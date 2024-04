Sam lộ diện bên "phú bà" Huyền Baby, bị soi chi tiết bất thường sau 2 tháng sinh đôi

Hành trình từ lúc bầu bí đến khi "vượt cạn" thành công nhóc tỳ 1 trai - 1 gái của Sam nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Những ngày đầu sau khi sinh con, nữ diễn viên liên tục cập nhật về cuộc sống mẹ bỉm như than "đầu bù tóc rối", khoe được bạn bè tặng quà, xả ảnh cùng chồng chuẩn bị đầy tháng cho con... Thế nhưng, trong gần 1 tháng qua, Sam "biến mất" bất thường trên mạng xã hội.

Đến mới đây, "phú bà" Huyền Baby đã đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ mẹ bỉm Sam. Không phải lên đồ lộng lẫy, ăn diện váy áo "chanh sả", lần này Sam lại chọn trang phục khá đơn giản. Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng, đội nón và trang điểm nhẹ, khác hẳn với phong cách thường thấy.

Sam lộ diện đọ sắc bên Huyền Baby, cả hai là bạn thân từ nhiều năm qua

Đáng nói nhất, cư dân mạng "soi" được dấu hiệu lạ là tài khoản Facebook, Instagram cá nhân và cả Fanpage của Sam đã "bay màu". Trong bài đăng của Huyền Baby cũng không tag (gắn thẻ) Sam như thói quen thông thường của cả hai. Hiện tại, chỉ có tài khoản TikTok hơn 2 triệu người theo dõi của nữ diễn viên là còn hoạt động nhưng gần đây không có tương tác hay bài đăng mới. Cư dân mạng cho rằng có thể Sam đã hạn chế sử dụng mạng xã hội để toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chăm sóc 2 con.

Các tài khoản mạng xã hội hàng triệu người theo dõi của Sam hiện không còn hoạt động hoặc đã bị ẩn đi

Lần gần nhất Sam xuất hiện trước công chúng là vào buổi khai trương cửa hàng kinh doanh vào cuối tháng 3/2024. Trong lần tái xuất này, mẹ bỉm cho biết đã giảm được 16kg sau 1 tháng sinh đôi, cô được gia đình, đặc biệt là ông xã ngoại quốc hỗ trợ chăm sóc con. Khi được hỏi có gặp áp lực hậu sinh nở, Sam nói: "Có nha, nếu nói không có là nói xạo bởi cái gì cũng mới, cũng bỡ ngỡ khi chăm con. Tôi là người khá tự tin, chưa thử thách nào có thể làm khó tôi trong cuộc sống cả nhưng vai trò lảm mẹ thật sự rất khó, đôi khi còn cảm giác mình không giỏi, mình làm không được. Tôi ức chế đến mức bật khóc, khóc vì nghĩ tại sao mình không làm tốt như những bà mẹ khác.

Tôi tự đặt áp lực lên bản thân nhưng may mắn luôn có sự động viên và ủng hộ của ông xã. Có lần tôi khóc khi đang vắt sữa, bản thân tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Khi ấy chồng hỏi tại sao tôi lại khóc thì tôi chỉ cảm thấy mình bị mệt, bị áp lực vì nghĩ làm không tốt vai trò. Anh luôn an ủi và động viên tôi, mỗi khi thấy tôi khóc anh sẽ không đi làm mà ở nhà, dành 24 tiếng để ngồi cạnh bên cho tôi yên tâm".

Sam chia sẻ cô gặp áp lực tâm lý, có lúc ức chế đến mức bật khóc. Tuy nhiên, mỗi khi có dấu hiệu bất thường thì nữ diễn viên luôn được chồng kề cận động viên

Sam phủ nhận thông tin cô là "vợ hai", khẳng định cả hai đã đăng ký kết hôn, được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Nữ diễn viên cho biết không có dự định công khai chồng với công chúng: "Ở thời điểm này tôi chưa có và cũng không có dự định sẽ công khai chồng ở một thời điểm thích hợp nào hết. Vì căn bản ban đầu tôi đã tôn trọng sự riêng tư và quyền quyết định của anh, tôi đã hỏi ý kiến của anh trước. Anh ấy biết công việc của tôi, tôi đã từng nói nếu em đăng ảnh lên mạng xã hội thì anh có cảm thấy ok hay không thì anh nói anh không muốn xuất hiện, không muốn bị mọi người để ý khiến cuộc sống bị thay đổi. Thứ hai là quan điểm của tôi trong chuyện tình yêu và kết hôn từ trước đến nay không thay đổi, tôi chỉ muốn giữ riêng tư cho cá nhân thôi".

Nữ diễn viên cho biết khi 2 con cứng cáp sẽ nghĩ đến chuyện tổ chức lễ cưới.