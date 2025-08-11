Thí sinh Miss Grand Vietnam bày đủ trò lố: Từ múa lân, kéo lê trên sàn đến mang Tây Du Ký đi thi

Ngày 11/8, buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 chính thức được diễn ra. Gây sốc so với các năm trước, ngay buổi đầu tuyển chọn, BTC đã mở ra cuộc cạnh tranh cho những màn xuất hiện độc lạ của các thí sinh, y chang với bản gốc Thái Lan. Để gây ấn tượng nhất trong ngày đầu dự thi, các người đẹp đã cố gắng hoá trang, tạo đủ kiểu với nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, giới hạn giữa hài hước và lố lăng khá mỏng, nên ngay sau khi buổi sơ khảo diễn ra, nhiều fan sắc đẹp đã bùng nổ những tranh cãi.

Theo đó, trước khi bước vào hội trường chính để hô tên và giới thiệu, các thí sinh có khu vực thảm đỏ ở bên ngoài. Tại đây, các thí sinh sẽ dần xuất hiện và giao lưu với MC thảm đỏ. Lần lượt, nhiều màn lộ diện gây sốc diễn ra, một thí sinh đã mang cả đoàn lân hộ tống mình đến địa điểm diễn ra sơ khảo. Trong khi đó, một người đẹp hoá thân thành nàng tiên cá với sự bưng bê của 2 người đàn ông cởi trần.

Thí sinh Miss Grand Vietnam múa lân đến sơ khảo

Người đẹp tự làm vũ công, núp trong con lân cho đến khi lộ diện trước giảm khảo

Một người đẹp hoá thân thành nàng tiên cá, được hộ tống bởi 2 người đàn ông cởi trần

Màn lộ diện độc lạ của thí sinh Hoa hậu Hoà bình Việt Nam trong tạo hình công chúa Jasmine, nhưng thay vì bay trên trời cô nàng lại được... kéo lê một cách nặng nhọc

Một thí sinh di chuyển bằng mô tô phân khối lớn để vào buổi sơ khảo

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đầu tư cho những màn hoá trang lạ lẫm nhầm tạo được điểm nhấn cho những lần xuất hiện. Ở khu vực thảm đỏ, các MC liên tục khuấy động không khí và tạo câu chuyện cho mỗi lần thí sinh lộ diện. Nhưng khi theo dõi, nhiều khán giả nhận xét kịch bản khá rối rắm và ồn ào hơn là yếu tố giải trí.

Chưa dừng lại ở đó, 1 thí sinh còn gây sốc khi mang đoàn diễn viên hoá trang thành 4 thầy trò Đường tăng lên thảm đỏ. Có lẽ với nhiều fan sắc đẹp, đây là cảnh tượng chưa từng thấy ở một cuộc thi Hoa hậu. Hình ảnh này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi. Người cho rằng Miss Grand Vietnam đang bám sát tiêu chí và format của "cuộc thi mẹ" nên yếu tố giải trí được áp dụng để tạo thu hút. Nhưng nhiều khán giả phản đối vì hình ảnh buổi sơ khảo lố lăng, cố tình chiêu trò để gây chú ý.

Dàn diễn viên đóng vai thầy trò Đường tăng hộ tống thí sinh đến sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025

Những phần xuất hiện gây sốc trong buổi sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam là cuộc thi mua bản quyền từ Miss Grand Interantional. Sau chiến thắng của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021, cuộc thi chính thức được tổ chức trong nước để tìm kiếm Hoa hậu đăng quang. Miss Grand Vietnam 2025 là mùa thứ 4 mà cuộc thi được tổ chức, các Hoa hậu đã đăng quang qua từng mùa là Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Tại Miss Grand Vietnam 2024, kết quả chiến thắng của Võ Lê Quế Anh đã dấy lên nhiều tranh cãi. Từ phần thể hiện kỹ năng trình diễn đến ứng xử ở đếm chung kết, Quế Anh được cho là thiếu toàn diện để đăng quang và dự thi quốc tế. Bằng chứng là ở Miss Grand International cùng năm, đại diện Việt Nam đã out top 20 - qua đó làm đứt chuỗi vào top của nhan sắc Việt.

Với loạt tranh cãi trên, Miss Grand Vietnam ngày càng đánh mất lòng tin ở một bộ phận khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người cũng kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ lấy lại vị thế là sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh giữa các cô gái. Tuy nhiên chỉ mới buổi sơ khảo đầu tiên, cuộc thi lần nữa lại vấp phải tranh luận từ cộng đồng fan sắc đẹp.