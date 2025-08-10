Dàn sao nam khốn khổ vì bị "gạ tình hiến thân": Hết bị ôm ấp, rủ tắm, có người uất ức về quê bán quýt

Khi nói tới "quy tắc ngầm", khán giả thưởng nghĩ ngay tới các mỹ nhân showbiz sắc nước hương trời, chủ động hoặc bị ép phải "lấy tình đổi vai". Thế nhưng, thực tế thì trong làng giải trí lắm thị phi, dàn sao nam cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ "râu xanh", phải chật vật để giữ được sự trong sạch của bản thân.

Tiêu Ân Tuấn

Sở hữu gương mặt điển trai, phong thái hơn người, Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là "Đệ nhất nam thần cổ trang" trên màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí cho tới bây giờ, anh vẫn luôn được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc điểm danh trong Top những mỹ nam hàng đầu Cbiz.

Với visual "đỉnh chóp" này, Tiêu Ân Tuấn không chỉ khiến "nha đầu ngốc" Dương Quân Quân sẵn sàng đập tiền, gài bẫy để anh ký hợp đồng, trở thành người tình màn ảnh của bà mà còn làm lãnh đạo một đài truyền hình (giới tính nam) say mê, tìm cách "quy tắc ngầm".

Visual vạn người mê của Tiêu Ân Tuấn thời trẻ.

"Nhị lang thần kinh điển nhất" từng chia sẻ trong show truyền hình rằng, có lần, khi quay một bộ phim cổ trang, anh thường xuyên được nam CEO mời đến phòng nói chuyện hợp tác giữa đêm khuya vắng lặng. Mặc dù hơi bực bội nhưng khi ấy, Tiêu Ân Tuấn khá chủ quan, cho rằng hai bên đều là nam thì sẽ chẳng có việc gì phát sinh.

Ai dè, nam CEO lại đột ngột ôm lấy anh từ phía sau lưng, thổi nhẹ vào tai và nói: "Ở lại với tôi nhé!", khiến nam diễn viên nổi hết cả da gà. May mắn thay, Tiêu Ân Tuấn thuộc dạng sức dài vai rộng, lại biết chút võ thuật nên đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của gã "râu xanh", chạy chối chết khỏi khách sạn ngay trong đêm.

Tiêu Ân Tuấn hé lộ, sau việc này, bộ phim anh đã hoàn thành phải chịu kiếp "đắp chiếu", không được lên sóng như kế hoạch vì mỹ nam này từ chối lãnh đạo nhà đài. Bản thân Tiêu Ân Tuấn thì suốt 3 năm không dám nhận phim của đài truyền hình đó và bị ám ảnh suốt nhiều năm trời bởi gã "râu xanh" Cbiz.

Tiết Chi Khiêm

Tiết Chi Khiêm là nam ca sỹ thực lực của làng giải trí Hoa ngữ, nổi trội cả về giọng ca lẫn tài năng sáng tác. Tên tuổi của anh gắn với nhiều bản hit như Tuyết Chân Thật, Em Sống Tốt Không, Từng Yêu Em Sâu Sắc... Nhìn vào sự cợt nhả, đầy mặn mòi của Tiết Chi Khiêm bây giờ, chắc nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng khi biết thuở còn "non và xanh", tài tử này cũng là một mỹ nam đầy cuốn hút và phải đối mặt với sự gạ gẫm từ phú bà.

Tiết Chi Khiêm.

Khi tham gia show truyền hình, Tiết Chi Khiêm chia sẻ, lúc mới bước chân vào làng giải trí chưa lâu, anh có nhận lời vào vai khách mời trong một bộ phim và được sếp nữ gọi vào phòng khách sạn nói chuyện. Ban đầu, nam ca sỹ vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn thu xếp lại giường đệm trong phòng theo lời của nữ CEO. Mãi đến khi bị đối phương mời cùng đi tắm, Tiết Chi Khiêm mới bàng hoàng phát hiện mình gặp phải "quy tắc ngầm" và nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy mất hút mà chẳng để lại bất cứ lời nào.

Kết quả, Tiết Chi Khiêm bị cấm sóng gần 5 năm, suýt thì "toang" luôn sự nghiệp. Cũng may là nam ca sỹ vẫn tìm được cơ hội để tỏa sáng tài năng, tìm được chỗ đứng trong showbiz.

Tiết Chi Khiêm kể lại trải nghiệm nhớ đời trong show truyền hình.

Hoàng Tử Thao

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Hoàng Tử Thao trong danh sách này. Sau khi tác khỏi nhóm nhạc EXO và trở về từ Hàn Quốc, mỹ nam này đã phải đối mặt với "quy tắc ngầm" trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây chấn động khi vừa rơi lệ, vừa livestream tiết lộ việc bị ép đi hầu rượu các nhân vật "tai to mặt lớn" trong làng giải trí Hoa ngữ.

Thậm chí, Hoàng Tử Thao còn bị đe dọa rằng, nếu dám không đi, anh sẽ bị "phong sát" ngay và luôn: "Những người đó đã quen với mấy thói hư, tật xấu rồi. Vì họ là nhà sản xuất phim nên cứ nghĩ tất cả nghệ sĩ đều phải cầu xin họ. Nếu gặp phải người không nể mặt, họ sẽ thấy khó chịu".

Hoàng Tử Thao.

Cũng may, Hoàng Tử Thao vốn là "thiếu gia showbiz", nếu không phát triển được trong làng giải trí thì có thể về nhà kế thừa gia tài bạc tỉ từ gia đình nên hoàn toàn không sợ hãi những "quy tắc ngầm". Bản thân anh cũng là người bộc trực, thẳng thắn, không ngại vạch trần "tấm màn đen" trước công chúng. Hiện tại, Hoàng Tử Thao đã tự gây dựng công ty quản lý riêng, trở thanh "chủ tịch" quyền lực và còn kết hôn với "nàng thơ gen Z" Từ Nghệ Dương, khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

Hiện tại, Hoàng Tử Thao đã trở thành "chủ tịch showbiz".

Hứa Bằng

So với những cái tên nói trên, diễn viên trẻ Hứa Bằng có vẻ kém may mắn hơn, phải rời khỏi làng giải trí Hoa ngữ vì không chấp nhận được "quy tắc ngầm". Mỹ nam sinh năm 1996 này bước chân vào showbiz từ năm 2018 và từng góp mặt trong một số bộ phim như Nhất Niệm Quan Sơn, Thả Thí Thiên Hạ…

Vốn ôm niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng, Hứa Bằng đã thi đỗ trường Học viện Hý kịch Trung ương, khao khát có thể đóng phim tới già như những diễn viên gạo cội như Du Bổn Xương, Lý Tuyết Kiện. Trong những năm gần đây, sao nam này vô cùng nỗ lực rèn luyện bản thân, khao khát tìm được cơ hội để vươn lên.

Mỹ nam sinh năm 1996 Hứa Bằng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị mất vai diễn vì từ chối "quy tắc ngầm", đến tháng 3 năm nay, Hứa Bằng nản chí, quyết rời khỏi giới phim ảnh thay vì sa chân vào con đường "lấy tình đổi vai". Anh tuyên bố: "Tôi không muốn cúi đầu trước thế lực ác" rồi giải nghệ, về quê bán quýt giúp ông nội 80 tuổi.

Hứa Bằng chia sẻ thêm rằng: "Có những đàn anh đàn chị rất tài năng, hình tượng tốt nhưng lại không có phim để đóng. Trong khi có những diễn viên dễ dàng bắt được vai diễn tốt nhưng lại không biết quý trọng, thậm chí còn không muốn đọc lời thoại ở phim trường".

Từ những hình ảnh do netizen ghi lại, Hứa Bằng chia sẻ, anh bị tổn thương bởi những "quy tắc ngầm" trong làng giải trí, lại không muốn thỏa hiệp nên chỉ có thể rời showbiz mà thôi!

Hứa Bằng rời showbiz vì không muốn thỏa hiệp trước "quy tắc ngầm".

Hiện tại, anh về quê, bán quýt giúp ông nội để kiếm sống.

Nguồn: 163