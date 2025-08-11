Phan Mạnh Quỳnh mất ý thức khiến Tiến Luật và dàn sao "đứng tim"

Tối 10/8, tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Trong tập này, các chiến sĩ nhập vai sẽ có giai đoạn tập huấn rồi mới đến thực chiến. Như trong thực tế, tình huống thực chiến luôn đến bất ngờ, không hề báo trước. Chỉ cần tiếng chuông báo cháy vang lên, những người chiến sĩ lập tức lên đường, chạy đua với thời gian để cứu người. Hiện trường lần này là một vụ cháy nhà ống, cửa bị khóa từ bên trong, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp và đặc biệt có bốn nạn nhân bị mắc kẹt ở bên trong.

Các chiến sĩ nhập vai cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, tình huống trở nên ngày càng khẩn cấp khi hai chiến sĩ nhập vai Phan Mạnh Quỳnh và Song Luân được lệnh xông vào bên trong căn nhà. Sau khi dập tắt đám cháy tại lầu 1, chỉ huy ra hiệu rút lăng 1, triển khai lăng 2 lên lầu 2 tiếp tục nhiệm vụ. Bên trong nhà ống, Song Luân cùng Đại uý Lê Trung Dũng tiến lên lầu 2, tuy nhiên khi vừa đến giữa cầu thang, anh bất ngờ khuỵu xuống vì ngạt thở. Lắng nghe theo hướng dẫn của Đại uý Dũng, Song Luân ngồi lại để hít thở bình tĩnh, nam diễn viên dần lấy lại nhịp thở và tiếp tục nhiệm vụ.

Giữa tiếng hô lệnh dồn dập, Trung tá Lê Tấn Châu liên tục nhắc: "Ai mệt rồi thì ra ngoài!". Khi ấy, Phan Mạnh Quỳnh loạng choạng với bước chân nặng trĩu, xin rời khỏi hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, Trung tá Châu lập tức dìu anh ra ngoài.

Phan Mạnh Quỳnh ngạt thở, ngất xỉu trong lúc làm nhiệm vụ

Kể lại khoảnh khắc nguy hiểm, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Rất may lúc đó có đồng chí Châu bên cạnh. Tôi không nhớ rõ mọi thứ, chỉ nhớ là đồng chí đã đưa tôi ra khỏi đó". Sự cố không chỉ khiến Phan Mạnh Quỳnh bàng hoàng mà còn ám ảnh các đồng đội. Khi MONO và Liên Bỉnh Phát đến hỏi thăm: "Ổn không anh?", nam ca sĩ bất ngờ bật ngửa về phía sau, khiến cả hai hoảng hốt. Tiến Luật nhận tin, lập tức có mặt với dáng vẻ căng thẳng tột độ và đôi mắt đỏ hoe.

"Ban đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi bắt đầu hoảng loạn. Đỉnh điểm là khi cái nón bị lệch, mặt nạ lỏng mà tôi không hay biết. Tôi cứ hít khói và dần dần không thở được nữa. Khói trong họng, và tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác… Công việc này quá khủng khiếp và vất vả", Phan Mạnh Quỳnh trải lòng.

Đứng trước tình huống của đồng đội, Tiến Luật và các nghệ sĩ không khỏi "đứng tim". Các nghệ sĩ cho biết vô cùng lo lắng khi thấy Phan Mạnh Quỳnh được khiêng ra ngoài, và liên tục hỏi thăm Phan Mạnh Quỳnh khi nam ca sĩ chia sẻ về tình trạng mất ý thức trong vài giây của mình.

Giây phút gây lo lắng của Phan Mạnh Quỳnh trong quá trình làm nhiệm vụ

Không chỉ Phan Mạnh Quỳnh mà MONO cũng gặp sự cố ngạt khí trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Phan Mạnh Quỳnh: "Thấy anh em hỏi thăm mình rất vui và an ủi. Khi được ra đến đây thì thấy mọi thứ của mình dần hồi phục lại, nhưng cảm giác lại thất vọng nhiều hơn". Tương tự, MONO cũng bị ngạt thở và bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể hoàn thành xong nhiệm vụ.

Về các nghệ sĩ còn lại, khi toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra ngoài, các chiến sĩ tiếp tục nhiệm vụ cứu hộ tài sản của người dân, đối mặt ngọn lửa vẫn bùng dữ dội. Trước sức ép vì đuối sức sau thời gian dài cầm lăng, Tiến Luật và Thành Trung như vỡ oà khi thấy Đại uý Lê Trung Dũng ra hiệu ngưng chữa cháy. Song Luân xúc động kể: "Khi nhìn thấy mọi người ra hiệu, tôi thực sự nghẹn ngào. Tôi chạy ra ngoài, vẫy tay chào mọi người và cảm giác như chúng tôi đã làm một điều tuyệt vời, vượt qua ngưỡng chịu đựng của chính mình. Đây là một chương trình mà mỗi ngày, mỗi thời điểm mình đều vượt lên chính mình"

Tổng kết nhiệm vụ, Trung tá Châu đánh giá các chiến sĩ hoàn thành tốt phần việc được giao, song nghiêm khắc nhắc nhở những sai sót cần khắc phục, yêu cầu lần sau triển khai nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Anh xúc động nói: "Nếu chúng ta chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, có thể đã mất thêm một người".

Phan Mạnh Quỳnh và MONO tiếc nuối vì không thể tiếp tục thử thách

Phan Mạnh Quỳnh và MONO là 2 chiến sĩ gặp sự cố trong nhiệm vụ thực chiến