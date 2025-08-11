LyHan tự luyến: "Nhiều người muốn chị, em hiểu không?", Phương Mỹ Chi liền liếc mắt quay ngoắt đi

Sau khi khép lại livestage 4 với việc chia tay với Liu Grace, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My và Quỳnh Anh Shyn, 16 Em Xinh còn lại tiếp tục màn lập đội mới cho vòng chung kết. Trong phần chọn đội, chương trình tạo ra concept "cửa hàng lưu giữ ước mơ" và các Em Xinh được dịp chia sẻ về ước mơ của chính mình.

Qua những giây phút mảng miếng, Trấn Thành công bố 4 đội trưởng mới là 4 Em Xinh có điểm cá nhân cao nhất qua livestage 4, lần lượt là Phương Ly, LyHan, 52Hz và Phương Mỹ Chi. Các đội trưởng sẽ di chuyển qua phòng chờ riêng để bắt đầu thiết lập đội theo nguyên tắc mới lạ. Theo đó, 4 đội trưởng đại diện cho 4 màu, 12 Em Xinh còn lại sẽ đăng ký về các đội theo màu và hoàn toàn không biết danh tính đội trưởng. Hint duy nhất để các Em Xinh đoán là slogan của 4 đội trưởng. 12 Em Xinh sẽ có tối đa 2 phiếu để đăng ký 2/4 đội trưởng mà mình muốn về. Trong khi đó, các đội trưởng sẽ chọn thành viên bởi con số thứ hạng, đương nhiên họ không biết 12 thứ hạng cuối.

Màn chọn đội được chia thành 4 lượt, lượt đầu các đội trưởng nối máy, nếu gọi đúng với số thành viên đăng ký về đội mình thì cả hai sẽ thương lượng, thành viên có quyền từ chối và không lập đội thành công thì thành viên đó ra bể dâu. Sang lượt 2, thành viên có quyền gọi đội trưởng, và theo ranking thì 2 cặp thành viên có điểm cao nhất và thấp nhất sẽ có quyền gọi đội trưởng mình muốn về. Đội trưởng có quyền từ chối, và khi lập đội không thành công thì thanh viên sẽ ra bể dâu. Lượt 3, đội trưởng sẽ gọi lại cho thành viên và lúc này thành viên không còn quyền từ chối, nếu "match" số thì lập đội thành công. Lượt cuối cùng, các Em Xinh còn lại ở bể dâu sẽ gọi cho đội trưởng và đội trưởng không có quyền từ chối đến khi nào đủ thành viên thì ngưng.

Phương Ly, LyHan, 52Hz và Phương Mỹ Chi là 4 đội trưởng ở vòng chung kết

Tại phòng gọi số, các đội trưởng đã sử dụng nhiều chiến thuật để mang về thành viên mà mình mong muốn nhất. Khi gọi điện nối máy, các đội trưởng đều cố gắng thay đổi giọng, che miệng hoặc nói chuyện nhỏ lại để các đội trưởng khác không đoán được mình sẽ chọn ai. Vì là vòng thi quyết định nên ai cũng mong sẽ có được đội hình ưng ý nhất.

Một trong những khoảnh khắc ở vòng chọn đội được cư dân mạng chia sẻ lại là giây phút tương tác của LyHan và Phương Mỹ Chi. Khi LyHan gọi điện để thương lượng với Saabirose, cô đã dùng nhiều thủ thuật khiến các đội trưởng tò mò. Phương Ly hỏi đã chốt được thành viên chưa thì LyHan bật mood diễn xuất khi trả lời: "có chốt luôn hả, đâu biết, chỉ nói chuyện vậy thôi".

Phương Mỹ Chi lúc này cũng vào cuộc khi nói với LyHan: "Chị chốt hay không thì tụi em có biết là ai đầu mà chị giấu", nghe vậy nên LyHan phản pháo: "Không biết ai vậy em hỏi chi nữa?". Phương Mỹ Chi giải thích: "Tại em muốn có sự trò chuyện trong phòng này, em ghét sự tĩnh lặng. Mà chị bàn bạc gì lâu vâỵ?", LyHan trả lời: "Lâu lắm em, rất quan trọng, tại vì nhiều người muốn chị mà, em hiểu không?".

Vừa nghe màn "tự luyến" của LyHan, Phương Mỹ Chi liền tỏ ngay thái độ. Giọng ca Vũ trụ có anh liền bĩu môi, liếc mắt và quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Màn tương tác của LyHan và Phương Mỹ Chi khiến người xem thích thú nhưng cũng nói lên các đội trưởng đều rất cố gắng làm mọi cách để có được đội hình tốt nhất, ngay cả việc che giấu thông tin lẫn nhau.

Màn tương tác giữa Phương Mỹ Chi và LyHan gây chú ý

Biểu cảm của Phương Mỹ Chi khi nghe LyHan tự flex về mình

Kết thúc vòng lập đôi, 4 team diễn ở chung kết bao gồm team Phương Ly (thành viên Tiên Tiên, Miu Lê, Maiquinn), team LyHan (thành viên Saabirose, Juky San, Châu Bùi), team 52Hz (thành viên Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh, Bích Phương) và team Phương Mỹ Chi (thành viên Pháo, Lamoon, Orange)

Vòng chung kết sẽ diễn ra với mục tiêu tìm ra Quán quân, Á quân và Best 5 qua 2 phần thi: 16 bài thi cá nhân và 4 bài thi nhóm.

Tương tự như các vòng lập đội và chọn bài hát trước đó, các Em Xinh tiếp tục bước vào những thử thách hấp dẫn để giành quyền lựa chọn những demo mang tính quyết định. Ba trò chơi lần lượt diễn ra gồm: "Tuổi Thơ Lắm Lời", "Bánh Xe Thời Gian" và "Truy Đuổi Giấc Mơ Thảm Thương".

Các đội thi thu về những lựa chọn bản demo ấn tượng, trong đó nổi bật là sự thử sức của Phương Ly và Phương Mỹ Chi với những màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới. Cuộc đua tìm kiếm Quán quân Em Xinh Say Hi chính thức bước vào giai đoạn quyết định với 16 nghệ sĩ xuất sắc nhất, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ hơn bao giờ hết.