Việt Trinh đi du lịch 16 ngày cùng nam ca sĩ ở nhà hơn 2.000 cây vàng, 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Việt Trinh và ca sĩ Đoan Trường vừa có chuyến du lịch 16 ngày cùng nhau tại Canada. Họ đã ghé thăm 8 thành phố nổi tiếng tại đất nước này như Vancouver, Victoria, Montreal, Quebec, Ottawa, Kingston, Niagara, Toronto.

Việc 2 người đi du lịch chung, lại chụp nhiều ảnh thân mật khiến không ít người thắc mắc về mối quan hệ của họ. Liên lạc với Đoan Trường, nam ca sĩ cho biết: “Cách đây 2 năm, Việt Trinh nhắn tin cho tôi, nhờ tư vấn giúp vài công ty du lịch uy tín để tổ chức tour đi Ấn Độ riêng cho gia đình cô ấy. Sau này, cô ấy rủ tôi tham gia chuyến du lịch Canada vì biết tôi cũng đam mê xê dịch khắp nơi trên thế giới”.

Đoan Trường còn tiết lộ, từ thời thanh xuân, anh đã rất ái mộ Việt Trinh. Anh bảo có thể tuổi đời, anh lớn hơn Việt Trinh nhưng về tuổi nghề thì anh nhận mình là "thế hệ sau".

Đoan Trường và Việt Trinh đi du lịch Canada cùng nhau trong 16 ngày.

“Những năm 1988 đến 1998 khi Việt Trinh đang là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thì tôi vẫn chưa chính thức bước vào làng giải trí Việt. Khi đó, tôi chỉ là một cậu thiếu niên đam mê xem phim thần tượng có các diễn viên Việt Trinh, Lý Hùng, Y Phụng đóng.

Tôi hay trốn vài tiết học cuối ngày cùng nhóm bạn "cúp cua" ra rạp xếp hàng mua vé xem phim. Có khi phải xếp hàng đến hơn 2 tiếng mới đến lượt mình nhưng lại hết vé, đành phải "cắn răng" mua vé chợ đen đắt gấp đôi, gấp ba.

Hồi đó nhà tôi nghèo nên để mua được vé chợ đen, tôi phải nhịn tiền ăn sáng cả tuần. Hồi đó tôi cũng như bao chàng trai khác, cũng sưu tầm nhiều tranh ảnh, lịch tường, hình tạp chí, hình sổ tay Việt Trinh treo đầy nhà.

Tôi mơ ước có một ngày nào đó được gặp mặt, chụp hình chung với 3 thần tượng của mình là Việt Trinh, Lý Hùng và Y Phụng. Chính mong ước đó đã nhen nhóm và suy nghĩ mình phải trở thành đồng nghiệp của họ trước thì mới có cơ hội. Cho nên tôi quyết tâm bước vào showbiz”, nam ca sĩ sở hữu nhà hơn 2.000 cây vàng mặt tiền đường Trương Định cho biết.

Đặc biệt, Đoan Trường còn tiết lộ, mong muốn đầu tiên của anh khi nghĩ về nghệ thuật không phải là ca sĩ mà là ước trở thành… diễn viên điện ảnh.

Tuy nhiên sau khi casting bị rớt vai trong bộ phim “Hướng nghiệp” đình đám vào đầu những năm 2000 vì lý do không biết diễn xuất và gương mặt không ăn hình thì Đoan Trường đã chọn âm nhạc.

Ca hai có nhiều ảnh và clip thân mật.

Và mặc dù từng rất thành công ở lĩnh vực âm nhạc thì con đường làm nghề của Đoan Trường cũng khá chông gai. Anh từng thi rớt cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM đến tận 3 lần.

Khi muốn bỏ nghề thì anh tình cờ được ca sĩ Lê Tuấn gợi ý nghệ danh mới là Đoan Trường, nhờ nhạc sĩ Tuấn Khanh quản lý show và truyền thông, NSƯT Quốc Trụ dạy thanh nhạc và may mắn được 2 ngôi sao đương thời lúc đó là ca sĩ Nhã Phương và Bảo Yến dạy hát, MC Thanh Bạch truyền lại “bí kíp” dẫn chương trình.

Từ đó anh dần đạt được thành công và tỏa sáng cùng với “Tứ đại Thiên Vương” (Lam Trường, Đan Trường, Đoan Trường, Vân Trường) được giới trẻ yêu thích.

Đoan Trường còn xúc động cho biết, ước mơ được gặp gỡ 3 thần tượng điện ảnh của anh đã trở thành hiện thực. Năm 1995 anh được đứng chung sân khấu với ca sĩ, diễn viên Y Phụng tại nước Nga.

Năm 2022 anh mới có dịp được đồng hành với tài tử điện ảnh Lý Hùng trong những chuyến đi thiện nguyện. Năm 2025 anh hạnh phúc khi được đi du lịch với Việt Trinh.

Nam ca sĩ thừa nhận hồi trẻ từng thần tượng Việt Trinh.

Trong suốt 16 ngày du lịch cùng nhau tại Canada, Đoan Trường và Việt Trinh, cả hai chăm sóc nhau. Nam ca sĩ vốn chỉ thích chụp ảnh nhưng trong chuyến đi cùng Việt Trinh, anh đã đổi sở thích khi quay rất nhiều clip làm kỷ niệm.

Nam ca sĩ hiện sống trong căn nhà trị giá hơn 2.000 cây vàng mặt tiền đường Trương Định, TPHCM. Anh từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân và không có con.

Còn Việt Trinh là một trong những ngôi sao tên tuổi của màn ảnh Việt Nam. Nữ diễn viên sở hữu hàng loạt vai diễn để đời. Trong đó, điển hình là vai diễn Bạch Cúc trong "Người đẹp Tây Đô".

Ở thời kỳ đỉnh cao, mức cát-xê của Việt Trinh lên đến 30 cây vàng. Với khuôn mặt đẹp cùng với đôi mắt biết nói, lối diễn xuất duyên dáng, hồn nhiên, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh “làm mưa làm gió” ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.

Hiện tại "Nữ hoàng ảnh lịch" sống khá tách bạch với các hoạt động showbiz. Nữ diễn viên chỉ tham gia một số sự kiện của các đồng nghiệp thật thân thiết, dành thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thường xuyên chia sẻ các video vui tươi lên mạng xã hội.

Việt Trinh hiện sống trong một biệt thự sân vườn khá lớn. Cô chọn cuộc sống giản dị, tập trung vào kinh doanh và làm thiện nguyện. Ngoài việc chăm sóc con trai, Việt Trinh dành thời gian ngồi thiền, đọc kinh Phật, làm vườn, tập thể dục.

Sau này, Việt Trinh trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất các phim truyền hình như: Trở về, Trót yêu. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết gia tài quý nhất của mình là đóng gần 200 bộ phim trong vòng 30 năm!

Một số hình ảnh của 2 người trong chuyến đi.

Việt Trinh qua góc máy của nam ca sĩ ở nhà hơn 2.000 cây vàng.

Ngoài ra thời gian gần đây, "Người đẹp Tây Đô" còn được biết đến với vai trò blogger du lịch. Các clip của cô thu hút hàng triệu lượt xem. Việt Trinh cho biết mình bắt đầu xê dịch nhiều hơn trong thời gian gần đây, đôi khi chỉ về nhà nghỉ ngơi vài ngày lại vi vu tiếp. Việt Trinh bật mí đã đi tham quan 12 quốc gia trong vòng 6 tháng đầu năm 2025.