Tạm biệt chuỗi drama "căng cực", Thanh Hằng trở về với Vietnam's Next Top Model, chốt hạ bộ 4 quyền lực!

Ngày 11/5, ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model thông báo về sự trở lại của mùa 9. Năm nay, bộ tứ quyền lực của làng thời trang sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cầm cân nảy mực tại sân chơi dành cho người mẫu Việt hàng đầu này là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, chuyên gia trang điểm Nam Trung và mảnh ghép cuối cùng được công bố chính là siêu mẫu Thanh Hằng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận vị trí dẫn dắt cuộc thi. Cô từng là host ở các mùa huyền thoại của Vietnam’s Next Top Model vào năm 2013, 2015 và 2016. Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, Thanh Hằng từng giúp chương trình tìm kiếm thế hệ người mẫu đình đám như Mâu Thuỷ, Ngọc Châu, Hương Ly, H’Hen Niê, Quang Đại, Nguyễn Hợp, Kim Phương, La Thanh Thanh... Sự trở lại lần này không chỉ nối dài hành trình đồng hành của nữ siêu mẫu với chương trình mà còn hứa hẹn nâng tầm chất lượng mùa thứ 9 của Vietnam’s Next Top Model.

Siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường...

... giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, chuyên gia trang điểm Nam Trung là bộ tứ quyền lực của chương trình năm nay

Chia sẻ về lần trở lại đặc biệt này, Thanh Hằng cho biết: "Trở lại với Vietnam’s Next Top Model giống như trở lại mái nhà cũ – nơi tôi từng đồng hành, từng thách thức và từng chứng kiến nhiều tài năng toả sáng. Mỗi mùa giải là một hành trình cảm xúc mà tôi luôn trân trọng. Tôi mong muốn sẽ mang đến cho các thí sinh những bài học chân thực, những va chạm cần thiết để họ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng bước ra thị trường người mẫu khốc liệt hiện nay".

Cô cũng nhấn mạnh rằng mùa giải năm nay sẽ không tìm kiếm sự hoàn hảo ở ngoại hình, mà sẽ tập trung vào cá tính và tinh thần chiến đấu của các thí sinh: "Tôi muốn nhìn thấy những bạn trẻ dám khác biệt, dám chinh phục và không ngại bị thử thách. Bởi vì trong thời trang, nếu bạn không khiến người khác nhớ đến mình – thì bạn đã thất bại".

Thanh Hằng trở lại ghế nóng Vietnam’s Next Top Model

Vietnam’s Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Mùa đầu tiên của chương trình lên sóng từ năm 2010. Suốt gần 15 năm qua, Vietnam’s Next Top Model không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là cánh cửa mở ra sự nghiệp cho hàng trăm người mẫu chuyên nghiệp như Quán quân Trang Khiếu, Quán quân/ Á hậu Hoàng Thùy, Quán quân/ Á hậu Mâu Thủy, Quán quân/ Á hậu Hương Ly, Quán quân/ Hoa hậu Ngọc Châu, Á quân/ siêu mẫu Tuyết Lan... Trong đó, có không ít người đã đạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp, sải bước trên các sàn diễn quốc tế thuộc tuần thời trang Paris, Milan, London, New York...