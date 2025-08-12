"Hoa hậu hào môn" dính líu đường dây bán dâm giờ ra sao?

Nhắc đến Han Sung Joo, khán giả sẽ nhớ ngay đến nàng Hoa hậu tai tiếng nhất xứ Hàn. Cô sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 khi vừa tròn 20 tuổi. Han Sung Joo có nhan sắc thu hút, vóc dáng quyến rũ, nền tảng học vấn tốt khi là sinh viên hoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao, Đại học Hàn Quốc - 1 trong 3 trường đại học hàng đầu quốc gia này.

Với profile hoàn hảo, Han Sung Joo đại diện cho Hàn Quốc chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe 1995. Dù không đạt được thành tích cao nhưng sau khi trở về nước, cô vẫn được khán giả yêu quý và mến mộ. Năm 1995, cô ra mắt với tư cách diễn viên của đài MBC và đến năm 1996, cô trở thành phát thanh viên đài KBS. 3 năm sau đó, Han Sung Joo lên xe hoa với Chae Seung Seok - con trai út tập đoàn tài phiệt Aekyung. Đáng tiệc là cặp đôi này đứt gánh chỉ sau 10 tháng hôn nhân.

Han Sung Joo từng là nàng hậu sáng giá

Han Sung Joo tiếp tục sự nghiệp phát thanh, trở thành MC có tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Những tưởng như cuộc đời sẽ mãi êm đềm với nàng hậu này, thì biến cố xảy đến khiến cô đánh mất tất cả. Tháng 12/2011, bạn trai Han Sung Joo doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) Sung Joo đã bị bạn trai cũ - doanh nhân người Đài Loan Christopher Hsu tung clip giường chiếu cùng lời tố cáo cô "đào mỏ", làm gái bao cao cấp. Người này còn tố cáo Han Sung Joo đã hành hung anh và yêu cầu bồi thường 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng).

Chưa hết, những tiết lộ khác của doanh nhân này về lối sống trụy lạc của Han Sung Joo càng làm công chúng sốc hơn: "Cô ta lợi dụng tôi quá nhiều. Cô ta dùng tiền của tôi để mua sắm, mua trang sức và sắm hàng hiệu. Chúng tôi gắn bó với nhau 6 tháng rồi gia đình cô ta tỏ ý không đồng ý. Sau đó còn hành hung tôi tại nhà riêng. Cô ta đã lên giường với không dưới 20 người. Trong số đó có những đại gia hơn 60 tuổi. Cô ta chấp nhận điều đó để được thăng tiến".

Han Sung Joo bị bạn trai cũ tung clip nhạy cảm cùng lời tố cáo bạo hành, đào mỏ, làm gái bao cao cấp

Han Sung Joo quyết định khởi kiện nhưng trong quá trình kiện tụng, cô lộ thêm nhiều bằng chứng tham gia đường dây bán dâm. Đặc biệt, để chứng minh bản thân vô tội trước cáo buộc hành hung, Han Sung Joo đành phải thừa nhận cô đã ở chung phòng cùng 7 người đàn ông vào đêm bạn trai cũ bị đánh. Lời khai này càng khiến công chúng choáng váng hơn.

Từ một MC danh giá, Han Sung Joo hiện nguyên hình là người đẹp trụy lạc. Dù được tòa án bác bỏ cáo buộc hành hung nhưng sự nghiệp của cô chính thức khép lại trong sự giận dữ của công chúng. Mỹ nhân này mất việc ở đài, thậm chí đã tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Mỹ nhân này đánh mất sự nghiệp sau bê bối

Về sau, Han Sung Joo đổi tên, chuyển nơi ở và sống mai danh ẩn tích. Mãi đến những năm gần đây, cô mới xuất hiện trở lại trước công chúng. Hiện ở tuổi 51, Hoa hậu Hàn Quốc 1994 thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống qua tài khoản TikTok mang tên "Esther", được lập từ năm 2023. Trong những bức ảnh, có thể thấy Han Sung Joo dù đã bước sang độ tuổi 50 nhưng vẫn rất trẻ trung, nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Là cựu sinh viên Đại học Hàn Quốc, cô cũng từng tái xuất trong sự kiện kỷ niệm 30 năm sinh viên niên khóa 1993 nhập học. Han Sung Joo cũng đăng bức ảnh chụp chung với "nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna và nói: "Cùng với hậu bối đáng ngưỡng mộ của tôi, Yuna. Cô ấy luôn tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ, và tôi rất tự hào về cô ấy" .

Han Sung Joo chia sẻ hình ảnh hiện tại...

... và ảnh chụp cùng "nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna

Khi 1 cư dân mạng nhắc lại vụ bê bối trong quá khứ, nàng hậu tai tiếng đã yêu cầu họ bỏ qua chuyện này. Cư dân mạng này bình luận: "Ai cũng tìm kiếm sự gần gũi về thể xác và cảm xúc yêu thương. Chuyện của chị chỉ được công khai vì chị là người nổi tiếng. Đó hẳn là 1 trải nghiệm đau đớn với chị. Cảm ơn chị đã kiên trì vượt qua. Hãy tiếp tục mạnh mẽ nhé" . Đáp lại, Han Sung Joo chỉ nói: "Cảm ơn bạn. Nhưng đôi khi, sự ủng hộ lại đến từ việc giả vờ không để ý và cứ thế bỏ qua, haha".

Được biết trong những năm tháng ở ẩn, Han Sung Joo tiếp tục học lên cao và đã nhận bằng Tiến sĩ về liệu pháp làm vườn tại Khoa Y tế Công cộng, Đại học Dankook năm 2019. Cô được cho là đang tập trung nghiên cứu về liệu pháp làm vườn cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Giờ đây, cuộc sống của Hoa hậu tai tiếng nhất xứ Hàn không còn ồn ào, mà chỉ còn xoay quanh chú chó cưng, sở thích chơi golf và đạp xe.

Bê bối của nàng hậu tai tiếng từng làm chấn động xứ Hàn

Nguồn: Koreaboo