, người hâm mộ không khỏi thắc mắc mối quan hệ hiện tại của Lan Khuê và Phạm Hương như thế nào?

Tôi và Phạm Hương từ trước đến nay chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, khi gặp trong các sự kiện vẫn vui vẻ hỏi thăm nhau. Bây giờ tôi và Phạm Hương đều là những người đã có gia đình thì những câu chuyện trao đổi sẽ liên quan đến con cái, vợ chồng,... chỉ dừng lại như thế thôi chứ nói thân thiết thì chưa đến mức đó.

Có một giây phút nào chính Lan Khuê và Phạm Hương cùng đối diện trực tiếp với nhau để "đào" lại những drama từng diễn ra trên sóng truyền hình?

Những gì đã xảy ra chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình thực tế thôi, bước ra khỏi chương trình tôi sẽ tách biệt giữa công việc và cuộc sống. Khi gặp nhau, tôi và các huấn luyện viên khác cũng sẽ rất vui vẻ, luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Với tôi, khi đã ngồi cùng một chương trình thực tế và cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc thì đó là một kỷ niệm rất đẹp. Ở độ tuổi 30 này, khi được hỏi lại những chuyện xảy ra hồi năm 20 mấy tuổi như thế nào thì tôi chỉ thấy vui. Bởi vì lúc đó chúng tôi đều là những con người trẻ đầy nhiệt huyết, với bầu nhiệt huyết đó sẽ sinh ra những cảm xúc khác nhau và khi đặt vào cùng một chương trình thực tế thì nó sẽ bùng nổ. Bây giờ mọi người vượt ngưỡng 30 tuổi, tôi nghĩ không ai còn lưu lại những điều đó trong tiềm thức nữa đâu.

Năm 2017, Lan Khuê từng dính ồn ào về vị trí đứng giữa của bạn trong poster bên cạnh Minh Tú và Hoàng Thuỳ. Thời điểm đó có góc khuất nào mà khán giả chưa được biết?

Lúc sự việc xảy ra tôi không quan tâm, bởi mình chỉ nghĩ đơn giản là không phải tự nhiên mà Lan Khuê trong hình hiệu và poster đều đứng ở giữa nếu không có sự sắp xếp của nhà sản xuất. Tôi nghĩ đây là điều hiển nhiên và ai cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên, qua thời gian tôi mới nhận ra điều mình cho là hiển nhiên lại khiến cho mọi người bàn tán. Lúc đó tôi thật sự không biết giải thích như thế nào vì đó là do nhà sản xuất sắp xếp, người ta bảo như thế nào thì tôi làm thế đấy, không ngờ sự bàn tán ấy lại kéo dài đến tận bây giờ. Có rất nhiều tin đồn đúng cũng có mà không đúng cũng có, nhưng không đúng thì nhiều hơn, không lẽ mỗi khi rộ tin tôi đều phải lên đính chính thì không giống với tác phong thường ngày của mình.

Có khi nào Lan Khuê tự ngồi coi lại những clip viral hay hình ảnh cũ của mình trên sóng truyền hình không?

Tôi không dám coi, trước đến nay tôi bị cảm giác sợ nhìn thấy mặt mình trên tivi. Tuy nhiên, khi chương trình phát sóng thì cũng cần nhìn lại để rút kinh nghiệm, vì thế tôi bắt ekip mình xem rồi gửi đánh giá.

Trong các diễn đàn sắc đẹp, hình ảnh và phát ngôn của Lan Khuê thường xuyên bị đào lại mỗi khi có một mùa truyền hình thực tế hay hoa hậu mới. Một vài phát ngôn của Lan Khuê trở thành "huyền thoại" như: Niềm tin chuyển hoá thành niềm tin, Khuê đã thấy và Khuê đã đánh giá,... Mỗi khi nghe lại những câu này, Lan Khuê thấy thế nào?

Tôi cười hoài luôn, đó như nguồn cảm hứng để tôi làm mới bản thân mỗi ngày (cười). Con người mà, chúng ta cần được cười vì đó là "thang thuốc bổ", không phải ai cũng có may mắn bản thân mình có thể gây cười cho người khác,... tôi cũng tranh thủ cười ké. Trong nhóm của tôi và ekip, tôi chính là người sẽ gửi cho mọi người xem nhiều nhất. Tôi hay nói với mọi người tôi cười nãy giờ, cười từ giường xuống đất.

Tuy nhiên, trong chương trình sắp tới tôi sẽ cẩn trọng hơn, ai có va vấp thì cũng mong khắc phục được. Tôi hy vọng ở chương trình này sẽ không thành meme để chọc cười, nhưng nếu có thì coi như đó là một "liều thuốc bổ" tôi tặng cho mọi người, dù nó có hơi đắng nhưng mà hậu nó ngọt.

Có tin đồn rằng siêu mẫu Coco Rocha sẽ xuất hiện trong The New Mentor, giả sử điều này xảy ra thật thì Lan Khuê có cảm xúc thế nào?

Hiện tại tôi không thể chia sẻ về điều này. Tuy nhiên nếu chuyện đó có xảy ra thì tôi thấy vui vì chương trình đã tập hợp được những gương mặt kỳ cựu trong làng thời trang Việt Nam và quốc tế.

Về chuyện bị so sánh với Coco Rocha thì không cần đợi đến lúc chị xuất hiện, ngày nào tôi cũng bị so sánh rồi, chuyện đó còn lạ gì nữa. Nhưng nếu có cơ hội được gặp gỡ, làm việc cùng những gương mặt kỳ cựu trong làng thời gian thì thật sự sẽ rất thú vị. Khi đó tôi sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, có thêm các mối quan hệ mà không phải lúc nào muốn cũng có được.

Clip: Lan Khuê chia sẻ cuộc sống khi làm mẹ bỉm

Với vai trò là một mẹ bỉm, từ khi sinh con trai thì cuộc sống của Lan Khuê có thay đổi nhiều không?

Thay đổi rất nhiều, ngày xưa khi còn độc thân tôi rất hào hứng trước những chuyến đi chơi xa. Khi đó tôi có thể thay hàng chục bộ đồ, chụp hàng nghìn tấm ảnh nhưng từ khi có con nhỏ thì đi xa khổ lắm. Nhưng đổi lại tôi vui vì có trải nghiệm mới cùng con. Chuyện khó khăn nhất với tôi là vấn đề ăn uống của bé, tôi không muốn con ăn thức ăn cùng bố mẹ ở bên ngoài vì nêm nếm sẽ khác. Khi đi chơi, áp lực của tôi là làm sao chuẩn bị đủ đồ ăn cho bé trong một ngày.

Trong thời gian tới khi phải quay hình, Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý sẽ giúp chị ấy chăm con còn Lan Khuê có nhờ ông xã "viện trợ" không?

Chương trình sắp xếp thời gian hợp lý để tôi đảm nhận việc ghi hình cũng như thời gian về với con. Tất nhiên tôi không thể chăm con 100% như trước nên cũng phải nhờ sự trợ giúp từ gia đình. Tôi có một điều may mắn là vẫn được tự do làm những việc mình muốn. Tuy nhiên tôi hiểu sự tự do nào cũng có những giới hạn nhất định, khi mình vượt qua sẽ ảnh hưởng đến bình an, vững chắc của gia đình. Tôi luôn cố gắng để cả hai bên đều cảm thấy vui, không mất lòng ai và gia đình không phải xáo trộn, khi tôi đảm bảo được thì gia đình hoà thuận.

Hành trình nuôi dạy con cái sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, Lan Khuê có từng rơi vào khủng hoảng không?

Đương nhiên sẽ có những lúc tôi không giữ được bình tĩnh nhưng không hiểu đó có phải là khủng hoảng hay không. Bất cứ ai khi làm cha làm mẹ cũng sẽ trải qua những cảm xúc vui rồi lo âu, kiên nhẫn rồi cũng có lúc phải mất bình tĩnh,... nên quan trọng là vợ chồng nhắc nhở nhau để tốt hơn. Chúng tôi nhìn vào nhau để chỉ ra những điều cần khắc phục. Nếu nói làm cha mẹ mà một đời bình yên là không có rồi đó.

Những cặp vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc bất đồng, trong cuộc sống hôn nhân của Lan Khuê và chồng thì sao?

Những bất đồng của chúng tôi chỉ liên quan đến việc nuôi dạy con thôi vì mỗi người mỗi khác. Chồng tôi quan niệm rằng con nít còn cả một khoảng thời gian dài phía trước phải sống trong khuôn khổ và kỷ luật thì thôi lúc còn bé hãy cho con thoải mái một chút. Còn tôi lại nghĩ ngược lại, tuỳ vào những đứa trẻ, bản tính Trời sinh nó là đứa nghiêm túc và kỷ luật thì mình có thể cho nó một chút sự thoải mái còn những đứa rất hiếu động, thiếu tập trung thì cần nề nếp một chút để về sau bé hoàn thiện hơn. Chỉ là những xung đột nhỏ thôi nhưng để người khác hiểu thì cần lý lẽ và thời gian dài để thuyết phục. Tôi nghĩ không chỉ trong đời sống hôn nhân hay việc làm cha mẹ mà cả trong đối nhân xử thế, công việc thì sự kiên nhẫn đóng vai trò quan trọng.

Từ sau khi Lan Khuê kết hôn, mọi người hay gọi bạn với một cụm từ đi kèm là "phu nhân hào môn" ý chỉ những mỹ nhân được gả vào gia đình quyền thế, giàu có. Nhưng việc được gọi như thế có khiến Lan Khuê áp lực không?

Tôi là người không muốn để tâm đến những biệt danh, suốt quá trình làm nghề tôi hiểu mình có rất nhiều biệt danh. Bản thân tôi không thể yêu cầu ai đó đừng đánh giá về chuyện này chuyện kia, chuyện duy nhất tôi có thể là đừng đọc, đừng quan tâm. Tôi không muốn trong bất kỳ mối quan hệ hay việc gì mình làm sẽ có một cái "nhãn" dán vào. Thế nhưng ở một khía cạnh khác nó cũng khiến tôi cẩn thận hơn trong mọi thứ để không bị rơi vào vòng ồn ào, tôi luôn muốn giữ sự bình yên cho gia đình mình. Tôi từng nói với chồng, để bình yên tốt nhất là không làm gì hết nhưng tại sao gia đình cho mình sự tự do còn mình lại hạn chế bản thân mà không làm gì. Tất nhiên, sự tự do có giới hạn nhất định và tôi cũng luôn nhắc nhở mình đừng vượt qua nó.

Khi quyết định nhận công việc mới, Lan Khuê có sự trao đổi trước với chồng không?

Phải có chứ, không có là "lớn chuyện" đó (cười). Khi đã kết hôn thì vợ và chồng là 2 mảnh ghép làm 1, không thể có một quyết định to lớn nào đó mà thiếu đi tiếng nói của người còn lại. Với tôi, một gia đình hạnh phúc là 2 tiếng nói cùng cất lên đồng thanh. Tôi luôn chia sẻ với gia đình của mình, tôi cũng nói rõ việc đó sẽ làm thế nào, ra sao và hiện đã trao đổi đến bước nào và nói luôn các thỏa thuận cụ thể. Khi mọi thứ đã rõ ràng như vậy thì cả nhà đều vui.

Vậy chồng Lan Khuê có từng không đồng ý với một công việc nào đó của vợ không?

Bản thân tôi là người chọn lọc đầu tiên, tôi sẽ biết việc đó có phù hợp với bản thân và gia đình mình hay không. Khi đã chọn kỹ như vậy thì tôi biết chắc gia đình không từ chối, khi trao đổi mọi người hầu như là đồng ý.

Khi Lan Khuê tham gia một chương trình thực tế ở thời điểm này chắc chắn sẽ không tránh khỏi đôi ba lần bạn vướng vào những tranh luận, ý kiến trái chiều. Lan Khuê đã chuẩn bị một tâm thế ra sao để đối mặt với những chuyện tiêu cực có thể sắp diễn ra?

Có một điều rằng không chỉ riêng tôi mà cả chị Thanh Hằng, chị Hồ Ngọc Hà đồng ý tham gia chương trình là sự cam kết và thỏa thuận với nhà sản xuất rằng chúng tôi chỉ mang chuyên môn, kỹ năng để trao cho chương trình. Tất cả những tranh cãi, tranh luận thì chúng tôi mong nó chỉ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, giúp chương trình nâng tầm và thí sinh tiếp thu kiến thức hữu ích hơn. Tôi không muốn mang những tranh cãi không liên quan đến chuyên môn vì nó đi sai với định hướng ban đầu của chương trình, sai luôn với định hướng mà tôi và 2 chị đã trao đổi. Khi nhà sản xuất cùng tiếng nói, quan điểm và đồng thuận thì chúng tôi mới ngồi cùng nhau tạo nên chương trình. Tôi tin rằng nhà sản xuất sẽ giữ cho nhau lời hứa đó để đưa chương trình đi lên.

Cảm ơn những chia sẻ của Lan Khuê!