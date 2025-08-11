Sao nam Vbiz quyết cưới sau 3 tháng hẹn hò, không lãng mạn vẫn được vợ yêu hết lòng

Hồ Quang Hiếu, sinh năm 1983, được biết đến qua loạt hit như Con bướm xuân, Không cảm xúc, Nơi ấy con tim tìm về. Trong sự nghiệp, anh đã phát hành hơn 20 album, 12 đĩa đơn và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn được biết đến với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người đẹp Tuệ Như.

Đầu tháng 4/2023, giọng ca 8X công khai mối quan hệ với bạn gái – người mẫu Tuệ Như, sinh năm 2000, quê Cà Mau – sau 3 tháng hẹn hò. Chỉ một tuần sau, anh gây bất ngờ khi cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương. Tiếp đó, cả hai nhanh chóng cùng đến UBND phường 11, quận Gò Vấp (TP HCM) để đăng ký kết hôn. 10 ngày sau, Tuệ Như chuyển về sống chung với Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu quyết định kết hôn với Tuệ Như sau 3 tháng hẹn hò.

Tháng 8/2023, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức lễ đính hôn tại Cà Mau. Cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nhưng tạm gác việc tổ chức đám cưới để ưu tiên sinh con trước. Hiện, họ sinh sống tại TP HCM, trong đó Tuệ Như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, đảm nhận vai trò quản lý và hỗ trợ công việc cho chồng.

Tháng 8/2023, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức lễ đính hôn tại Cà Mau.

Nói về lý do quyết định tiến tới hôn nhân với Hồ Quang Hiếu, nữ người mẫu sinh năm 2000 tiết lộ, ban dầu cô yêu anh vì anh thân thiện, hòa đồng và hiền lành. "Trước giờ tôi quen bạn trai, mọi người thường tặng hoa, tặng quà. Anh Hiếu tặng cho tôi bịch khô, con gà, cá ướp... toàn là đồ thực phẩm. Tôi nghĩ sao anh này tặng quà lạ quá, chắc anh phải quan tâm sức khỏe mình thì tặng đồ như vậy. Tôi dần thấy thương, có cảm xúc. Nhưng sau này tôi mới biết là vì em của anh Hiếu bán ế nên mới cho tôi ", Tuệ Như hóm hỉnh kể.

Tuệ Như chia sẻ chồng không thuộc kiểu đàn ông lãng mạn.

Tuệ Như chia sẻ chồng không thuộc kiểu đàn ông lãng mạn. Tuy vậy, cô vẫn dành lời khen cho chồng vì sự tinh tế, luôn quan tâm và định hướng cho cuộc sống của mình. Nói về tật xấu, nữ người mẫu bật mí nam ca sĩ khá bừa bộn, thường để đồ đạc lộn xộn, điều này đôi khi khiến cô khó chịu.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ, đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn hay giận dỗi. Anh dí dỏm kể về những “tật xấu” của vợ: “Như lười lắm, lại hay cằn nhằn. Có lần tôi đang ngủ thì cô ấy gọi dậy bắt quét nhà, thế là hai đứa cãi nhau. Lúc tôi đang tập trung nghe nhạc thì lại nhắc đi dọn nhà.”

Tuy vậy, nam ca sĩ cho biết cả hai rất hợp tính, thường trêu đùa khiến không khí gia đình luôn rộn tiếng cười. “Tôi thấy cuộc sống hiện tại khá hạnh phúc. Như tuy còn trẻ nhưng biết lo toan, vun vén cho gia đình, ” anh bày tỏ.

Nam ca sĩ cho biết cả hai rất hợp tính, thường trêu đùa khiến không khí gia đình luôn rộn tiếng cười.

Đầu tháng 1/2025, vợ nam ca sĩ hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Bé nặng 2,95 kg, được đặt tên Nguyễn Trần Quang Vinh. Nam ca sĩ có mặt trong phòng sinh, động viên vợ và chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc cô vượt cạn.

Được biết, Tuệ Như phải sinh mổ do em bé ngôi ngược. Hồ Quang Hiếu xúc động khi nhìn thấy con chào đời và bày tỏ tình cảm, sự trân trọng với vợ nhiều hơn. Anh thừa nhận ban đầu khá lo lắng khi bế con vì bé nhỏ và mong manh, nhưng hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Đầu tháng 1/2025, vợ nam ca sĩ hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.

Tuệ Như đang dần hồi phục, trong khi con trai cũng cứng cáp hơn. Gia đình hai bên thường xuyên túc trực để hỗ trợ chăm sóc hai mẹ con. Đến nay, con trai của nam ca sĩ đã được 7 tháng tuổi, ngày càng thông minh và kháu khỉnh.

Gia đình hạnh phúc của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như.

Sau những thăng trầm và thử thách, tổ ấm của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như giờ đây tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và sự ấm áp của tình yêu thương. Cả hai không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn đồng hành, cùng nhau vun đắp hạnh phúc mỗi ngày.

Hình ảnh nam ca sĩ ân cần chăm sóc vợ con, còn Tuệ Như khéo léo quán xuyến gia đình, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và tin rằng họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu đẹp như mơ giữa đời thực.



