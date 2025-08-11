Nhìn Subeo tuổi 15 để hiểu rằng doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chính là mẫu "bố mẹ hậu ly hôn" văn minh nhất nhì showbiz

Hơn 10 năm kể từ khi quyết định “đường ai nấy đi”, doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà vẫn được nhắc đến như một trong số hiếm hoi các cặp đôi showbiz có thể duy trì mối quan hệ văn minh hậu ly hôn.

Không ồn ào đấu tố, không tạo áp lực truyền thông cho đối phương, cả hai chọn cách đồng hành để con trai chung Subeo được lớn lên trong một môi trường yêu thương, ổn định.

Sau khi bố mẹ chia tay, những gì Subeo nhận được là gấp đôi tình yêu thương từ hai gia đình

Người ta vẫn thường thấy hình ảnh “nữ hoàng giải trí” tranh thủ thời gian rảnh đưa con đến trường trong ngày nhập học, hay doanh nhân phố núi bận rộn nhưng vẫn xuất hiện tại buổi họp phụ huynh, lễ tổng kết của con. Mỗi người một lịch trình riêng, nhưng đều xoay quanh điểm chung là ưu tiên tuyệt đối cho con trai.

Subeo tuổi 15 lớn lên trong tình yêu và sự dưỡng dục chu đáo từ bố mẹ

Ở tuổi 15, Subeo – con trai chung của doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà – cao lớn, chững chạc và tự tin. Cậu bé xuất hiện trong những bức ảnh đời thường với nụ cười hiền, tác phong lễ phép và lối sống gọn gàng. Nhiều người nhận ra, đằng sau hình ảnh ấy là cả một hành trình nuôi dạy văn minh, chỉn chu mà bố mẹ cậu đã âm thầm duy trì suốt một thập kỷ qua, kể từ khi họ “đường ai nấy đi”.

Vẫn “chung một chiến tuyến” dù không còn là vợ chồng

Doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chia tay vào năm 2015. Nhưng thay vì để mâu thuẫn chia rẽ, cả hai chọn cách tôn trọng và đồng hành cùng nhau trong mọi vấn đề liên quan đến con. Người ta vẫn thấy “nữ hoàng giải trí” tranh thủ đưa con đến trường trong ngày nhập học, còn “đại gia phố núi” bận rộn nhưng không vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh hay lễ tổng kết của con.

Hình ảnh doanh nhân Quốc Cường đi họp phụ huynh cho con trai

Không ai phải “tranh” vai trò chăm con, mà họ chia nhau hợp lý: Mẹ lo hướng phát triển học tập, mở rộng cơ hội quốc tế; Bố phụ trách rèn luyện kỹ năng sống, cho con tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế.

Điều khiến công chúng ấn tượng là dù không còn sống chung, doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà vẫn thống nhất trong hầu hết các quyết định lớn liên quan đến con. Từ việc chọn trường quốc tế ở TP.HCM, tham khảo lộ trình du học, đến tạo điều kiện cho con phát triển năng khiếu, cả hai đều trao đổi và tôn trọng ý kiến của nhau.

Subeo đi khảo sát trường học cùng bố dượng Kim Lý

Đầu năm 2025, Subeo được mẹ và cha dượng Kim Lý đưa sang New Zealand khảo sát trường học. Trước đó, doanh nhân Quốc Cường vẫn đều đặn đồng hành cùng con trong các hoạt động tại trường, tham gia các buổi họp phụ huynh, lễ vinh danh, hay những chương trình ngoại khóa quan trọng.

Nữ hoàng giải trí có thể bận bịu với những show diễn dày đặc nhưng với các con cô chưa từng "không có thời gian

Không chỉ chú trọng học tập, doanh nhân Quốc Cường còn tạo điều kiện để con trai rèn kỹ năng sống và làm việc. Mùa hè vừa qua, Subeo được bố cho thực tập tại công ty, tham gia nhiều vị trí khác nhau – từ phục vụ nhà hàng, bàn giao nhà, đến chăm sóc khách hàng. Những trải nghiệm “thực chiến” này giúp cậu bé hiểu hơn về công việc và trách nhiệm, thay vì chỉ nghe lý thuyết.

Về phía Hồ Ngọc Hà, ngoài thời gian bên con, cô cũng khuyến khích Subeo tham gia các hoạt động quốc tế, giao lưu văn hóa, phát triển khả năng ngoại ngữ – một lợi thế để chuẩn bị cho kế hoạch du học sau này.

Hai mái ấm – một tình yêu thương

Dù mỗi người đã có tổ ấm mới, Subeo vẫn luôn nhận được tình cảm trọn vẹn từ cả hai bên gia đình. Cậu bé thường xuyên du lịch cùng mẹ và bố Kim Lý, thậm chí sẵn sàng sang Thụy Điển thăm gia đình của bố dượng. Ít lâu sau, lại xuất hiện trong những chuyến nghỉ dưỡng bên bố, Đàm Thu Trang và em gái Suchin.

Không chỉ nhận được tình yêu từ bố, Subeo còn có thêm tình yêu từ Đàm Thu Trang và hai em

Ngày Tết, lịch trình của Subeo được sắp xếp để dành thời gian cho cả nội và ngoại, có thể sáng mồng Một chúc Tết cùng bố, chiều tối quây quần bên mâm cơm gia đình mẹ. Tất cả diễn ra tự nhiên, không hề có áp lực hay khoảng cách.

Điểm then chốt trong cách nuôi dạy Subeo chính là sự văn minh và tôn trọng. Doanh nhân Quốc Cường, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý và Đàm Thu Trang đều giữ đúng vị trí của mình, tránh mọi lời nói hay hành động có thể khiến con cảm thấy khó xử. Họ không biến chuyện người lớn thành gánh nặng tâm lý cho con, mà cùng nhau tạo một “vòng tròn an toàn” để con lớn lên bình yên.

Subeo cũng đón nhận Kim Lý và hai em một cách tự nhiên và chân thành

Thậm chí, sau ly hôn, họ vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và đặc biệt là cả sự tôn trọng với người mới của người cũ. Khi nhắc về Hồ Ngọc Hà, doanh nhân Quốc Cường chân thành gọi "mẹ Hà". Còn Hồ Ngọc Hà cũng nhẹ nhàng gọi là "ba Cường". Một cuộc hôn nhân kết thúc, họ không còn là vợ, là chồng nhưng vĩnh viễn là ba, là mẹ của một đứa trẻ.

Nhìn vào Subeo hôm nay – một thiếu niên khỏe mạnh, tự tin, lễ phép – có thể thấy rõ, lựa chọn đồng hành thay vì đối đầu của Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà chính là minh chứng sống động cho hình mẫu “bố mẹ hậu ly hôn” văn minh bậc nhất showbiz Việt.

Suy cho cùng, nếu bố mẹ cùng đặt lợi ích của con lên hàng đầu, vẫn có thể xây dựng một môi trường hạnh phúc và bình yên cho trẻ. Và đó cũng là “điều xa xỉ” mà không phải gia đình nào cũng làm được.