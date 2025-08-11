"Nàng cỏ" Goo Hye Sun liên tục gây chuyện với chồng cũ Ahn Jae Hyun, hóa ra mọi chuyện đều có lí do?

Vào rạng sáng 8/8, Goo Hye Sun bất ngờ "đăng đàn" thể hiện sự bức xúc với chồng cũ Ahn Jae Hyun vì anh liên tục lên truyền thông kể lể, nhắc về vụ ly hôn trước đây. Theo minh tinh Vườn Sao Băng, đây là hành vi dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức và không tôn trọng cô của chồng cũ, cũng như 1 số đơn vị truyền thông tiếp tay cho Ahn Jae Hyun lấy chuyện đời tư để gây chú ý. Cô nhắn gửi chồng cũ hãy đi lên bằng thực lực, sống có chuẩn mực thay vì "ké fame", lợi dụng tên tuổi người khác.

Ngay lập tức, bài đăng "dằn mặt" của Goo Hye Sun nhanh chóng gây bão truyền thông Hàn Quốc, kéo theo vô số drama khác. Thay vì nhận được sự ủng hộ, Goo Hye Sun lại vấp phải làn sóng chỉ trích nghiêm trọng. Netizen chỉ ra rằng cô cũng nói về chuyện ly hôn nhiều chẳng kém gì Ahn Jae Hyun, lúc ly hôn thì đóng vai nạn nhân, bịa chuyện khiến danh tiếng chồng cũ lao đao.

Goo Hye Sun đăng đàn chỉ trích chồng cũ "ké fame"

Những diễn biến sau màn đăng đàn "đấu tố" đầy drama này càng khiến công chúng có thêm cái nhìn khác về Goo Hye Sun. Sau khi gây ồn ào, nữ diễn viên nhanh chóng đăng 2 bài giới thiệu công ty lô cuốn tóc do mình sáng lập, đồng thời cập nhật tiến trình xây tòa nhà văn phòng mới.

Nhiều netizen chỉ trích rằng "nàng cỏ" đang lợi dụng chuyện đời tư để PR cho công việc kinh doanh của mình. Xét về tên tuổi, Goo Hye Sun đã qua thời thống trị làng giải trí. Nhiều năm không đóng phim, tên tuổi cô trở nên mờ nhạt, chỉ còn được nhớ đến bởi ồn ào hôn nhân. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng Goo Hye Sun tiếp tục bám vào drama đời tư để đánh bóng tên tuổi và công việc kinh doanh của mình.

Ngay sau khi chỉ trích Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun đăng bài giới thiệu doanh nghiệp lô cuốn tóc...

... và tiến trình xây tòa nhà văn phòng của cô

Trong khi đó, động thái từ phía Ahn Jae Hyun lại cho thấy sự đối lập hoàn toàn. Anh không lên tiếng đối đáp với vợ cũ, mà chỉ vui vẻ đi chạy bộ cùng bạn bè. Những chương trình được cho là "kể lể" chuyện ly hôn của nam diễn viên cũng vẫn lên sóng bình thường. Việc nam diễn viên giữ im lặng, không đôi co được cho là bước đi thông minh và khéo léo, tránh sa đà vào drama không đáng có.

Ahn Jae Hyun chỉ đi chạy bộ cùng bạn bè, không đôi co với vợ cũ

Tháng 5/2016, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Nhiều người "ném đá" Goo Hye Sun luôn phá rối mỗi khi anh cố gắng quay lại showbiz, gây dựng lại tên tuổi. Trong tâm thư chỉ trích Ahn Jae Hyun, nữ diễn viên nói rằng cô và chồng cũ từng thỏa thuận không làm tổn hại danh dự của nhau khi đổ vỡ. Nhưng chính Goo Hye Sun năm xưa mới là người hủy hoại Ahn Jae Hyun. Netizen nhắc lại vụ cô chèn ép, vu oan chồng ngoại tình nhưng cuối cùng bị Dispatch vạch mặt. Do đó, rất nhiều khán giả đã mỉa mai Goo Hye Sun "lại đóng vai nạn nhân".

Theo đó, vào thời điểm "đường ai nấy đi" với chồng diễn viên, "nàng Cỏ" cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên nói dối. Theo đó, nam diễn viên chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như Goo Hye Sun tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định "sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định một chiều trên SNS của Goo Hye Sun". Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ.