Drama Vườn Sao Băng ngoài đời thực: Lee Min Jung về phe Ahn Jae Hyun, công khai móc mỉa Goo Hye Sun trên truyền hình

Vào rạng sáng 8/8, Goo Hye Sun bất ngờ "đăng đàn" thể hiện sự bức xúc với chồng cũ Ahn Jae Hyun vì anh liên tục lên truyền thông kể lể, nhắc về vụ ly hôn trước đây. Theo minh tinh Vườn Sao Băng, đây là hành vi dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức và không tôn trọng cô của chồng cũ, cũng như 1 số đơn vị truyền thông tiếp tay cho Ahn Jae Hyun lấy chuyện đời tư để gây chú ý. Cô nhắn gửi chồng cũ hãy đi lên bằng thực lực, sống có chuẩn mực thay vì "ké fame", lợi dụng tên tuổi người khác.

Chỉ đến tối ngày 8/8, chương trình Heart On Wheels của Ahn Jae Hyun và Lee Min Jung lên sóng càng khiến tình hình thêm ồn ào. Tại đây, bà xã Lee Byung Hun khuyên Ahn Jae Hyun đừng lãng phí thời gian độc thân nữa, hãy đi hẹn hò đi. Lee Min Jung nhận cô là đồng minh với Ahn Jae Hyun và vì cô có mắt nhìn người tốt, cô sẽ "xem xét" người bạn gái này có phù hợp với nam diễn viên hay không.

Trong tập phát sóng trước đó, Lee Min Jung cũng tặng cho Ahn Jae Hyun 1 cặp nước hoa nam nữ, với hy vọng Ahn Jae Hyun sẽ sớm tìm thấy nửa kia. Khi Ahn Jae Hyun than thở "Ở 1 mình thật cô đơn" , bà xã Lee Min Jung khuyên anh "Hãy gặp 1 người tốt".

Lee Min Jung về phe Ahn Jae Hyun, khuyên anh đi hẹn hò thậm chí còn nhận có mắt nhìn người và sẽ xem xét bạn gái của nam diễn viên

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả bỗng chốc "quay xe" cho rằng những tập Heart On Wheels gần đây chính là nguyên nhân khiến Goo Hye Sun nổi điên. Nội dung chương trình này chỉ toàn xoay quanh cuộc sống của Ahn Jae Hyun hậu ly hôn, những khách mời khuyên nam diễn viên nên đi hẹn hò và tái hôn. Nam diễn viên sinh năm 1987 cũng ẩn ý chuyện hôn nhân đổ vỡ qua hàng loạt show khác như Hyungsoo Is K.Will và Ordinary Thursday Night With Jo Hyun Ah. Những bài báo trích lại câu chuyện Ahn Jae Hyun kể trong show cũng nhanh chóng xuất hiện, điều đó hẳn đã khiến Goo Hye Sun khó chịu vô cùng.

Chi tiết Lee Min Jung tự nhận là đồng minh của Ahn Jae Hyun, "có mắt nhìn người" và hết lời khuyên nhủ nam diễn viên hẹn hò cũng khiến cư dân mạng lưu tâm. Cả Lee Min Jung và Goo Hye Sun đều tham gia Vườn Sao Băng và vào vai tình địch trong phim. Đến nay ở ngoài đời, dường như họ cũng ở 2 chiến tuyến xoay quanh Ahn Jae Hyun. Phát ngôn "Hãy gặp 1 người tốt" thậm chí còn bị nghi là lời Lee Min Jung công khai móc mỉa Goo Hye Sun. Điều này khiến 1 số netizen nghi ngờ về mối quan hệ của 2 nữ diễn viên này.

Trong Vườn Sao Băng, họ vào vai tình địch và giờ đây khán giả nghi drama tiếp tục tái diễn ở đời thật

Tuy nhiên vẫn có rất đông ý kiến bênh vực Ahn Jae Hyun, chỉ trích Goo Hye Sun luôn phá rối mỗi khi anh cố gắng quay lại showbiz, gây dựng lại tên tuổi. Trong tâm thư chỉ trích Ahn Jae Hyun, nữ diễn viên nói rằng cô và chồng cũ từng thỏa thuận không làm tổn hại danh dự của nhau khi đổ vỡ. Nhưng chính Goo Hye Sun năm xưa mới là người hủy hoại Ahn Jae Hyun. Netizen nhắc lại vụ cô chèn ép, vu oan chồng ngoại tình nhưng cuối cùng bị Dispatch vạch mặt. Do đó, rất nhiều khán giả đã mỉa mai Goo Hye Sun "lại đóng vai nạn nhân".

Theo đó, vào thời điểm "đường ai nấy đi" với chồng diễn viên, "nàng Cỏ" cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên nói dối. Theo đó, nam diễn viên chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như Goo Hye Sun tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định "sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định một chiều trên SNS của Goo Hye Sun". Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun có cuộc ly hôn không êm đềm

