Mỹ nhân đẹp nhất "Hồng lâu mộng": Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Hồng lâu mộng của đạo diễn Vương Phù Lâm phát sóng vào năm 1987. Tác phẩm quy tụ hơn 213 nhân vật nữ từ cao sang quyền quý tới các tiểu thư khuê các và các tầng lớp hạ lưu. Với dàn diễn viên "khủng", Hồng lâu mộng trở thành bộ phim có số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới giờ của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Năm 1987, Hồng lâu mộng lên sóng và phá vỡ kỷ lục người xem lúc bấy giờ. Phim không chỉ là hiện tượng của làng phim Trung Quốc mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của dàn diễn viên thời đó, trong số đó không thể nhắc đến Trần Hiểu Húc.

Trần Hiểu Húc tạo nên một Lâm Đại Ngọc kinh điển của "Hồng lâu mộng".

Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, trong gia đình nghệ thuật ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 1978, Trần Hiểu Húc gia nhập đoàn tạp kỹ, với vai trò một học viên, mỗi ngày bà đều chăm chỉ rèn luyện.

Ít lâu sau, vận may đã tới với Hiểu Húc, khi có thông tin về việc tuyển diễn viên Hồng lâu mộng trên báo, nhiều người nghĩ rằng bà có nhiều điểm giống Lâm Đại Ngọc, liền động viên bà đi thử vai.

Đạo diễn Vương Phù Lâm lúc đầu không chọn Trần Hiểu Húc đóng nữ chính vì cho rằng cô không đủ đẹp. Tuy nhiên Trần Hiểu Húc lại nói rằng: "Nếu để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ cảm thấy giống như Lâm Đại Ngọc đang sống cuộc đời người khác vậy". Chính sự tự tin của Trần Hiểu Húc khiến đạo diễn chọn bà cho vai diễn kinh điển.

Vai diễn Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm của bà được xem là vai diễn kinh điển trên màn ảnh, cũng là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Trần Hiểu Húc.

Sở hữu ngoại hình, gương mặt và thần thái giống với nguyên mẫu tác phẩm nhất, bà được xem là Lâm Đại Ngọc đẹp nhất lịch sử xuất hiện trên truyền hình, cho đến nay vẫn khó có ai đánh bại.

Nhờ thành công vai diễn, Trần Hiểu Húc trở thành gương mặt diễn viên nữ nổi danh khắp Trung Quốc.

Nữ diễn viên từng lọt top 30 phụ nữ Trung Quốc thành công nhất mảng truyền thông quảng cáo.

Nổi tiếng, xinh đẹp, Trần Hiểu Húc lại trải qua tình duyên lận đận. Bà từng kết hôn với diễn viên Tất Ngạn Quân nhưng nhanh chóng đổ vỡ vì không tìm được tiếng nói chung.

Vài năm sau, bà tìm được sự đồng cảm với Hách Đồng, một đạo diễn trẻ. Cả hai quyết định thành lập công ty chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và đạt được nhiều thành công. Năm 2004, bà được vinh danh trong top 30 nữ doanh nhân xuất sắc nhất ngành quảng cáo Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không đem lại cho Hiểu Húc hạnh phúc, khiến nữ diễn viên phải tìm tới nơi cửa Phật để tìm chốn yên tĩnh. Trải qua 2 cuộc hôn nhân, nữ diễn viên Hồng Lâu Mộng chẳng có con cái.

Năm 2007, Trần Hiểu Húc quyết định xuất gia sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư. Chỉ 3 tháng sau, nữ diễn viên qua đời ở tuổi 41.

Trần Hiểu Húc qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 41.

Lễ tang bà diễn ra ấm cúng, trọn vẹn với đông đảo đồng nghiệp, người thân cùng khán giả từ khắp mọi nơi đến tiễn đưa. Họ đặt lên quan tài đóa hoa phù dung trắng với ngụ ý cuộc đời bà cũng tựa như nhân vật Lâm Đại Ngọc, vừa tài sắc nhưng cũng đầy mỏng manh trước dòng đời.

Theo di chúc của nữ diễn viên, phần tài sản khoảng 50 triệu NDT (tương đương 170 tỷ đồng) do bà tích góp suốt sự nghiệp sẽ được gia đình lập thành quỹ từ thiện mang chính tên Trần Hiểu Húc, được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Cuộc đời ngắn ngủi của Trần Hiểu Húc từng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp tiếc nuối.