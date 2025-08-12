Sốc nhất lúc này: Cặp "trai tồi - tiểu tam bị ghét đến không thể ngóc đầu" nghi tái hợp, cả MXH thi nhau ném đá

Chiều 11/8, MXH Weibo rần rần trước đoạn clip Văn Chương bị "team qua đường" ghi lại cảnh lái xe sang, chở mỹ nữ xuống phố. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nam diễn viên này không có phản ứng lấm lét, chỉ tay ra lệnh đối phương hạ máy quay. Ngay lập tức, netizen xứ Trung bật chế độ "soi" và họ nhanh chóng phát hiện đôi mắt của người đẹp đi cùng Văn Chương rất giống với nữ diễn viên Diêu Địch.

Ngay lập tức, nghi vấn Diêu Địch và Văn Chương tái hợp gây dậy sóng MXH, đứng top 2 hot search Weibo với hơn 150 triệu lượt xem. Trong quá khứ, Văn Chương từng ngoại tình với Diêu Địch sau lưng bà xã Mã Y Lợi. Vụ việc khiến Văn Chương, Diêu Địch bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình 10 năm qua. Văn Chương và Diêu Địch cũng nằm trong danh sách "chồng tồi - tiểu tam" bị ghét nhất showbiz Trung Quốc. Với việc bị tẩy chay triệt để, sự nghiệp nghệ thuật của Diêu Địch và Văn Chương lụi tàn, bị người đời chỉ trích không ngốc đầu lên nổi. Do đó, việc cặp sao tai tiếng này được cho là đã quay về bên nhau khiến dư luận xứ tỷ dân điên máu, ném đá không ngớt trên MXH.

Văn Chương bị quay được cảnh lái xe sang chở mỹ nữ xuống phố

Khi phát hiện bản thân bị quay lén, nam diễn viên đã yêu cầu đối phương dừng ghi hình

Sau khi so sánh, đối chiếu, cộng đồng mạng xứ tỷ dân chấn động phát hiện cô gái xuất hiện bên Văn Chương có đôi mắt giống hệt Diêu Địch

Do đó, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ đôi "tra nam - tiện nữ" từng ngoại tình với nhau này đã tái hợp

Năm 2013, paparazzi Trác Vỹ tung loạt ảnh tình tứ trên phố của Diêu Địch với nam diễn viên đã có vợ con Văn Chương. Theo truyền thông Trung Quốc, Văn Chương và Diêu Địch đã lén lút ngoại tình trong thời gian cùng quay phim Thất Tình 33 Ngày. Họ đóng vai vợ chồng trong tác phẩm.

Ngoài những cảnh quay ân ái theo kịch bản, ở hậu trường, cặp sao cũng để lộ những hành động thân mật trên mức đồng nghiệp. Phẫn nộ hơn hết là vụ vụng trộm này diễn ra khi Mã Y Lợi đang mang thai con thứ 2 cho Văn Chương. Cô thậm chí còn cùng quay bộ phim Thất Tình 33 Ngày với Văn Chương và Diêu Địch với vai trò diễn viên khách mời. Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, Văn Chương thừa nhận sai lầm, cầu xin vợ tha thứ. Trong khi "tiểu tam" Diêu Địch lẩn tránh, cắt đứt quan hệ với mọi người.

Văn Chương - Diêu Địch đóng vai vợ chồng trong Thất Tình 33 Ngày. Ai ngờ cặp sao biến mối quan hệ này từ giả thành thật

Bằng chứng Văn Chương ngoại tình với Diêu Địch sau lưng nữ diễn viên Mã Y Lợi được truyền thông đăng tải

Trong thời gian sự nghiệp đóng băng, Diêu Địch tìm hiểu và bí mật kết hôn với đại gia Cao Kiệt vào năm 2019. Dưới sự hỗ trợ kinh tế của Cao Kiệt, Diêu Địch không cần tiếp tục đóng phim. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của Diêu Địch không kéo dài lâu. Tháng 8/2021, chồng Diêu Địch bị bắt gặp vào khách sạn với gái trẻ.

Truyền thông nghi vấn mối quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên Tân Hồng Lâu Mộng rạn nứt sau 2 năm cưới, doanh nhân họ Cao ngoại tình. Trước thông tin bị chồng phản bội và ruồng bỏ, Diêu Địch không bình luận. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Diêu Địch và doanh nhân Cao Kiệt không còn xuất hiện bên nhau.

Theo tờ Sohu, không còn chỗ dựa Cao Kiệt, Diêu Địch có cuộc sống khổ sở. 3 năm qua, cô thất nghiệp, thậm chí đến vai phụ cũng không nhận được vì nhan sắc xuống dốc, tuổi tác cao, danh tiếng kém lại còn dính vô số bê bối đời tư. Người đẹp này đang phải đi khắp nơi xin vai diễn.

Năm 2021, doanh nhân Cao Kiệt bị tung ảnh tay trong tay vào khách sạn với gái trẻ sau lưng Diêu Địch. Sau vụ Cao Kiệt ngoại tình, công chúng cũng không còn thấy Diêu Địch xuất hiện bên chồng. Truyền thông nghi vấn cặp đôi đã âm thầm đường ai nấy đi

Về phía Văn Chương, anh và Mã Y Lợi tuyên bố ly hôn vào năm 2019, kết thúc 11 năm chung số. Mã Y Lợi giành quyền nuôi 2 con. Kể từ sau khi chia tay Mã Y Lợi, sự nghiệp của tài tử Tây Du Kỳ tụt dốc nghiêm trọng, không được nhiều đạo diễn mời đóng phim.

Sau bê bối ngoại tình, Mã Y Lợi và Văn Chương cũng ly hôn

Diêu Địch sinh năm 1982, từng là nữ diễn viên trẻ tài năng được yêu thích tại Trung Quốc và gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, mong manh. Cô tham gia diễn xuất trong Tân Hồng Lâu Mộng (phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên nổi tiếng của văn học Trung Quốc), Thanh Niên Bắc Kinh, Thất Tình 33 Ngày, Thường Nga ... Diêu Địch thậm chí còn được xếp vào nhóm sao có tiềm năng trở thành 1 trong những tiểu hoa 8X dẫn đầu. Nhưng đời sống tình ái thị phi đã hủy hoại sự nghiệp của Diêu Địch.

Văn Chương sinh năm 1984, anh chủ yếu được biết được với vai Đường Tăng trong phim Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện.

Nguồn: Sina, Sohu