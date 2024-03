Phỏng vấn Sam: "Tôi khóc oà khi nghe chồng nói câu đầu tiên hậu sinh con, khi 2 bé ổn định sẽ nghĩ đến lễ cưới"

Trải qua hơn 1 tháng "vắng bóng" để ở cữ sau khi chào đón nhóc tỳ song sinh, Sam tham gia sự kiện khai trương cửa hàng kinh doanh. Nữ diễn viên giữ vững phong độ nhan sắc từ khi bầu bí đến ngày nhập hội mẹ bỉm. Trong lần lộ diện này, Sam đã có nhiều chia sẻ liên quan đến cuộc sống từ sau khi có thêm thành viên nhí. Như nhiều mẹ bỉm, nữ diễn viên cũng trải qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng vì chăm sóc nhóc tỳ sơ sinh.

Dù vẫn giữ kín thông tin và dung mạo về chồng, thế nhưng Sam đã thoải mái hơn khi nhắc anh trước công chúng. Nữ diễn viên thừa nhận đã khóc nức nở khi nghe chồng động viên hậu "vượt cạn". Đây cũng là lần đầu tiên Sam xác nhận ông xã là người đàn ông ngoại quốc, có công việc bình thường chứ không phải "shark" như lời nhiều người đồn đoán.

Clip: Sam chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa, đáp trả những tin đồn liên quan đến chồng bí mật

Khi thấy tôi khóc, chồng nghỉ làm để ở nhà ngồi cạnh tôi 24/24

Chào Sam, sau hơn 1 tháng đón nhóc tỳ song sinh, chị đã làm quen với cuộc sống mẹ bỉm chưa? 2 bé thì công việc và áp lực dường như nhân đôi đúng không?

Nếu nói đã thuần thục hay quen chưa thì rõ ràng tôi chưa quen, đây là một hành trình hoàn toàn mới mẻ, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng mới và cần phải học. Đến thời điểm này tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu ổn hơn chút, tôi đã học làm quen và hy vọng sắp tới sẽ làm tốt vai trò của mình. Tôi có 2 bé thì áp lực nhân gấp nhiều lần chứ không phải nhân đôi như mọi người nghĩ đâu. Giờ sinh hoạt, ăn ngủ của 2 con khác nhau, hết bé này đến bé kia, đôi khi đứa này đang bú sữa thì đứa kia khóc chẳng hạn nên phải giải quyết rất nhiều công việc cùng một lúc.

Khi lần đầu được nhìn thấy, được nghe tiếng khóc của con, Sam có cảm xúc thế nào?

Trộm vía ca sinh nở của tôi rất thuận lợi nên không gặp chuyện gì khó khăn. Đến bây giờ tôi cũng không quên được cảm xúc lần đầu tiên nghe được tiếng khóc của con, tôi vỡ oà, bao nhiêu cực nhọc và mệt mỏi trong 9 tháng mang bầu dường như tan biến hết. Tôi thật sự rất nhẹ nhõm. Khi ở trong phòng mổ, dù đang gây tê không có cảm giác nhưng lúc nghe con khóc nước mắt tôi chảy ra, cảm xúc đó rất thiêng liêng mà cả đời này tôi sẽ không thể quên được.

Ông xã và gia đình đã đồng hành cùng chị trong những khoảnh khắc thiêng liêng ngày con chào đời thế nào?

Tôi rất may mắn khi luôn có sự hỗ trợ của ông xã, mẹ và cả gia đình từ lúc mang bầu, đi sinh đến khi sinh con xong. Như khi tôi đến sự kiện lần này, thì ông xã đang ở nhà chăm 2 em bé, anh bồng 2 con còn khéo hơn cả tôi.

Sau khi Sam "vượt cạn" thành công, câu đầu tiên ông xã nói với chị là gì?

Câu đầu tiên chồng nói với tôi nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: "Em đã rất vất vả rồi, em đã làm tốt rồi, cảm ơn em". Khi nghe chồng nói tôi khóc oà, sinh xong tôi thấy bản thân khá "mong manh dễ vỡ", dễ xúc động nên chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ của ông xã cũng có thể rơi nước mắt.

Nhiều mẹ bỉm chia sẻ họ gặp khủng hoảng tâm lý trong lần đầu làm mẹ, với Sam thì sao?

Có nha, nếu nói không có là nói xạo bởi cái gì cũng mới, cũng bỡ ngỡ khi chăm con. Tôi là người khá tự tin, chưa thử thách nào có thể làm khó tôi trong cuộc sống cả nhưng vai trò lảm mẹ thật sự rất khó, đôi khi còn cảm giác mình không giỏi, mình làm không được. Tôi ức chế đến mức bật khóc, khóc vì nghĩ tại sao mình không làm tốt như những bà mẹ khác.

Tôi tự đặt áp lực lên bản thân nhưng may mắn luôn có sự động viên và ủng hộ của ông xã. Có lần tôi khóc khi đang vắt sữa, bản thân tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Khi ấy chồng hỏi tại sao tôi lại khóc thì tôi chỉ cảm thấy mình bị mệt, bị áp lực vì nghĩ làm không tốt vai trò. Anh luôn an ủi và động viên tôi, mỗi khi thấy tôi khóc anh sẽ không đi làm mà ở nhà, dành 24 tiếng để ngồi cạnh bên cho tôi yên tâm.

Sam có bị áp lực sắc vóc sau khi lên chức mẹ bỉm không?

Tôi không quá áp lực sắc vóc vì chưa có kế hoạch quay trở lại nghệ thuật sớm nhất, tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc 2 bé và gia đình. Tôi chỉ mong muốn giảm càng nhanh càng tốt thôi chứ không đặt áp lực gì cả.

Trong tương lai, 2 nhóc tỳ nhà Sam sẽ được giữ kín thông tin hay thoải mái lộ diện trước công chúng?

Tôi và chồng tôi có sự khác biệt quan điểm về vấn đề này một chút xíu. Anh ấy vẫn giữ thói quen và cá tính của anh là không công khai, giữ sự riêng tư cho con. Nhưng với tôi, tôi muốn khoe 2 đứa con của mình, tôi nghĩ bà mẹ nào cũng sẽ có tâm lý đó vì thấy 2 con mình trộm vía đáng yêu, dễ thương nên muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đến với mọi người. Sau khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì anh tôn trọng quyết định của tôi, anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ nhưng đến khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng nếu con nói không muốn đăng hay chụp ảnh, quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con.

Ở thời điểm này tôi chưa có và cũng không có dự định sẽ công khai chồng

Chồng của Sam vẫn là một nhân vật khá bí ẩn với công chúng, đến hiện tại Sam có nghĩ đến chuyện chị sẽ công khai anh vào thời điểm thích hợp không?

Ở thời điểm này tôi chưa có và cũng không có dự định sẽ công khai chồng ở một thời điểm thích hợp nào hết. Vì căn bản ban đầu tôi đã tôn trọng sự riêng tư và quyền quyết định của anh, tôi đã hỏi ý kiến của anh trước. Anh ấy biết công việc của tôi, tôi đã từng nói nếu em đăng ảnh lên mạng xã hội thì anh có cảm thấy ok hay không thì anh nói anh không muốn xuất hiện, không muốn bị mọi người để ý khiến cuộc sống bị thay đổi. Thứ hai là quan điểm của tôi trong chuyện tình yêu và kết hôn từ trước đến nay không thay đổi, tôi chỉ muốn giữ riêng tư cho cá nhân thôi.

Khi đọc những bình luận tiêu cực về việc Sam hay dùng icon để che mặt chồng, chị thường có phản ứng như thế nào?

Ban đầu tôi cũng hơi buồn một chút xíu, nhưng tôi làm trong nghề nên đã lường trước được ý kiến khác nhau của mọi người. Nhưng cái tôi không ngờ là câu chuyện bị thêu dệt, bị "sáng tạo" nên những kịch bản không thể hình dung được. Tôi buồn nhưng dần dần nghĩ thôi cũng nên học cách đối diện và chấp nhận với những điều đó.

Vậy tin đồn chồng Sam đã có 1 đời vợ và có con riêng, thông tin này có đúng không?

Tin đồn đâu ra vậy, có quá nhiều tin đồn và mọi người nghĩ ra quá nhiều kịch bản rồi. Cứ mỗi một lần sẽ có những câu chuyện khác nhau, kịch bản khác nhau. Sẵn đây Sam xin được nói thẳng là sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi. Trời ơi...

Sam từng chia sẻ chị tham khảo ý kiến mọi người về đám cưới, vậy giờ chị đã nghĩ thời điểm nào sẽ tổ chức chưa?

Đến khi 2 bé ổn định tôi sẽ nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới.

Sam và chồng vẫn độc lập kinh tế khi nuôi con hay tạo một nguồn quỹ chung dành để chăm lo cho gia đình?

Tôi và chồng độc lập về kinh tế, nghĩa là ai cũng có công việc và nguồn thu nhập riêng. Về chuyện chăm lo cho gia đình thì chồng tôi chịu trách nhiệm chính, đôi khi những cái nho nhỏ thì tôi cũng có hỗ trợ một chút xíu.

Tại sao chị quyết định trở lại công việc khi nhóc tỳ vừa hơn 1 tháng tuổi ít ngày, liệu có quá sớm không?

Dự án kinh doanh này nằm ngoài kế hoạch của tôi, đáng ra sẽ khai trương trước khi tôi sinh mấy tháng nhưng vì trục trặc không mong muốn nên kéo dài đến thời điểm này. Tôi cũng chưa nghĩ đến khúc mình phải đi làm quá sớm như thế này.

Nhiều người cho rằng nghệ sĩ nữ sinh con là một sự hy sinh và đánh đổi rất lớn trong sự nghiệp, bởi họ sẽ có giai đoạn phải tạm gác lại mọi thứ để lo cho gia đình, chị nghĩ sao?

Khi làm mẹ, tôi mới thấy "nghề" làm mẹ rất khó và thiêng liêng. Khi làm mẹ, người phụ nữ dường như phải hy sinh thời gian, sức khoẻ. Sau khi sinh con tôi thấy cơ thể mình hoàn toàn thay đổi luôn. Sự nghiệp cũng tạm gác lại để dành hoàn toàn thời gian cho việc làm mẹ. Nhưng với tôi sự hy sinh này hoàn toàn sức đáng, thật sự rất hạnh phúc. Tôi nghĩ những bà mẹ khi nghe tôi chia sẻ sẽ hiểu được cảm giác này.

Cảm ơn những chia sẻ của Sam!