1 nam ca sĩ gây sốc khi tiết lộ não bị biến dạng nghiêm trọng

Trong khi chủ tịch YG Entertainment - HYBE Labels sắp phải đi tù, thì chủ tịch JYP Entertainment Park Jin Young vẫn hoạt động cực kỳ sôi nổi. Ở độ tuổi ngoài 50, Park Jin Young vừa điều hành công ty, vừa đi biểu diễn khắp nơi vô cùng nhiệt huyết. Chính vì vậy, chẳng ai ngờ vị chủ tịch này mang trong mình bệnh lý nghiêm trọng.

Trong chương trình Knowing Bros số mới nhất, Park Jin Young tiết lộ mắc phải tình trạng bệnh lý đặc biệt, khiến động mạch não bên trái bị khuyết thiếu. "Trong lần khám sức khỏe đầu tiên sau khi ra mắt, kết quả siêu âm động mạch não phải của tôi bình thường. Nhưng khi kiểm tra bên trái, sắc mặt bác sĩ đột nhiên thay đổi. Ông ấy bảo y tá: 'Nhanh chuẩn bị cho người này nhập viện'. Tôi đã rất sốc. Hóa ra tôi sinh ra đã không có động mạch não trái. 1 trong những mạch máu cung cấp máu cho não đã bị thiếu" - Park Jin Young nói.

Park Jin Young tiết lộ ông khuyết thiếu động mạch máu não trái bẩm sinh

Nói 1 cách đơn giản, não của Park Jin Young bị biến dạng và không giống người thường. Nhưng điều này lại có tác dụng giúp ông viết nhạc: "Họ phát hiện động mạch não phải của tôi phát triển lớn gấp đôi bình thường, và máy chảy đến não phải lan sang não trái. Não tôi bị biến dạng. Tôi nghĩ cũng hợp lý đấy chứ, vì não phải liên quan đến sự sáng tạo, có lẽ điều đó đã giúp ích cho tôi khi viết nhạc". Tiết lộ của chủ tịch JYP Entertainment khiến dàn khách mời trường quay và khán giả ngỡ ngàng.

Dù vậy, "cha đẻ" của dàn idol TWICE, ITZY, 2PM... vẫn phải đối mặt với tình trạng 1 phần não trái không được cung cấp đủ máu, dẫn đến thiếu oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào não ở khu vực đó. Điều này có thể gây ra các vấn đề về chức năng thần kinh, và nếu kéo dài có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn.

Ít ai ngờ đằng sau vẻ ngoài nhiệt huyết, Park Jin Young mang dị tật não nghiêm trọng

Park Jin Young sinh năm 1971, thường được biết đến với nghệ danh J.Y. Park hoặc JYP, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ông là một nghệ sĩ đa tài, vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, vừa là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, JYP Entertainment.

Về sự nghiệp cá nhân, Park Jin Young thành công với danh xưng "ca sĩ quái kiệt", rồi trở thành nhà sản xuất huyền thoại. Park Jin Young ra mắt vào năm 1994 với album đầu tay Blue City. Ông nhanh chóng nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, vũ đạo gợi cảm và táo bạo, cùng những ca khúc pop-funk bắt tai như Don't Leave Me, Honey và Behind You . Ông được biết đến với biệt danh "người đàn ông không ngừng nhảy nhót" bởi niềm đam mê bất tận với âm nhạc và biểu diễn.

Năm 1997, Park Jin Young thành lập JYP Entertainment. Dưới sự dẫn dắt của ông, công ty đã trở thành bệ phóng cho rất nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc thành công vang dội. Các nghệ sĩ và nhóm nhạc tiêu biểu gồm Bi Rain, g.o.d, Wonder Girls, 2PM, Miss A, GOT7, TWICE, Stray Kids, ITZY, NMIXX và gần đây là NiziU, VCHA đều là những cái tên đã làm nên tên tuổi của JYP Entertainment.

JYP Entertainment là 1 trong những công ty giải trí hàng đầu Kpop

Ông được biết đến với triết lý đào tạo chú trọng vào cả tài năng lẫn nhân cách của các thực tập sinh. Sự nghiệp của Park Jin Young cũng thăng hoa rực rỡ trong vai trò nhà sản xuất. Anh đã tạo ra hàng loạt bản hit và góp phần định hình phong cách âm nhạc cho nhiều thế hệ thần tượng Kpop.

Park Jin Young được biết đến với tính cách nhiệt huyết, thẳng thắn và đôi khi có chút hài hước. Chủ tịch JYP Entertainment thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế với vai trò giám khảo, huấn luyện viên, thể hiện sự tận tâm và nghiêm túc với công việc. Mặc dù có những lúc phong cách của ông bị cho là "quái dị" hoặc không phù hợp với tuổi, nhưng Park Jin Young luôn giữ vững cá tính riêng của mình.

Nếu Park Jin Young là chủ tịch nhiệt huyết số 2 Kpop thì không ai là số 1

Nguồn: Koreaboo