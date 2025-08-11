Lộ ảnh rõ mặt Em Xinh và thiếu gia kém 5 tuổi bị "team qua đường" bắt gặp, đàng gái tình tứ lộ liễu!

Dù người trong cuộc không lên tiếng xác nhận rõ ràng nhưng dựa vào rổ hint "giang cư mận" tóm được, dường như ai cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ giữa Miu Lê và thiếu gia Nam Vlog. Dạo này không chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội, cả hai còn thường xuyên lọt vào ống kính của "team qua đường" vì xuất hiện công khai, tình tứ trên phố.

Mới đây nhất, hình ảnh Miu Lê và Nam Vlog ăn diện giản dị, sánh bước bên nhau được lan truyền trên các diễn đàn mạng. Không chỉ cùng nhau bước đi thoải mái, Miu Lê còn có hành động "đánh dấu chủ quyền" lộ liễu làm ôm lấy cánh tay của Nam Vlog. Dựa vào loạt ảnh bị "tóm dính" gần đây, có thể thấy Miu Lê và Nam Vlog đồng hành cùng nhau trong rất nhiều hoạt động đời thường, từ đi siêu thị, mua đồ cho thú cưng đến cả dạo phố. Mối quan hệ khăng khít cỡ này, ngày Miu Lê "chốt đơn" lên xe hoa chắc không còn xa.

Miu Lê và Nam Vlog lại lọt vào ống kính của team qua đường khi xuất hiện cùng nhau trên phố

Miu Lê nhỏ bé khi bước đi cạnh bạn trai thiếu gia kém 5 tuổi

Trước đó không lâu, cả hai còn lộ clip cùng nhau đi mua đồ cho thú cưng

Một lần khác, cả hai cùng sánh đôi đi siêu thị

Nam Vlog tên thật Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, từng du học Canada trước khi trở về Việt Nam và tốt nghiệp Đại học RMIT - đây là ngôi trường "quy tụ" nhiều rich kid, khiến profile của anh càng thêm đáng chú ý. Nam bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với chất giọng dí dỏm, biểu cảm duyên dáng và câu cửa miệng "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Không dừng lại ở mảng ẩm thực, hiện Nam Vlog còn mở rộng nội dung sang clip hài tình huống, lifestyle và các câu chuyện đời thường. Trang TikTok của anh hiện thu hút hơn 1,2 triệu follower, nhiều video cán mốc hàng triệu lượt xem cùng lượng tương tác cao.

Thời gian gần đây, cặp đôi Miu Lê - Nam Vlog liên tục để lộ những "hint" rục rịch chuyện cưới xin. Trong một vlog, Nam Vlog bất ngờ úp mở: "Nếu mà bán bánh 300k thì mấy tháng thôi là đủ tiền lấy vợ rồi".

Nam Vlog cũng tự chứng minh "danh phận" khi tung clip chơi thể thao cùng Miu Lê

Nam Vlog là người nổi tiếng với câu nói "Quá dễ với Nam"

Về phía mình, Miu Lê cũng chẳng ngần ngại chia sẻ kế hoạch lên xe hoa: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, mọi người có vui cho tôi không? Trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng, thích tự do và cuộc sống độc thân. Nhưng mẹ tôi lại mong tôi lập gia đình từ năm 23 – 24 tuổi rồi. Bà giờ chẳng lo cơm áo gạo tiền nữa, điều buồn lòng duy nhất là tôi vẫn chưa ổn định trong khi chị gái đã có chồng, 2 con hạnh phúc".

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ chỉ cưới khi gặp đúng người: "Khi nào quyết định cụ thể tôi sẽ báo, chứ không dám nói trước. Tôi sẽ mời những người bạn thân thiết, chứ không mời xã giao. Tôi biết đi đám cưới cũng phức tạp lắm chứ không giỡn".