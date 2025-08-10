"Báo động đỏ" Em Xinh Say Hi: Dài dằng dặc 6 tiếng, căng mắt đến 2h sáng mới hết!

Tối 9/8, tập 11 của chương trình Em xinh say hi đã lên sóng. Sau vòng live stage 4 khép lại, câu chuyện thời lượng phát sóng của chương trình tiếp tục gây dậy sóng MXH. Theo đó để biết được 4 thí sinh phải dừng bước ở bán kết gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My, theo dõi phần xếp hạng, chọn đội, chọn bài livestage 5, khán giả phải xem show 6 tiếng đồng hồ. Em xinh say hi bắt đầu từ 20h tối 9/8 và phải đến 2h sáng 10/8 mới kết thúc.

Trong đó, phần trình diễn 2 sân khấu chiếm 1 tiếng đồng hồ, công bố kết quả loại mất thêm 1 tiếng đồng hồ, phần hoạt cảnh 16 Em xinh hóa thân thành các nghề nghiệp khác nhau mất nửa tiếng, phần công bố thứ hạng và chọn đội vô cùng rắc rối bằng cách gọi điện qua lại 4 lượt giữa dàn Em xinh mất tới 2 tiếng đồng hồ, và phần chơi game chọn bài hát chiếm 1 tiếng rưỡi còn lại.

Tính đến hiện tại, tập phát sóng vào tối qua cũng là tập có thời lượng lên sóng dài kỷ lục của Em xinh say hi. Trên MXH, nhiều khán giả thắc mắc trước việc thời lượng 1 tập của show truyền hình thực tế hiện tại lại như thời lượng của nhiều tập phim truyền hình gộp lại.

Dẫu biết Em xinh say hi muốn đi chi tiết vào diễn biến của cuộc đấu, phản ứng của từng thí sinh để tăng sự hấp dẫn và kịch tính, nhưng việc 1 thời lượng lên sóng đến 6 tiếng, chiếu từ hôm nay qua ngày qua sau mới hết là quá dài. Người xem cũng hoàn toàn không có đủ sức để xem liên tục từng đó thời gian. Chưa kể, thời lượng 5-6 tiếng lên sóng như vậy còn tạo cảm giác nội dung chương trình dài lê thê, thiếu chọn lọc diễn biến.

Thực tế, đây không phải lần đầu Em xinh say hi bị góp ý về thời lượng lên sóng. Cụ thể ở tập 3, dù không có phần thi chính thức nào diễn ra nhưng thời lượng vẫn bị kéo dãn thành 5 giờ đồng hồ, và nếu theo dõi hết tập 3 thì khán giả phải căng mắt đến gần 1 giờ sáng. Đến tập 8, khán giả tiếp tục mất khoảng 4h tiếng rưỡi, xem không nghỉ đến 1h kém sáng hôm sau mới có thể biết được kết quả cuối cùng.

Do đó, nhiều khán giả cũng cho rằng team dựng nên chắt lọc các nội dung cần lên sóng, chứ không phải bê hết lên màn hình những cái cần có. Ví dụ ở phần dance battle, có thể giảm bớt số lượng giám khảo hoặc đã có giám khảo nhận xét thì không cần phải mời thêm Em Xinh khác nêu cảm nghĩ. Hay ở hần dance battle, có thể giảm bớt số lượng giám khảo hoặc đã có giám khảo nhận xét thì không cần phải mời thêm Em Xinh khác nêu cảm nghĩ. Các phần giao lưu, "chặt chém" giữa các Em Xinh cần tinh giản lại, chỉ lấy những thí sinh đặc sắc và phần tương tác duyên dáng, thú vị.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều về thời lượng, không ít khán giả thông cảm cho phía ekip sản xuất Em xinh say hi. Họ cho rằng với một chương trình thực tế có dàn thí sinh đông đảo, cộng thêm các vòng thi kéo dài và cần đánh giá kỹ lưỡng, việc lên sóng nhiều tiếng đồng hồ là điều có thể dễ hiểu để có thể khai thác toàn diện tài năng và câu chuyện của người tham gia.

Thực tế thì việc cắt dựng, biên tập của Em Xinh Say Hi vẫn được cho là lôi cuốn, hài hước, sôi động đúng lứa tuổi, tuy nhiên nếu nhìn tổng thể cả tập 6 tiếng đồng hồ thì quả là vượt ra ngoài khái niệm "giải trí" đơn thuần, mà còn là câu chuyện về năng lượng cần bỏ ra, đảo lộn sinh hoạt.