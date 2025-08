Em Xinh thua Anh Trai Say Hi

Tháng 9/2024, ngay từ lúc được công bố, Em Xinh Say Hi được kỳ vọng sẽ là chương trình mang thêm cú hích cho DatVietVAC - đế chế giải trí tạo nên cơn sốt chưa từng có với Anh Trai Say Hi. Khi những cái tên tham gia Em Xinh Say Hi dần được hé lộ, nhiều người hâm mộ của "vũ trụ Say Hi" càng thêm phấn khích bởi chương trình quy tụ nhiều màu sắc và cá tính âm nhạc rất riêng biệt. Xét về kinh nghiệm và hiệu ứng truyền thông thì có Miu Lê, Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh. Xét về chuyên môn âm nhạc thì có Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Orange,... Thêm vào đó, cái hay ho của những chương trình do DatVietVAC cầm trịch là tìm ra những "làn gió mới" - Lamoon, LyHan, Ánh Sáng AZA - những cái tên khiến nhiều người phải tò mò chờ đợi họ sẽ làm gì.

Với nhiều khán giả, Em Xinh Say Hi đã có đủ "nguyên liệu" để "cook" ra một chương trình bùng nổ như Anh Trai Say Hi đã làm. Nhưng trải qua 2/3 chặng đường ở Em Xinh, phải thừa nhận một điều rằng "cái bóng" của Anh Trai vẫn là quá lớn, và Em Xinh Say Hi tựa như một thực đơn dài dằng dặc với món nào cũng vừa đủ ngon nhưng chẳng có món nào đủ đặc sắc để khiến người ta nhắm vào vị trí cao nhất.

Hiệu ứng không tệ, nhưng khó bì kịp Anh Trai

Đến thời điểm hiện tại, Em Xinh Say Hi đã phát sóng 10 tập. Không thể phủ nhận trong năm 2025, Em Xinh Say Hi đang là chương trình nổi bật và hiệu ứng bỏ xa các chương trình còn lại. Từng tập phát sóng của Em Xinh ghi nhận lượt xem trên 5 triệu lượt xem (chương tính tập 10 - 4,9 triệu views - mới lên sóng 3 ngày). Tập mở màn của Em Xinh Say Hi ghi nhận lượt xem cao nhất với 11 triệu, và sau 10 tập thì hiện tại lượt view của Em Xinh Say Hi trên YouTube (chỉ tính các tập phát sóng chính thức) là hơn 77 triệu lượt xem.

Trên nền tảng TikTok, hashtag #emxinhsayhi có gần 180 nghìn bài đăng liên quan - vượt xa các chương trình phát sóng cùng thời điểm. Theo thống kê từ Buzzmetrics - trang thống kê và nghiên cứu dữ liệu trên nền tảng số, dù 31/5 mới lên sóng tập đầu tiên nhưng từ tháng 3, Em Xinh Say Hi đã lọt vào Top 10 chương trình nhận được độ thảo luận trên mạng xã hội. Bắt đầu từ tháng 5, Em Xinh Say Hi vươn lên top 1 với chỉ số gần gấp đôi chương trình đứng thứ 2, và qua đến tháng 6, chương trình độc chiếm ngôi đầu với chỉ số cao hơn cả 9 chương trình trong top 10 gộp lại.

Các tập phát sóng đều đặn nằm trong top trending YouTube, một số tiết mục như AAA, Không Đau Nữa Rồi, Cầm Kỳ Thi Hoạ, Run,... không chỉ nhận lượt xem tốt mà còn được đánh giá cao về chuyên môn, trở thành những bản hit trong chương trình. Thêm vào đó, những cá nhân, tương tác và diễn biến sau mỗi tập lên sóng đều trở thành những câu chuyện phiếm trên khắp nền tảng từ Facebook, TikTok đến Threads.

Em Xinh Say Hi đang là chương trình có độ thảo luận nhiều nhất kể từ khi lên sóng

Không thể phủ nhận NSX đã nắm rất chắc công thức và biết cần phải làm gì để tạo nên định nghĩa “Em Xinh” cho khán giả đại chúng. Tuy nhiên, để so với hiệu ứng từng có của Anh Trai Say Hi thì rõ ràng vẫn còn một khoảng cách. Xét về lượt xem thì Anh Trai đã "ăn đứt" Em Xinh. Theo đó, thời điểm còn phát sóng, tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi đã thu về 15 triệu view trên YouTube, phóng thẳng vào Top trending tại Việt Nam. Sức nóng đó không chỉ bùng lên rồi tắt, mà suốt 3 tháng lên sóng, các tập của Anh Trai Say Hi đều lọt vào Top thịnh hành với lượt view khủng, trung bình mỗi tập là 10 triệu lượt xem. Các bài hát trong chương trình đều là những sáng tác hoàn toàn mới nhưng vẫn chễm chệ lọt Top thịnh hành. Có thời điểm 10 bài hát của Anh Trai Say Hi đồng loạt lọt vào Top trending và chiếm lĩnh luôn vị trí 1, 2, 3 trên bảng xếp hạng.

Chưa kể, thời điểm Anh Trai Say Hi phát sóng còn phải kèn cựa trực tiếp với 1 đối thủ đáng gờm. Thế nên, nếu Anh Trai Say Hi là "đợt sóng thần" thật sự về cả quy mô truyền thông lẫn hiệu ứng thị trường, thì Em Xinh Say Hi giống như một ngọn lửa bếp gas: vẫn cháy đều, nhưng chưa đủ tạo áp suất để bùng lên thành hiện tượng.

Em Xinh Say Hi càng đi sâu càng hụt hơi so với Anh Trai Say Hi

Một bàn ăn không có món nào để nhớ

Điểm dễ thấy nhất trong hành trình Em Xinh Say Hi là chương trình sở hữu quá nhiều gương mặt tiềm năng nhưng để hỏi xem ai là người nổi bật nhất và đủ thuyết phục để chiến thắng thì quả thật… quá khó để trả lời. Đi qua hết 10 tập, có những cái tên tạo được sự nhắc nhớ cho mọi người nhưng để mà nói về tính bứt phá, sự độc nhất và trọn vẹn thì chưa có Em Xinh nào làm được.

Như Miu Lê và Bích Phương, khi bước vào chương trình, cả hai được xếp vào những Em Xinh mạnh về truyền thông, có quá nhiều kinh nghiệm và thông minh để biết cần làm gì để gây chú ý nhất. Với tệp fan lớn, sự duyên dáng có sẵn, Miu Lê và Bích Phương thả câu nào trong Em Xinh cũng gây sốt.

Trong tập 1, Miu Lê là một trong những gương mặt được giới thiệu vào phòng chờ đầu tiên. Đây dường như không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, bởi lẽ nhìn cách Miu Lê ứng biến cùng Trấn Thành, thể hiện khá năng kết nối một cách tự nhiên với các Em Xinh lần lượt được giới thiệu phía sau thì đủ hiểu, nếu không phải Miu Lê thì khó ai làm được điều đó. Còn với Bích Phương gây sốt với khán giả với chất giọng đáng lúc trò chuyện, trong đó có màn "chặt chém" tinh tế Phương Mỹ Chi ở vòng pick đội livestage 2.

Miu Lê và Bích Phương là 2 Em Xinh hút truyền thông cho chương trình

Nếu như Miu Lê là phiên bản hoạt náo, lém lỉnh và năng lượng thì Bích Phương lại gây ấn tượng với sự duyên dáng, hài ngầm, dù không phải lúc nào cũng hoạt ngôn nhưng mọi câu nói đều gây cuời và thể hiện sự quan sát cao. Phải thừa nhận, Miu Lê và Bích Phương là 2 Em Xinh giúp chương trình hút thêm truyền thông nhưng có lẽ cả hai chỉ toả sáng khi làm việc một mình nhiều hơn là làm việc nhóm.

Tại Em Xinh, Miu Lê là đội trưởng chưa thắng lần nào. Chuỗi thất bại liên tiếp từ livestage 1 đến livestage 3 từng khiến Miu Lê trở thành tâm điểm gây tranh cãi về năng lực lead team của mình. Trong khi đó, với vai trò đội trưởng thì Bích Phương cũng không có thành tích khá khẩm hơn là mấy. Sau livestage 2, Bích Phương đối mặt với cảnh chia tay 1 lượt 3 thành viên trong đội, và mới đây là việc thua trắng ở livestage 4. Việc làm đội trưởng tại Em Xinh như một nhiệm vụ bắt buộc để chứng minh năng lực, khả năng chuyên môn và sự thuyết phục với một nghệ sĩ. Không phủ nhận Bích Phương hát tốt trong những tiết mục của đội và Miu Lê rất giỏi trong việc kết nối các thành viên nhưng điều đó là chưa đủ để chiến thắng.

Miu Lê và Bích Phương chưa hưởng "trái ngọt" nào trong vai trò đội trưởng

Ngược lại với Miu Lê và Bích Phương, Phương Mỹ Chi tưởng như là làn gió mới với chất dân ca hiện đại, lại cho thấy sự an toàn và thiếu bứt phá. Mở đầu Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi đã khiến người hâm mộ kỳ vọng lớn sau 2 tiết mục Cầm Kỳ Thi Hoạ, Hề. Không ngoa khi nói đây là 2 tiết mục mà Phương Mỹ Chi đặt để nhiều màu sắc cá nhân vào đó, từ âm nhạc đến trình diễn đều được Phương Mỹ Chi đầu tư nghiêm túc. Nhưng phải thẳng thắn, từ khi bước vào livestage 3, màu sắc cá nhân của Phương Mỹ Chi dần "loãng ra", thiếu tính cá nhân và đặc sắc nhất.

Đơn cử như phần dance battle, Phương Mỹ Chi gần như chọn giải pháp "ẩn mình" trước những Em Xinh cá tính quá mạnh. Có lẽ điều mà khán giả nhớ về cô chính là màn câu thời gian khi Lamoon ra sân khấu trình diễn. Với một chương trình thực tế, hành trình càng về sau càng cần sự bứt phá nhưng có vẽ Phương Mỹ Chi đi ngược lại với quy luật đó. Nhiều người cũng cho rằng việc tham gia cùng lúc 2 chương trình phần nào khiến Phương Mỹ Chi bị chia sóng.

Phương Mỹ Chi gây sốt với Hề

Màu sắc của Phương Mỹ Chi dần "loãng ra" theo từng vòng

Còn xét về câu chuyện "zero to hero", Em Xinh Say Hi có nhiều cái tên để xây dựng nên hành trình như thế, nhưng nhân tố phù hợp nhất có lẽ là LyHan. Ngay từ đầu, LyHan khiến người hâm mộ bất ngờ vì kỹ năng trình diễn, câu chuyện hậu trường thú vị và màu sắc đặc biệt so với các Em Xinh khác. Nhiều người nhìn LyHan và không khỏi liên tưởng đến Dương Domic ở Anh Trai Say Hi - một viên ngọc thô cần được mài giũa và môi trường để toả sáng. Tuy nhiên, khác với Dương Domic, càng vào sâu ở Em Xinh Say Hi thì sự ủng hộ của công chúng dành cho LyHan lại giảm dần. Từ việc lộ khuyết điểm khi nhảy nhót, thái độ khi nói chuyện với đàn chị đến loạt ồn ào bên lề khiến LyHan từ "cây hút fan" nhất trong chương trình nay trở thành Em Xinh nhiều antifan.

LyHan từ "ngựa ô" trong chương trình nay đối mặt với nhiều tranh cãi

Có thể nói, nếu Em Xinh Say Hi là mùa giải thiếu một nhân vật trung tâm, thì Anh Trai Say Hi lại là mùa bội thu nhân vật đáng nhớ. HIEUTHUHAI không chỉ gây sốt vì visual đậm mà còn chứng minh tư duy làm nhạc rõ ràng, sân khấu Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Kim Phút Kim Giờ là những tiết mục hot hòn họt. Không chỉ thể hiện rõ tư duy làm nhạc sắc sảo, HIEUTHUHAI còn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ thời thượng, tự tin, và gần như lúc nào cũng kiểm soát được hiệu ứng truyền thông của mình.

RHYDER hay Quang Hùng MasterD thì lại là kiểu nhân vật khiến khán giả "quay xe" ngoạn mục. Nếu RHYDER là một "ca sĩ quán quân" với nhiều hoài nghi về năng lực thì Quang Hùng MasterD bị dính mác "con ghẻ quốc dân" trước khi bước vào Anh Trai Say Hi. Nhưng khi bước vào cuộc thi, cả hai không chỉ chiếm sóng bằng chuyên môn mà còn khiến khán giả đồng cảm và thay đổi góc nhìn. Sau chương trình, lượng fan tăng vọt, những đoạn trình diễn liên tục viral - minh chứng rõ ràng cho một sự chuyển hóa hình ảnh thành công.

Dương Domic lại là một câu chuyện thú vị khác: nhân tố đầy đủ tiềm năng nhưng chờ 1 cơ hội toả sáng. Bằng kỹ năng, bản lĩnh sân khấu và cách thích nghi nhanh với môi trường, nam ca sĩ nhanh chóng chiếm được lòng tin của người xem. Những phần trình diễn storytelling như Tràn Bộ Nhớ, Bao Giờ Con Chưa Nói, Hào Quang,... giúp Dương Domic trở thành "làn gió lạ" của mùa đầu tiên, không màu mè, không gồng gánh drama nhưng luôn chạm vào cảm xúc.

Anh Trai Say Hi "bội thu" với nhiều nhân tố nổi bật, đặt để ở đâu cũng tự toả sáng

Liệu Em Xinh Say Hi có tạo được cú chốt hay sẽ kết thúc trong yên ắng?

Sau 10 tập phát sóng, Em Xinh Say Hi đang rơi vào trạng thái "bình bình" - một trạng thái nguy hiểm với bất kỳ chương trình thực tế nào. Dù khung sườn được thiết kế bài bản, các vòng thi được xây dựng đủ kịch tính và dàn cast không thiếu màu sắc, nhưng điều đáng tiếc là đến hiện tại, chương trình vẫn chưa có một nhân tố thật sự bứt phá, một người có đầy đủ mọi yếu tố để đăng quang, một cái tên có thể thừa sức tỏa sáng 1 mình. Những sân khấu được đầu tư công phu, các tiết mục trình diễn có chỉn chu, nhưng số lượng tiết mục khiến khán giả phải "wow", phải replay nhiều lần hay trở thành cú nổ mạng xã hội vẫn chưa nhiều. Âm nhạc của Em Xinh Say Hi cần được đẩy lên mức độ tạo trend nhiều hơn nữa, kịch bản và dựng sân khấu cần mạnh tay hơn nữa - vì chính những điều đó mới làm nên sự hấp dẫn, giúp khán giả có lý do để ở lại.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Em Xinh Say Hi vẫn là chương trình hot nhất mùa hè 2025. Về hiệu ứng truyền thông, lượng thảo luận, mức độ tranh cãi - chương trình không hề lép vế. Có những tập khiến mạng xã hội chia phe vì drama, có những nhân vật từng là tâm điểm vì cá tính quá mạnh hoặc màn loại bất ngờ. Nhưng nếu chỉ có drama mà thiếu đi chất lượng nghệ thuật, thiếu nhân vật đủ chiều sâu để khán giả muốn đồng hành và theo dõi câu chuyện đến tận phút cuối, thì chương trình vẫn chưa thực sự chạm đến người xem. Càng vào sâu, càng thấy các Em Xinh bắt đầu mờ dần trong cá tính - không ai giữ được phong độ xuyên suốt, cũng không ai tạo được cú hích để vươn lên làm gương mặt đại diện xứng đáng.

Dẫu vậy, hành trình vẫn chưa kết thúc. Show còn một chặng cuối để xoay chuyển cục diện - nơi bất kỳ một nhân tố nào cũng có thể bất ngờ toả sáng. Khán giả vẫn đang chờ một cú bứt tốc - một sân khấu thật sự để đời - đặc biệt ở đêm chung kết. Bởi một chương trình thực tế có thể khởi đầu tốt, tạo hiệu ứng ổn, nhưng kết thúc thế nào mới là điều khiến người ta nhớ mãi. Và Em Xinh Say Hi hoàn toàn có cơ hội để làm được điều đó - nếu những lá bài cuối cùng được lật đúng lúc và đúng cách.