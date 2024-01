Clip "1 mét vuông 10 nam thần, mỹ nữ" Cbiz thập niên cũ gây bão: "Đát Kỷ" đến Lưu Đức Hoa - Quách Phú Thành đều visual huyền thoại

Trương Học Hữu có nét đẹp nam tính ấn tượng. Tài tử sinh năm 1961 được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất). Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển, là thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...