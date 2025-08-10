Nam ca sĩ top 5 The Voice đột tử không rõ nguyên nhân

Ngày 10/8, tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ Phác Tường đã đột ngột qua đời ở tuổi 35, tại quê nhà Tân Cương (Trung Quốc). Thông tin này được bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của thí sinh The Voice of China chia sẻ lên trang cá nhân. Hiện, chưa rõ nguyên nhân cái chết của Phác Tường. Có người cho biết nam ca sĩ mất sau khi bất ngờ lên cơn đau tim. Cũng có bạn bè chia sẻ rằng Phác Tường mắc trầm cảm nặng nhiều năm qua.

Trước khi qua đời, Phác Tường có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Anh tăng cân vùn vụt, tóc ngày càng thưa thớt. Theo nhiều nguồn tin, sau khi thành danh nhờ The Voice of China, Phác Tường đã liên tục chạy show cường độ cao. Không chỉ vậy, anh còn nhận biểu diễn ở các quán bar thâu đêm suốt sáng, khiến sức khỏe ngày càng suy giảm và thiếu ngủ nghiêm trọng.

Phác Tường được thông báo đã qua đời ở tuổi 35

Trước khi qua đời, Phác Tường gây xôn xao vì ngoại hình thay đổi chóng mặt

Thông tin Phác Tường qua đời khi mới ngoài 30 tuổi khiến giới giải trí bàng hoàng. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ xót thương và chia buồn với gia đình cố nghệ sĩ.

Phác Tường sinh năm 1990, sinh ra trong 1 gia đình đơn thân, cha mất khi anh chưa đầy 4 tuổi. Phác Tường yêu thích âm nhạc từ nhỏ, lại lớn lên trong môi trường nghệ thuật: ông bà nội đều là nghệ nhân dân gian người Kazakhstan, bác cả là nhà soạn nhạc, chú là nghệ sĩ bass. Từ năm 4 tuổi, anh đã theo mẹ đi thi hát. Năm 17 tuổi, Phác Tường được mời gia nhập ban nhạc Sữa Chua. Anh làm guitar chính 5 năm, sau đó rời nhóm vì khác biệt về phong cách âm nhạc.

Năm 2016, Phác Tường đăng ký tham gia The Voice of China. Anh là "gà chiến" nổi bật của team Châu Kiệt Luân. Chung cuộc, Phác Tường giành hạng 5 chung cuộc. Sau cuộc thi, dù tương lai rộng mở, được Châu Kiệt Luân nâng đỡ và "làm mưa làm gió" với ca khúc hit Cực Vô Song, Phác Tường lại chọn trở về quê nhà Tân Cương theo đuổi sự nghiệp âm nhạc kín đáo.

Nguồn: Sina, Sohu