Sam lộ diện khoe nhan sắc ít son phấn khi ở cữ, lần đầu hé lộ tên của nhóc tỳ song sinh

Hồi tháng 2/2023, Sam thông báo đã chính thức "về đích", cô chào đón 2 nhóc tỳ 1 trai và 1 gái tại bệnh viện quốc tế. Từ khi bầu bí đến ngày "vượt cạn", nữ diễn viên vẫn giữ phong độ nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Hậu trở thành thành viên mới của hội mẹ bỉm Vbiz, Sam cũng hạn chế chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội để dành thời gian chăm sóc 2 con.

Đến mới đây, nữ diễn viên hào hứng khoe nhan sắc ít son phấn trong thời gian ở cữ. Dù chỉ diện đồ bộ, không trang điểm nhưng Sam vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Khuôn mặt của mẹ bỉm thể hiện rõ niềm hạnh phúc khi 2 con được những người xung quanh yêu thương, liên tục tặng quà chúc mừng. Đặc biệt, Sam lần đầu hé lộ tên thân mật của các nhóc tỳ khá đặc biệt là Ijin và Ijun. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ kín dung mạo 2 bé trước công chúng.

Trước đó nữ diễn viên chia sẻ, bé gái là chị cả, bé trai chào đời sau. Một trong hai em bé của Sam chào đời trong trạng thái "bọc điều", đây là trường hợp "hiếm có khó tìm" với những ca song sinh. "Sinh bọc điều" là cách dân gian gọi tình trạng em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối. Quan niệm xưa nay cho rằng trẻ sinh ra theo cách đặc biệt này sẽ luôn được chở che, bảo vệ và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Sam đã đăng ký kết hôn vào tháng 4/2023, sau đó 2 vợ chồng thực hiện thụ tinh ống nghiệm con đầu lòng. Nữ diễn viên tiết lộ ông xã không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, là người yêu thương và giúp cô có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Sam xác nhận đã chi tầm 100 triệu đồng để thực hiện thụ tinh ống nghiệm, tuy nhiên chi phí này còn phụ thuộc vào tình trạng của từng người. Về lý do chọn can thiệp thay vì mang thai tự nhiên, cô chia sẻ: "Có rất nhiều lý do cá nhân cũng như tình trạng sức khoẻ mà tôi phải lựa chọn IVF và thời điểm này để mang thai. Là một người phụ nữ, ai cũng mong mình một lần được thực hiện thiên chức làm mẹ. Quá trình IVF là cả sự cố gắng của vợ và chồng, cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ".

