1 sao nam Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gặp tình huống nguy kịch khi đi du lịch cùng vợ

Khi tham gia show truyền hình Call My By Fire 2025 ( Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản Trung Quốc), nam diễn viên Trương Tấn đã gây chú ý khi kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trong chuyến du lịch cùng vợ vào ngày 17/4 vừa qua.

Tài tử phim Hoàng Phi Hồng kể lại: “Đột nhiên tôi thấy ngực đau nhức, khó thở, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tôi không nói được câu nào, cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu”. Được biết, khi ấy, vợ chồng Trương Tấn đang đưa 3 con đi chơi, bà xã Thái Thiếu Phân thì xếp hàng chờ lên thuyền đạp vịt, đứng cách anh chỉ khoảng 10 mét.

Trương Tấn chia sẻ, lúc đó, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cố chống chọi với cơn đau tim bất chợt: “Tôi tự nhủ mình không thể chết ở đây được. Tôi đang ở nước ngoài, vợ tôi còn phải chăm 3 đứa con. Nếu tôi đột ngột qua đời thì cô ấy sẽ thế nào? Tôi không thể gục ngã ở đây được”.

Trương Tấn cố chống chọi với bệnh tật, không dám gục ngã vì lo cho vợ.

Sau khi về Hong Kong (Trung Quốc), Trương Tấn lập tức đi khám và nhận được chẩn đoán từ bác sĩ rằng anh vừa lướt qua cửa Tử thần: “Cậu suýt thì chết ngay lúc đó đấy!”. Tiếp đó, Trương Tấn phải tiến hành phẫu thuật tim và dự đoán sẽ khôi phục sau 3-4 tháng.

Trải nghiệm kinh hoàng này khiến Trương Tấn thay đổi suy nghĩ về cuộc sống: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ rời xa những người thân yêu nhất. Tôi chỉ mong có thể sống lâu một chút để được ở bên người nhà thôi”.

Sau việc này, nam diễn viên càng thêm trân trọng những phút giây ở bên vợ con.

Trương Tấn là nam diễn viên được yêu mến của đất nước tỉ dân, gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Sát Phá Lang 2, Diệp Vấn 3, Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại… Đặc biệt, anh từng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Nhất Đại Tông Sư và được kỳ vọng là người kế nhiệm Chân Tử Đan trong mảng phim võ thuật.

Vốn là cựu vận động viên wushu, lại hết sức năng nổ với nghề, suốt 23 năm hoạt động trong showbiz, Trương Tấn không ít lần bị thương, thậm chí mỗi lần trái gió trở trời là lại phải chịu nỗi đau âm ỉ do những vết thương cũ mang lại.

Trước kia, Trương Tân luôn suy nghĩ: “Gầy tức là khỏe mạnh” và luôn huấn luyện võ thuật với cường độ ca dù đã ngoài 50 tuổi. Thế nhưng, cơn đau tim này đã khiến nam diễn viên phải cẩn trọng hơn với tình hình sức khỏe của mình. Người hâm mộ cũng khuyên nhủ, Trương Tấn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tránh những nguy hiểm đột phát.

Về đời tư, Trương Tấn và nữ diễn viên Chân Hoàn Truyện Thái Thiếu Phân về chung nhà vào năm 2008 và có với nhau 3 người con cực dễ thương. Họ được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Cảng với hạnh phúc mặn nồng, viên mãn, không scandal.

Nguồn: baijiahao



