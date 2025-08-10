Vượt ngàn chông gai 2025 phiên bản Trung vừa trở lại đã gặp sóng gió

Nhóm Vùng Vịnh Lớn gồm các ca sĩ nổi tiếng lâu năm: Trương Trí Lâm, Trần Tiểu Xuân... (Ảnh: Weibo)

Chương trình truyền hình thực tế Vượt ngàn chông gai mùa thứ 5 gồm 28 nghệ sĩ được chia thành 7 đội, tranh tài qua loạt sân khấu biểu diễn để giành danh hiệu X-Team. Điểm mới của mùa 5 là hình thức thi đấu đồng đội, nhấn mạnh sự kết hợp giữa thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu và những gương mặt trẻ. Sự góp mặt của các thí sinh cũ và các nhóm nhạc nam mới cũng có thể tạo nên những luồng gió mới, tăng thêm sự mới mẻ và tính cạnh tranh cho chương trình.

Ba đội kỳ cựu gồm Vùng Vịnh Lớn (Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Lâm Hiểu Phong, Châu Bách Hào), X-Brothers (Trương Tấn, Hồ Hạ, Lý Thừa Huyễn, Triệu An) và 0713 Khoái Lạc Lão Ca (Tô Tinh, Vương Tranh Lượng, Trương Viễn, Vương Lịch Hâm).

Bốn đội còn lại thiên về nhóm nhạc nam mới nổi: TOP Landing Boys, PROME, INTO1 và nhóm rapper thế hệ mới do Hot Dog dẫn dắt. Sự xuất hiện của nhiều ca sĩ trẻ khoảng 20 khiến một số khán giả lo ngại chương trình đang mất đi tinh thần "hồi sinh" các nghệ sĩ nam kỳ cựu - yếu tố từng làm nên thương hiệu Vượt ngàn chông gai.

Tập mở đầu yêu cầu các đội chuẩn bị tiết mục chỉ trong 1 giờ và kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: TOP Landing Boys được khen nhảy đồng đều, trong khi X-Brothers mắc lỗi phối hợp; 0713 Khoái Lạc Lão Ca ghi dấu với ca khúc giàu cảm xúc nhưng chỉ xếp hạng ba... Đội trẻ nhất giành vị trí chiến thắng ngay lập tức gây tranh cãi vì khả năng hát, nhảy còn hạn chế. Thứ hạng cao của đội có được là do nhận được nhiều ưu ái về sân khấu và truyền thông.

Nhóm nhạc PROME có thành viên nổi tiếng là diễn viên Hứa Ngụy Châu (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: Weibo)

Ekip sản xuất kỳ vọng sự pha trộn thế hệ sẽ thổi một làn gió mới, tạo sức hút cho mùa giải lần này, nhất là khi sau bốn mùa phát sóng, số lượng nghệ sĩ nam tiềm năng đã thu hẹp đáng kể. Những khán giả lạc quan vẫn tin rằng chương trình sẽ tung ra các ẩn số khách mời đặc biệt ở những tập sau, để mùa Vượt ngàn chông gai mùa 5 trở thành phiên bản nhiều đổi mới nhất từ trước đến nay.