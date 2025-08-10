Long Hạt Nhài lên tiếng về tranh cãi ở Chiến Sĩ Quả Cảm, Song Luân - Hưng Nguyễn "đẹp đỉnh bất phân thắng bại"!

Chiều 10/8, dàn sao Chiến Sĩ Quả Cảm đã có buổi giao lưu với khán giả tại Hà Nội. Dàn cast gồm Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Long Hạt Nhài, Hưng Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Neko Lê và Phan Mạnh Quỳnh đã đổ bộ tại sự kiện, cùng với khán giả theo dõi tập 3 trước thềm lên sóng và có những chia sẻ về kỷ niệm trong suốt quá trình ghi hình Chiến Sĩ Quả Cảm.

Tại sự kiện, Song Luân chiến spotlight với visual sáng bừng. Nam diễn viên mặc cây đồ đen đơn giản nhưng vẫn khiến camera thường chịu thua vì ngoại hình điển trai của mình. Đọ visual khét lẹt với Song Luân là Nam vương Hưng Nguyễn. Diện áo khoác da đen kết hợp sơ mi trắng bên trong, Hưng Nguyễn gây sốt bởi vẻ cool ngầu, gương mặt góc cạnh nam tính.

Trước khi cùng khán giả đón xem chương trình, dàn cast đã có dịp giao lưu, tặng quà cho fan hâm mộ. Không khí buổi giao lưu vô cùng sôi động khi các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện thú vị và cảm xúc đặc biệt về chương trình. Lê Dương Bảo Lâm tâm sự: "Trước giờ, chỉ có đi premiere phim điện ảnh tôi mới đến các cụm rạp, thậm chí rạp này tôi cũng đến rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có cảm giác đến premiere một gameshow, xem trước tập phát sóng cùng báo chí và khán giả".

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng có những chia sẻ về những mảng miếng gây tranh luận trong chương trình. Lê Dương Bảo Lâm nói: "Nhiệm vụ của Lâm khi ra hiện trường phải nói liên tục vừa nghiêm túc vừa hài hước để có sẵn kho tư liệu để NSX về nhà cắt ghép, câu nào hợp lý thì sẽ đưa lên sóng. Nói chung là Lâm và anh em đều cố gắng nói nhiều nội dung để NSX dựng, và khi lên sóng phải qua rất nhiều bước kiểm duyệt".

Lê Dương Bảo Lâm và Tiến Luật cũng lên tiếng về tình huống bị cho là không nghiêm túc trong quá trình luyện tập ở lực lượng PCCC & CHCN. Cụ thể khi luyện tập tình huống cháy nhà, Lê Dương Bảo Lâm và Tiến Luật đã chủ động tạo mảng miếng, trong đó Lê Dương Bảo Lâm có nói câu đại ý nhà cháy là do vợ đốt. Nhân sự kiện giao lưu, nam diễn viên giải thích: "Sau khi tập đó lên sóng mọi người thắc mắc sao cháy nhà nhưng không tập trung, đứng nói khùng nói điên. Dạ mọi người xem thì thấy thực tế nhưng ở phía diễn viên tụi em thì có sự nêm nếm lại cho giải trí. Mọi điều chúng em làm đều có suy nghĩ và lý do trong đó, mong quý vị sẽ vẫn yêu thương chương trình".

Là 1 trong những gương mặt mới của gameshow, Long Hạt Nhài cũng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tại sự kiện, Long Hạt Nhài có những chia sẻ về tính cách ít nói khá khác với đời thường của mình: "Lúc đầu tham gia chương trình, tôi xác định bản thân không xuất hiện để làm hài, nên tôi bật mood khá nghiêm túc. Trong 3 tập đầu là khoảng 5 ngày quay, tôi hầu như không cười nói mà tập trung lắng nghe, nên đây là lý do tôi ít thoại.

Lý do thứ hai, khi tham gia chương trình này rất tốn năng lượng, siêu mệt và những gì tôi thể hiện như một người bình thường trải nghiệm, còn khác thường chắc là đến từ các anh em ở đây. Khác thường là vì dù các anh có mệt nhưng vẫn cố nặn ra mảng miếng để có thể làm cho chương trình hay hơn".

Nói về Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn chia sẻ đàn em luôn là người nguyên tắc và nghiêm túc thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đồng đội.

Tại sự kiện, Tổng đạo diễn Mai Thắm cũng đã hé lộ một thông tin quan trọng khi chia sẻ rằng một thành viên trong dàn cast chính của Chiến Sĩ Quả Cảm đã gặp phải một chấn thương khá nặng, bên ngoài chương trình và không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Dù nam nghệ sĩ vẫn rất tha thiết mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em, nhưng Tổng đạo diễn Mai Thắm cho biết: "Rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sĩ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều".

Vì lý do này, ekip quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới vào dàn cast để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các nghệ sĩ. Điều này cũng cho thấy sự quyết tâm của ekip trong việc duy trì chất lượng chương trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho tất cả nghệ sĩ tham gia.