Yên bình chưa bao lâu, Justin Bieber lại lộ dấu hiệu bất ổn vì nghiện ngập?

Sau quãng thời gian bất ổn, Justin Bieber đã trở lại với album mới Swag. Nam ca sĩ hướng đến hình ảnh trưởng thành hơn, là người đàn ông của gia đình. Nhưng yên ổn chưa bao lâu, giọng ca Baby lại lộ những dấu hiệu bất ổn.

Mới đây, Justin Bieber đã đăng ảnh chỉ diện nội y trắng, vừa đi vừa đụng chạm vùng nhạy cảm. Bức ảnh này nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng hành động này khá phản cảm, thậm chí nghi ngại anh chụp nó dưới sự ảnh hưởng của ma túy.

Justin Bieber đăng ảnh chỉ mặc nội y, phô vùng nhạy cảm

Điều fan lo ngại không phải là không có cơ sở, bởi Justin Bieber từng công khai sử dụng chất cấm trong thời gian qua. Chỉ mới tháng trước, nam ca sĩ 31 tuổi đã trích dẫn lại video của cố rapper DMX, nói rằng anh không có hứng thú với đời sống trong sạch, lành mạnh. DMX nổi tiếng là rapper nghiện ngập, qua đời vì đau tim khi sử dụng cocaine. Bất chấp những ồn ào, quản lý của Justin Bieber đều 1 mực phủ nhận chuyện nam ca sĩ nghiện ngập.

Justin Bieber gầy gò tiều tụy, hành động bất thường, làm công chúng nghi anh sử dụng ma túy

Justin Bieber tuyên bố đã lấy lại được phong độ, nhưng Page Six cảnh báo rằng nam ca sĩ có thể không được như những gì anh khoe khoang. Họ chỉ ra bằng chứng là những cuộc cãi vã với paparazzi, những ẩn ý rõ ràng giữa 2 vợ chồng trên mạng, hành vi thất thường của Justin Bieber và nỗi lo sợ anh có thể quay lại với ma túy trong những tháng trước khi phát hành album.

Người thân cho biết các bài đăng bất ổn trên mạng xã hội của Justin Bieber trùng khớp với thời điểm anh cảm thấy lạc lõng, tức giận. Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan. Anh cũng đề cập đến những vấn đề hôn nhân trong bài hát Walking Away: "Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chẳng muốn dành chúng cho em. Vậy nên hãy nói cho anh biết tại sao em lại ném đá vào anh. Em biết anh không có khả năng tự vệ mà. Cô gái, tốt hơn là chúng ta nên dừng lại trước khi nói điều gì đó tồi tệ. Chúng ta đã thử thách sự kiên nhẫn của nhau. Anh nghĩ tốt hơn là chúng ta nên nghỉ ngơi một chút".

Justin Bieber đưa vợ con lên bìa album mới

Ngoài ra, còn có tin Justin Bieber đã cạn tiền và phải nhờ vả vợ mình - Hailey Bieber - trả khoản nợ hơn 31,5 triệu USD (hơn 830 tỷ đồng) cho Scooter Braun. Theo nguồn tin thân cận với cặp sao Hollywood, trong thỏa thuận đàm phán với Scooter Braun, Hailey Bieber mới là người trực tiếp chi trả món nợ tiền tỷ cho quản lý cũ của chồng. 1 phần số tiền Hailey Bieber kiếm được từ thương vụ bán thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập Rhode cho công ty e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD, sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Scooter Braun để thanh toán nợ.

Nhiều người cho rằng Hailey Bieber đã phải bán tháo "đứa con tinh thần" của mình đi để cứu ông xã đang ngập trong nợ nần. Bên cạnh đó, cũng có không ít netizen chê bai Justin Bieber không đáng mặt đàn ông khi đẩy hết món nợ tiền tỷ sang cho Hailey Bieber. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, nhiều nguồn tin nói rằng việc kinh doanh của Rhode hoàn toàn tách biệt với Justin Bieber. Nếu muốn kiếm thêm tiền, Justin Bieber có thể đi tour trở lại nhưng hiện tại nam ca sĩ chưa thông báo gì về điều này.

Có thông tin cho rằng Hailey phải bán hãng mỹ phẩm để trả nợ cho chồng

Nguồn: Page Six