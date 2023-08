Khoảnh khắc sượng trân tập 1 The New Mentor: Lan Khuê như "tạt gáo nước lạnh" vào thí sinh?

Tối 11/8, tập 1 của The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 chính thức lên sóng. Trong tập này, các thí sinh được chia thành từng nhóm 2 người để bước vào thử thách loại trực tiếp. Sau phần chọn đồ tính thời gian và catwalk, thí sinh nào nhận được lượt chọn nhiều hơn sẽ đi vào vòng trong.

Đặc biệt, theo luật chơi tại vòng này, nếu thí sinh ra về được cứu bởi 1 trong 4 vị HLV thì sẽ trực tiếp vào team của HLV đó mà không cần trải qua vòng chọn đội. Ngoài ra, giám khảo Lukkade và host Dược sĩ Tiến cũng có quyền nhấn nút cứu, sau đó thí sinh sẽ bóc thăm để biết vào đội của HLV nào.

Host Dược sĩ Tiến, giám khảo Lukkade và 4 vị HLV trong tập 1 The New Mentor

Gây chú ý trong phần thi này chính là cặp đấu của Trà My và Thùy Trang, cả hai đã không thực hiện tốt khi mặc đồ sai với mẫu được giao. Là những người có kinh nghiệm nhưng tinh thần mà Trà My và Thùy Trang mang đến cuộc thi khiến ban giám khảo thất vọng. Kết quả Trà My nhận được số vote cao hơn, còn Thùy Trang tưởng chừng phải ra về thì được giám khảo Lukkade cứu. Sau đó, lá thăm định mệnh giúp Thùy Trang vào team của HLV Lan Khuê.

Trước đó, Lan Khuê đã nhấn cứu một thí sinh nên ngay sau khi có kết quả, cô lập tức thể hiện sự bất ngờ: "Ủa cái gì vậy mọi người. Ê xí nha, mọi người không cho em cơ hội chọn team luôn hả?". Sau đó, Lan Khuê chia sẻ với Thùy Trang: "Không phải chị không vui, đáng lẽ chị được chọn team và giờ có em vào thì chị chỉ còn 4 cơ hội, nhưng mà chị rất vui lại có em trong đội hình".

Clip: Phần thi của Thùy Trang - thí sinh được cứu và vào team Lan Khuê tại The New Mentor

Sau tập 1, phản ứng của Lan Khuê được các diễn đàn chia sẻ lại và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng sự thể hiện của Lan Khuê vô tình khiến Thùy Trang trở thành thí sinh không xứng đáng được cứu. Nhiều netizen còn zoom cận vẻ mặt "xịt keo" của Thùy Trang để bày tỏ thái độ không đồng tình trước phản ứng của Lan Khuê. Tuy nhiên, số khán giả khác nhận xét phản ứng của Lan Khuê không có gì thái quá. Bởi lẽ trước đó cô đã cứu một thí sinh nên khi nhận thêm Thùy Trang, cảm xúc bất ngờ bộc phát là điều dễ hiểu.

Biểu cảm của Lan Khuê và Thùy Trang khi trở thành thầy - trò ở The New Mentor

Phản ứng của Lan Khuê khi Thùy Trang vào đội khiến khán giả tranh cãi