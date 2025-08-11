Fan dậy sóng trước hình ảnh mới nhất của siêu mẫu Victoria's Secret giữa nghi vấn bị chồng thiếu gia sòng bạc “cắm sừng”

Trong những ngày qua, đời tư của thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân gây bàn tán khi anh liên tục dính drama, từ bị tố nợ lương, sắp phá sản đến ngoại tình, có con riêng ở nước ngoài cũng như có mối quan hệ mờ ám với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân. Chàng thiếu gia sinh năm 1995 đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định bản thân không phản bội bà xã Hề Mộng Dao, không có hành động trái với luân thường đạo lý. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ do siêu mẫu Victoria's Secret im lặng bất thường, không 1 lời thanh minh giúp chồng thiếu gia bác bỏ tin đồn tiêu cực. Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn tìm hiểu được vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao gần đây xảy ra "chiến tranh lạnh", sống ly thân mỗi người 1 nơi.



Giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc, sáng 11/8, Hề Mộng Dao gây dậy sóng MXH Weibo khi phá vỡ sự im lặng, chia sẻ hình ảnh đi xem concert của Tạ Đình Phong cùng ông xã Hà Du Quân. Trong hình ảnh "team qua đường" ghi lại, Hề Mộng Dao xuất hiện vui vẻ, rạng rỡ bên chồng thiếu gia. Cặp đôi cũng thoải mái tương tác, chào hỏi khi bắt gặp máy quay của người hâm mộ.

Hề Mộng Dao lần đầu xuất hiện bên Hà Du Quân giữa ồn ào bị chồng "cắm sừng"

Cô khoe ảnh đi xem concert của Tạ Đình Phong cùng ông xã thiếu gia

Trong hình ảnh do "team qua đường" ghi lại, cặp sao trông rất vui vẻ, hạnh phúc, không hề có dấu hiệu bất hòa giữa ồn ào đời tư của thiếu gia sòng bạc

Việc Hề Mộng Dao công khai xuất hiện lẫn đăng ảnh bên chồng được cho là động thái đập tan nghi vấn hôn nhân rạn nứt. Tuy nhiên, cũng có không ít người ngờ vực cặp đôi đang đóng kịch, diễn cảnh vợ chồng êm ấm để giúp Hà Du Quân "tẩy trắng" hình tượng và "dìm" loạt nghi vấn tiêu cực về đời tư của thiếu gia sòng bạc này xuống.

Cư dân mạng chỉ ra thời điểm ái nữ sòng bạc Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu lộ rõ mồn một dấu hiệu đổ vỡ, cặp đôi này cũng công khai lộ diện cùng nhau, lên tiếng bác bỏ nhưng mọi chuyện sau đó vẫn đâu vào đấy. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn sống ly thân, dừng tương tác với nhau trên MXH. Do đó, netizen xứ Trung cho rằng vẫn còn quá sớm để an tâm cho cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao với Hà Du Quân.

Nhiều người cho rằng Hề Mộng Dao lộ diện cùng chồng để ngầm bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt, sắp ly dị. Cũng có netizen nghi vấn cặp vợ chồng này đang diễn kịch để qua mặt công chúng

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai của cố tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 Lương An Kỳ. Anh là người có tài năng, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 6 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022. Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

