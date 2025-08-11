Quỳnh Lương sinh con gái, hé lộ thông tin cực đặc biệt của bé!

Vào đúng dịp năm mới 2025, Quỳnh Lương "mở bát" showbiz Việt khi công khai đang mang thai. Trong thời gian bầu bí, Quỳnh Lương được doanh nhân Tiến Phát kề cận chăm sóc. Dù trải qua nhiều "bất ổn", lo lắng trong thai kì nhưng cuối cùng Quỳnh Lương đã "về đích" an toàn.

Tối 11/8, nữ diễn viên công khai loạt ảnh trong ngày chào đón "thiên thần nhỏ". Nhóc tỳ của Quỳnh Lương và Tiến Phát là một bé gái, có tên thân mật cực đặc biệt là Nala - được cho là chữ viết tắt Người Ấy Là Ai - show truyền hình mà cả hai gặp gỡ và nên duyên với nhau.

Hậu sinh con, Quỳnh Lương được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ và đầy sức sống. Doanh nhân Tiến Phát cũng ra dáng bố bỉm khi bế con gái nhỏ cực khéo léo. Nhiều bạn bè, sao Việt đã đồng loạt gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ.

Quỳnh Lương và chồng chào đón bé gái, tên thân mật là Nala

Tiến Phát thể hiện tình cảm, ôm vợ con vô cùng hạnh phúc

Quỳnh Lương tươi rói, đu trend mẹ bỉm sành điệu

Quỳnh Lương và Tiến Phát bén duyên khi cùng tham gia Người Ấy Là Ai. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được chú ý bởi sự đẹp đôi và ăn ý trong cả công việc lẫn đời thường. Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, Quỳnh Lương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, những chuyến du lịch lãng mạn cùng bạn trai.

Dù đôi lúc vướng tin đồn rạn nứt, cả hai vẫn âm thầm bên nhau, chứng minh tình cảm bền chặt bằng những hành động giản dị. Tiến Phát được nhận xét là luôn quan tâm, bảo vệ và đồng hành cùng Quỳnh Lương trong các hoạt động nghệ thuật, còn nữ diễn viên cũng nhiều lần dành lời khen ngợi, trân trọng dành cho bạn trai.

Chồng của diễn viên Quỳnh Lương là Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997 tại Trà Vinh, kém cô 2 tuổi. Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ, hiện đang kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Tiến Phát xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai và nên duyên với Quỳnh Lương. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà, tổ chức lễ cưới tại nhà đàng gái trước.

Quỳnh Lương nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin cưới chạy bầu, cô nói: "Chúng tôi có kế hoạch riêng của mình nên không bị những lời tiêu cực bên ngoài tác động. Cả hai đã dự tính có con từ lâu rồi. Khi thấy que 2 vạch, tôi cứ ngơ người, để đó rồi làm việc bình thường, cảm xúc khi đó khó tả lắm. Lúc Quỳnh báo Phát thì anh nói cảm ơn. Hơn ai hết, Quỳnh và Phát cảm thấy mối quan hệ này đang như thế nào, chúng tôi phải làm gì".

Cách đây ít ngày, Quỳnh Lương hé lộ khoảnh khắc chuẩn bị cả "kho" đồ dùng cho con

Trước đây, khi được hỏi về tin đồn Tiến Phát là thiếu gia ăn chơi, Quỳnh Lương từng lên tiếng với chúng tôi: "Các tin đồn về Phát cũng đúng một nửa đấy, ví dụ như ăn chơi nè. Mọi người hay bảo Phát ăn chơi phá gia chi tử, thật ra Phát có ăn chơi thật nhưng không phá gia chi tử. Như tin đồn Phát lấy tiền ba mẹ để chơi xe cộ các thứ nhưng chính mẹ Phát nói với tôi, Phát tự kiếm tiền chơi xe, không động vào tiền gia đình.

Lúc đầu tôi cũng không thích Phát chơi xe nhưng mình không nói. Nhưng bên cạnh nhau thì hai đứa cũng hiểu nhau hơn và Phát cũng có sự thay đổi, đó là không phải chi tiền để mua xe hay cái gì đó quá đắt đỏ. Thời điểm hiện tại, tôi và Phát rất thoải mái dù đi một chiếc xe rất bình thường. Cũng có đợt muốn đổi xe, Phát có siêu xe nhiều rồi, tôi thì không có sở thích đặc biệt gì, thế là hai đứa vẫn đi xe cũ".