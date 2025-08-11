Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay: Dáng cao nổi bật, nét mặt mệt mỏi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ con Triệu Vy xuất hiện tại một sân bay quốc tế. Những hình ảnh này được một số hành khách tình cờ bắt gặp và chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong loạt ảnh, Tiểu Tứ Nguyệt – con gái của Triệu Vy – gây chú ý với vóc dáng cao ráo, diện nguyên set đen đơn giản nhưng trông vẫn nổi bật. Cô bé mặc áo khoác đen, quần legging, đi đôi sandal đen có gắn các phụ kiện hoạt hình dễ thương. Trên tay Tiểu Tứ Nguyệt cầm chiếc điện thoại, gương mặt trầm lặng và có phần mệt mỏi, hầu như không nói gì trong suốt quá trình di chuyển. Một khoảnh khắc khác cho thấy cô bé ngồi trên chiếc vali mini tự lái, trông khá thú vị nhưng thần thái vẫn toát lên sự uể oải.

Bên cạnh đó, Triệu Vy cũng xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng kín đáo tối đa. Nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc áo rộng, che chắn kỹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Cô di chuyển nhanh, gương mặt giữ vẻ nghiêm nghị, tránh giao tiếp với mọi người xung quanh. Tiểu Tứ Nguyệt lặng lẽ đi sát phía sau mẹ, không tạo ra bất kỳ sự náo động nào.

Triệu Vy tránh né ống kính phóng viên

Nhiều cư dân mạng cho rằng, thông qua những hình ảnh này, có thể thấy cả hai mẹ con đều khá mệt mỏi, có lẽ do vừa trải qua một chuyến bay dài. Một số người bày tỏ bất ngờ khi Tiểu Tứ Nguyệt nay đã lớn phổng phao, gương mặt mang nhiều nét giống mẹ. Dù vậy, Triệu Vy vẫn duy trì phong cách kín tiếng, hạn chế tối đa việc để truyền thông hoặc công chúng chú ý đến đời sống riêng tư của mình và con gái.

Sự xuất hiện hiếm hoi này không chỉ khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống hiện tại của Triệu Vy, mà còn gợi lại hình ảnh một thời nữ diễn viên đình đám của "Hoàn Châu Cách Cách" nay chọn cách lùi về sau ánh đèn sân khấu, tập trung cho gia đình và tránh xa thị phi.