"Anh chủ tịch" và nàng thơ gen Z sẽ tổ chức "chấn động showbiz" vào tháng 10?

Tối 10/8, MXH Weibo đưa tin nóng hổi, tiết lộ cặp đôi nổi tiếng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức đám cưới xa hoa, linh đình vào tháng 10 sắp tới. Thông tin này khiến người hâm mộ chủ tịch và nàng thơ gen Z "đứng ngồi không yên". Trước đó, vào giữa tháng 7, Hoàng Tử Thao khiến cả cõi mạng nô nức khi "nhá hàng" về việc rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ. Anh cho biết đã kín đáo đưa bà xã Từ Nghệ Dương đi thử váy cưới từ cuối tháng 6. Không chỉ đám cưới, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương còn được tiết lộ sẽ tham gia 1 show truyền hình thực tế về hôn nhân, cùng vợ chồng Trần Kiều Ân và nhiều cặp sao Cbiz đình đám khác.

Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ xác nhận và đang chờ phản hồi chính thức về thời điểm làm đám cưới từ 2 nhân vật chính. Trên MXH Weibo, netizen cũng tranh thủ nhắc vội Hoàng Tử Thao về lời hứa mời fan đến ăn cưới. Cựu thành viên nhóm EXO từng tuyên bố rằng anh sẽ chuẩn bị 3 bàn tiệc để mời những người quý vợ chồng anh đến chung vui thông qua cách bóc thăm may mắn, gồm 1 mâm cho fan nhà trai, 1 mâm cho fan nhà gái, 1 mâm cho fan couple. Nếu Hoàng Tử Thao giữ đúng lời hứa, người hâm mộ chắc chắn không chỉ được ăn cưới "online" mà còn có thể may mắn trực tiếp đến chúc phúc cho Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho biết sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Tới ngày 26/8/2024, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Khi đó, cựu thành viên nhóm EXO đã kỳ công chuẩn bị, không tiếc tiền bạc bao trọn khách sạn 4 sao để cầu hôn bạn gái trong khung cảnh xa hoa, bao phủ bằng hàng nghìn bông hoa màu hồng phấn mà Từ Nghệ Dương yêu thích. Đến chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn.

Ảnh đăng ký kết hôn của chủ tịch và nàng thơ gen Z

Cuối tháng 6, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố. Paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream, Hoàng Tử Thao cũng vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Trước đó, vào tháng 8/2024, tin đồn Từ Nghệ Dương mang thai đã lan truyền rầm rộ ở showbiz Trung Quốc. 1 người hâm mộ gây xôn xao khi tung ảnh cựu thành viên EXO xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh. Cư dân mạng cũng soi ra dấu hiệu nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai con đầu lòng với Hoàng Tử Thao. Trong video cầu hôn, nữ ca sĩ mặc váy rộng, áo khoác che phủ bụng, hoàn toàn không để lộ vóc dáng thật. Cô cũng thường xuyên vô thức có hành động đưa tay đỡ bụng. Đây được cho là dấu hiệu mang thai của Từ Nghệ Dương.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z

Trước nghi vấn đã có con đầu lòng, Hoàng Tử Thao và Tử Nghệ Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận

Nguồn: Weibo, Sohu