"Tóm gọn" Triệu Vy trùm kín mít ở sân bay, nghi dắt díu mẹ ruột - con gái chạy ra nước ngoài trốn nợ?

Triệu Vy được cho biết đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng khi liên tiếp bị đóng băng tài sản, sắp phá sản tới nơi và đối mặt với gần 500 vụ kiện đền bù tiền tỷ. Cô hiện tại khổ sở đến mức không thể trả nổi số nợ chỉ khoảng 14.000 NDT (hơn 51 triệu đồng), bị liệt vào danh sách đen người thất tín ở Trung Quốc.

Giữa lúc khánh kiệt tài chính, Triệu Vy bị "tóm gọn" xuất hiện ở sân bay. Cô đeo khẩu trang đội mũ che kín mặt. Khi nhìn thấy máy quay hướng đến mình, Triệu Vy vội tránh né, không còn tương tác như trước. Đáng chú ý, cô không đi 1 mình mà còn đưa theo mẹ ruột và con gái Tiểu Tứ Nguyệt. Điều này làm dân tình dấy lên nghi vấn Triệu Vy đưa gia đình ra nước ngoài "chạy nạn", trốn nợ.

Triệu Vy cùng mẹ ruột và con gái Tiểu Tứ Nguyệt cùng xuất hiện ở sân bay giữa tin nàng "Tiểu Yến Tử" nợ nần chồng chất, kinh tế kiệt quệ sắp phá sản

Trước nghi vấn dắt díu gia đình bỏ trốn cùng mình ra nước ngoài, Triệu Vy chưa phản hồi. Tuy nhiên, trên MXH, người hâm mộ Triệu Vy đã lên tiếng bác bỏ thay thần tượng. Họ cho biết nữ diễn viên không hề trốn tránh việc chịu trách nhiệm pháp lý, chi trả nợ nần cho đối tác. Cô và gia đình không hề tháo chạy ra nước ngoài. Nhân lúc con gái được nghỉ hè về Trung Quốc thăm gia đình, minh tinh Hoàn Châu Cách Cách đã được mẹ và Tiểu Tứ Nguyệt đi du lịch. Họ đã trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 10/8. Tại sân bay, Triệu Vy còn vui vẻ nhận quà từ fan.

Fan tung clip Triệu Vy trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng mẹ ruột và con gái để bác tin nữ diễn viên chạy ra nước ngoài trốn nợ

Triệu Vy bị "phong sát", xóa sổ khỏi Internet Trung Quốc vào năm 2021. Đến nay, không ai rõ lý do vì sao nữ diễn viên bị cấm sóng. Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, song Triệu Vy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ cùng Huỳnh Hữu Long gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

Huỳnh Hữu Long hiện đã trốn sang Anh, bỏ mặc Triệu Vy đối mặt với các khoản đền bù khổng lồ. Cô được cho biết đã rơi vào bước đường cùng vì không thể tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, lại không được mời đóng phim, tham gia show giải trí. Điều này khiến Triệu Vy chỉ có thể nhìn tài sản "đội nón ra đi", không có cách nào kiếm tiền bù vào số nợ phải chi trả.

Chồng cũ đã trốn ra nước ngoài nên Triệu Vy buộc lòng phải chi trả các khoản nợ nần và đối mặt với gần 500 vụ kiện do từng cùng Huỳnh Hữu Long gây lũng đoạn thị trường chứng khoán

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo