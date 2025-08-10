Một nam thần suýt "sụp đổ" vì fan cuồng bệnh hoạn và 12 trang thư tuyệt mệnh kinh hoàng

Trong showbiz không thiếu những trường hợp nghệ sĩ phải điêu đứng vì fan cuồng quá khích nhưng chắc hẳn chẳng ai khổ hơn Thiên vương Lưu Đức Hoa khi gặp phải "huyền thoại" chấn động một thời Dương Lệ Quyên. Vì quá say mê nam thần Cbiz, cô gái này đã làm nhiều trò khó mà yêu thương nổi, khiến gia đình tan nát, mất đi cả người bố hết mực yêu thương mình, đồng thời cũng suýt thì bấm nút phá hủy sự nghiệp của thần tượng.

Dương Lệ Quyên - fan cuồng "sít rịt" của Lưu Đức Hoa.

Theo trang 163, Dương Lệ Quyên đã trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy một tấm poster của Lưu Đức Hoa và từ đó thường xuyên mơ mộng về việc cô được nam thần Cbiz yêu thương. Cô gái này chìm đắm trong ảo mộng, bỏ bê việc học và tự cô lập bản thân với những người xung quanh.

Dương Lệ Quyên sưu tầm mọi thứ về Lưu Đức Hoa và thậm chí còn muốn đi gặp nam tài tử để kể về giấc mơ của mình. Lệ Quyên tin rằng, chỉ cần kể về giấc mơ đó thì Lưu Đức Hoa sẽ nhận ra mình. Fan cuồng này cũng tuyên bố với gia đình: "Nếu không gặp được Lưu Đức Hoa, con sẽ không kết hôn".

Ông Dương Cần Ký – bố của Dương Lệ Quyên là một giáo viên ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Lẽ ra ông nên lý trí khuyên bảo, can ngăn con bỏ dự định viển vông kia đi. Nhưng vì chiều lòng con gái "độc đinh", ông lại phụ họa rằng mình cũng có giấc mơ tương tự, khiến Dương Lệ Quyên càng thêm quyết tâm theo đuổi thần tượng.

Ông khẳng định "Bố sẽ giúp con hết sức" và xin nghỉ hưu sớm, tích cóp, vay mượn tiền khắp nơi để con gái có thể thỏa mãn đam mê. Sự ủng hộ của bố khiến Dương Lệ Quyên tin chắc Lưu Đức Hoa là "định mệnh trời cho" của mình và bắt đầu hồi bi kịch kéo dài đến tận mười mấy năm trời.

Ngoài 40 tuổi mới có được cô con gái duy nhất là Dương Lệ Quyên nên ông Dương Cần Ký yêu chiều con hết mực, đến mức mất cả lý trí.

Năm 1997, dưới sự tài trợ của bố mẹ, Dương Lệ Quyên bỏ ra 9900 NDT (36 triệu đồng) để bay sang Hong Kong (Trung Quốc) nhưng không gặp được Lưu Đức Hoa. Năm 2003, để thỏa mãn nguyện vọng của con gái, ông bà Dương đã bán nhà, chuyển sang ở nhà thuê với giá 400 NDT/ tháng (1,46 triệu đồng).

Năm 2004, khi biết được Lưu Đức Hoa đang quay phim A World Without Thieves ở quê nhà, Dương Lệ Quyên ngày nào cũng rình mò từ sáng đến tối nhưng vẫn không gặp được nam tài tử. Năm 2005, biết được địa chỉ nhà của Lưu Đức Hoa, Dương Lệ Quyên bắt bố phải đưa mình sang xứ Cảng thơm lần 2 để theo đuôi thần tượng.

Khi ấy, gia đình họ Dương đang đối mặt với khó khăn lớn về kinh tế, mẹ của Dương Lệ Quyên bị gãy chân, phải nằm ở nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng ông Dương Cần Ký vẫn sẵn sàng vay hơn 10.000 NDT (36,5 triệu đồng), chiều theo ý con gái cưng. Để tiết kiệm tiền bạc, hai bố con thậm chí phải ăn ngủ ở đầu đường, chịu đủ gió sương. Thế nhưng hành trình theo dấu chân thần tượng của Dương Lệ Quyên vẫn khép lại trong sự thất vọng, chẳng thể tìm được Thiên vương họ Lưu.

Bố con Dương Lệ Quyên đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, mong được gặp gỡ Lưu Đức Hoa nhưng không thành công.

Đến tháng 3/2006, ông Dương đưa ra một quyết định cực sốc, bán thận để có tiền cho con. Lần này, ông không chỉ tiếp tục vay tiền để sang Hong Kong (Trung Quốc) mà còn nhờ tới sức ảnh hưởng của giới truyền thông. Thông tin "Ông bố 70 tuổi bán thận giúp con gái theo đuổi idol" nhanh chóng lan truyền trên khắp Trung Quốc và việc Dương Lệ Quyên điên cuồng mê đắm Lưu Đức Hoa cũng trở thành đề tài được công chúng bàn tán xôn xao.

Tháng 3/2007, Dương Lệ Quyên cuối cùng cũng được thỏa nguyện sau 13 năm, được tham gia buổi họp mặt fan của Lưu Đức Hoa và chụp ảnh, trò chuyện với anh trong 10 phút. Thế nhưng, với Dương Lệ Quyên, dường như vậy là không đủ. Cô cho rằng quan hệ của mình và Lưu Đức Hoa đã vượt lên trên mức thần tượng và người hâm mộ, tin chắc bản thân là "độc nhất vô nhị" trong lòng nam thần Cbiz.

Dương Lệ Quyên được gặp mặt thần tượng sau 13 năm mê đắm.

Để chiều lòng con gái, ông Dương Cần Ký một lần nữa mượn sức ảnh hưởng của truyền thông, kêu gọi Lưu Đức Hoa gặp riêng Dương Lệ Quyên một lần nữa nhưng bị từ chối.

Người đàn ông bất hạnh này quyết định dùng cái chết để gây sức ép, bắt Lưu Đức Hoa phải gặp con mình. Sáng ngày 26/3/2007, ông Dương Cần Ký viết một bức thư tuyệt mệnh dài 12 trang rồi nhảy xuống biển ở Hong Kong. Trong di thư, ông dùng những từ ngữ nặng nề để buộc tội Lưu Đức Hoa, khiến dân tình sốc đến tận óc: "Sau khi tôi chết, Lưu Đức Hoa phải đến gặp con tôi, nếu không tôi chết không nhắm mắt. Nếu anh không gặp nó thì ông trời sẽ không buông tha cho anh đâu".

Ông Dương Cần Ký tự sát để ép Lưu Đức Hoa gặp mặt con gái mình.

Mẹ con Dương Lệ Quyên phờ phạc, tiều tụy bên bức thư tuyệt mệnh gây chấn động của ông Dương Cần Ký.

Vụ việc gây rúng động châu Á, đẩy Lưu Đức Hoa lên đầu sóng ngọn gió. Trước áp lực dư luận, Thiên vương Cbiz đã phải tổ chức họp báo, cho biết: "Từ sau khi hành động theo đuổi thần tượng không lý trí của Dương Lệ Quyên được tiết lộ, có nhiều người hâm mộ đã bắt chước, thậm chí có người còn lấy tính mạng của bản thân ra để gây sức ép. Đối mặt với tình huống này, tôi chỉ có thể từ chối yêu cầu gặp mặt từ phía cô ấy".

Sau biến cố, Dương Lệ Quyên vẫn rất cố chấp, cho rằng cái chết của bố không hoàn toàn là lỗi của mình mà còn có trách nhiệm của Lưu Đức Hoa vì không sớm gặp cô. Dương Lệ Quyên còn đổ lỗi cho truyền thông đã đưa tin quá nhiều, dẫn đến bi kịch. Không chỉ vậy, Dương Lệ Quyên còn cố kiện Lưu Đức Hoa nhưng không thành. Toà án đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện vô lý của cô ta.

Về phía Lưu Đức Hoa, dù không đồng ý gặp mặt nhưng nam diễn viên đã thanh toán nợ nần cho gia đình Dương Lệ Quyên. Không chỉ vậy, trong năm đó, anh đã hủy bỏ tất cả các buổi gặp mặt fan, tạm dừng nhiều công việc và phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Dù vậy, những thị phi vẫn bủa vây quanh Lưu Đức Hoa, khiến anh suýt "toang" luôn sự nghiệp. Cũng may, nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình và ý chí mạnh mẽ, Lưu Đức Hoa đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

Lưu Đức Hoa từ chối gặp mặt nhưng anh đã thanh toán hết khoản vay nặng lãi cho nhà họ Dương.

Dương Lệ Quyên thì từng muốn kiện Lưu Đức Hoa nhưng không thành công.

Sau khi khuấy đảo cả xứ Cảng, Dương Lệ Quyên và mẹ sống vạ vật khắp nơi, nhận vô số lời chỉ trích từ dư luận. Họ trở về Trung Quốc nhờ sự giúp đỡ của một hãng hàng không và phải trải qua quãng thời gian đen tối, tuyệt vọng và đau đớn sau khi mất đi trụ cột gia đình.

Nhờ sự giúp đỡ của một ông chủ siêu thị hảo tâm, Dương Lệ Quyên tìm được công việc nhân viên bán hàng với mức lương khoảng 2000 NDT (7,3 triệu đồng). Nhờ vậy, cuộc sống của mẹ con Dương Lệ Quyên bớt khó khăn phần nào.

Dương Lệ Quyên trở thành nhân viên bán hàng trong siêu thị nhờ sự giúp đỡ của người hảo tâm.

Khi làm việc trong siêu thị, Dương Lệ Quyên thường nghe thấy khách hàng xì xào, bàn tán về việc làm điên cuồng của cô năm xưa. Lúc đầu Dương Lệ Quyên cũng lo lắng nhưng dần học cách đối mặt với nó. Cô gái này cũng dần bình tâm trở lại, nhận thức rõ ràng hơn về hành vi ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết của mình khi còn trẻ và muốn bắt đầu lại.

Có lẽ vì vậy nên nhiều năm sau, khi nhận lời phỏng vấn, Dương Lệ Quyên đã khuyên nhủ những người hâm mộ khác đừng dẫm lên vết xe đổ của mình, phải giữ lý trí khi theo đuổi thần tượng, tránh để sự sùng bái hư ảo làm hủy hoại cuộc sống hiện tại. Giờ đây, Dương Lệ Quyên đã ở độ tuổi U50. Cô đã từ bỏ những ảo tưởng tuổi trẻ về tình yêu - hôn nhân. Cô chia sẻ: "Có thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ kết hôn".

Nguồn: 163, iFeng