Tập 10 “Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Chuyến đi “xanh mát” tại Trang trại hữu cơ TH khiến các bố con mê tít

Đón bình minh trên đồng cỏ, cắt ngô bằng "siêu xe" và hóa thân thành bác sĩ thú y nhí

Tạm rời xa phố thị ồn ào, tập 10 "Bố ơi, mình đi đâu thế?" đưa các cặp bố con đến với miền quê Nghệ An để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ, đồng cỏ xanh mướt, tiếng chim hót líu lo xen lẫn âm thanh "ụm bò" chào đón và không khí trong lành tại Trang trại bò sữa hữu cơ TH. Lần đầu tiên, các bé được đón bình minh giữa mùi cỏ non và chạm tay vào những cô bò sữa, còn các ông bố được trải nghiệm thử thách làm nông dân công nghệ cao đầy thú vị.

Các bé hóa "bác sĩ thú y", các bố làm nông dân công nghệ cao

Ngay khi vừa đặt chân tới trang trại, 4 ông bố đã được "chào đón" bằng nhiệm vụ mở màn: trong vòng 5 phút, phải cắt được 100 kg cỏ cho bò ăn. Độ khó của thử thách tăng lên khi các bố được trang bị một chiếc liềm "sơ hở là rớt cán" khiến công việc cắt cỏ thủ công thêm phần khó nhằn.

Thế nhưng, tất cả hóa "cú lừa" khi một trong những ông bố nhanh chóng phát hiện ra tại trang trại TH nói chung và trang trại hữu cơ TH nói riêng, không ai cắt cỏ bằng tay. Toàn bộ quy trình được thực hiện bằng dàn "siêu xe" nông nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới như: máy kéo John Deere 200/8235/8245, thiết bị gieo 1760NT/1770NT(giàn gieo 8 hàng và 12 hàng), máy thu hoạch SPFH cùng loạt thiết bị tiên tiến từ các hãng Kuhn, Class,... Chưa kể những máy móc canh tác "siêu khủng" khác hỗ trợ cho quy trình trồng trọt, như những cánh tay tưới tự động dài đến nửa cây số với hệ thống cảm biến thông minh giúp tưới tiêu theo nhu cầu của cây trồng.

Khoảnh khắc các ông bố vỡ lẽ, từ ngạc nhiên đến thán phục, thích thú trước công nghệ hiện đại của trang trại trở thành điểm nhấn thú vị, giúp người xem hiểu hơn về cách công nghệ đang được ứng dụng bài bản trong nông nghiệp sạch hiện nay.

Vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ châu Âu và Mỹ

Trong khi các ông bố còn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cắt cỏ để "đổi" lấy bữa sáng cho cả nhà, thì các bé lại vô cùng háo hức khi được hóa thân thành "bác sĩ thú y nhí", tận tay chăm sóc những người bạn mới. Tại đây, các bạn nhỏ được hướng dẫn cách kiểm tra sức khỏe bê con, cho bê uống nước, sữa, vẽ tranh chân dung "bé bê" và đặc biệt là được ôm ấp những cô bê dễ thương.

Lần đầu tiên các bé được trực tiếp chăm chút cho nguồn sữa mình vẫn uống mỗi ngày

Dù đôi lúc còn lúng túng và vụng về, nhưng những trải nghiệm này đã mang lại cho các bé bài học đáng nhớ. Lần đầu tiên, các em hiểu rằng phía sau mỗi ly sữa mình uống hàng ngày là biết bao công sức, sự chăm chút và cả một hệ thống vận hành nghiêm ngặt, từ đồng cỏ, trang trại đến công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Hành trình cho một ly sữa tươi sạch ngọt lành

Bên cạnh những phân cảnh dễ thương và "cưng xỉu" của các bé, tập 10 "Bố ơi, mình đi đâu thế?" còn khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi nhận ra phía sau mỗi hộp sữa các con uống mỗi ngày là cả một hệ sinh thái sống động, với những cánh đồng cỏ được canh tác theo chuẩn hữu cơ, đàn bò được chăm sóc như "nữ hoàng", cùng hệ thống máy móc hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng tối ưu.

Trang trại hữu cơ TH là vùng nguyên liệu đạt chứng nhận hữu cơ châu Âu EC 834/2007, EC 889/2008 và Mỹ 1780846226 do tổ chức Control Union đánh giá. Tại đây, những cô bò sữa được chăm sóc kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt để tạo nên dòng sữa tươi ngon, lành mát, chuẩn chất lượng.

Toàn bộ cánh đồng tại trang trại được canh tác theo chuẩn hữu cơ: đất trồng đảm bảo không có thuốc bảo vệ thực vật trong vòng ba năm, không dùng phân bón hóa học ít nhất một năm trước khi gieo trồng. Khu vực canh tác cũng được cách ly bằng hàng rào cây xanh và hệ thống mương, giúp ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm từ bên ngoài.

Đàn bò sữa tại trang trại được nuôi theo chế độ đặc biệt, với nguồn thức ăn hoàn toàn hữu cơ, vận động ngoài trời thường xuyên để tăng đề kháng tự nhiên và được theo dõi sức khỏe bằng các thiết bị công nghệ hiện đại. Từ đồng cỏ, khẩu phần dinh dưỡng, đến khâu vắt sữa, bảo quản và chế biến, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho từng giọt sữa.

Đây không chỉ là nơi sản xuất sữa đơn thuần, mà còn là hệ sinh thái nông nghiệp xanh - sạch - hiện đại, góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Kem Vanilla Tự Nhiên TH true MILK TOPKID - Hoàn toàn từ sữa tươi Organic: Món quà từ thiên nhiên cho trẻ em Việt

Xuất hiện xuyên suốt trong tập 10, Sữa Tươi Tiệt Trùng Vị Kem Vanilla Tự Nhiên TH true MILK TOPKID - Hoàn toàn từ sữa tươi Organic không chỉ là "người bạn đồng hành" của các bé trong hành trình khám phá, mà còn là minh chứng sống động cho những giá trị mà TH theo đuổi: dinh dưỡng sạch, bền vững và an toàn.

Sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi hữu cơ trang trại, sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH, không sử dụng chất bảo quản và hương liệu tổng hợp. Hương vị kem vanilla thơm mát cũng là điểm cộng lớn, khiến các bé thích thú ngay từ lần đầu thưởng thức.

Không chỉ ngon miệng, mỗi hộp sữa còn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Sản phẩm bổ sung các vi chất quan trọng như DHA hỗ trợ phát triển trí não, Vitamin D3 và Calcii giúp xương chắc khỏe, Vitamin C tăng cường đề kháng, cùng Vitamin B1, B6 và Acid Folic hỗ trợ quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

Sữa Tươi Tiệt Trùng TH true MILK TOPKID - Hoàn Toàn Từ Sữa Tươi Organic

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" tập 10 là một chuyến đi giàu cảm xúc, nhiều tiếng cười, và tràn ngập những trải nghiệm quý giá cho cả bố lẫn con. Không chỉ dừng lại ở những thử thách đáng yêu, chương trình còn mở ra một góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về hành trình từ thiên nhiên đến bàn ăn trong từng hộp sữa. Mỗi giọt sữa là kết quả của một hệ thống đầu tư bài bản, cùng tấm lòng tận tụy với thiên nhiên, hướng đến mục tiêu mang lại nguồn dinh dưỡng sạch, an toàn, đáng tin cậy cho trẻ em - thế hệ đang lớn lên và cần được bảo vệ bằng những điều tốt lành nhất.

