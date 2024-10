"Tang thương" bao trùm Hollywood năm 2024: Người thiệt mạng thương tâm, người qua đời 5 ngày mới được phát hiện

Những tưởng năm nay Hollywood sẽ đối mặt với ít mất mất hơn năm ngoái. Ai ngờ đâu từ đầu năm 2024 tới nay, người hâm mộ đã phải chứng kiến sự ra đi đầy xót xa của hàng chục nghệ sĩ Hollywood. Từ Shannen Doherty, diễn viên "Harry Potter" Maggie Smith, 3 thành viên The Nelons cho tới là mới đây nhất là Liam Payne... đều khiến công chúng bàng hoàng, xót xa.

Liam Payne

Sáng sớm nay 17/10 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế và trong nước đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Liam Payne (cựu thành viên One Direction). Nam ca sĩ rơi từ tầng 3 tại khách sạn CasaSur Palmero ở Buenos Aires và tử vong tại chỗ.

Cuộc điều tra về sự ra đi của Liam Payne vẫn đang được tiến hành. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, chấn thương của Liam Payne quá nghiêm trọng và không thể cứu chữa được.

Liam Payne qua đời sau khi rơi từ tầng 3 một khách sạn

Shannen Doherty

Vào ngày 14/7, People đưa tin nữ diễn viên Shannen Doherty đã qua đời ở tuổi 53 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Những người thân yêu và chú chó cưng Bowie đã ở bên Shannen Doherty trong giờ phút cuối cùng. Gia đình nữ diễn viên mong muốn được riêng tư trong quãng thời gian đau buồn này. Khán giả toàn cầu cũng không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối nhớ về vai diễn Prue Halliwell của Shannen trong Charmed (Phép Thuật) - hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của biết bao người hâm mộ 8x - 9x.

"Chị cả Phép Thuật" Shannen Doherty qua đời sau nhiều năm chống chọi với ung thư

Gavin Creel

Ngôi sao sân khấu Broadway Gavin Creel đã qua đời vào ngày 30/9 sau một thời gian ngắn chiến đấu với một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Nam nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm như: Hello, Dolly!, Waitress và The Book of Mormon.

Maggie Smith

Nữ diễn viên Maggie Smith đã qua đời vào ngày 27/9 ở tuổi 89. Các con trai của nữ diễn viên Maggie Smith cho biết, bà ra đi thanh thản trong bệnh viện. Bà Maggie Smith được công chúng Việt Nam biết tới nhiều thông qua vai diễn Giáo sư Minerva McGonagall trong "Harry Potter".

3 thành viên của The Nelons

3 thành viên nhóm The Nelons đã không may tử vong trong vụ tai nạn máy bay riêng vào hôm 26/7. Chiếc máy bay gặp sự cố được xác định là máy bay phản lực cánh quạt một động cơ Pilatus PC-12/47E.

Được biết, thời điểm đó, Kelly Nelon Clark, chồng cô - Jason Clark, và con gái Amber Nelon Kistler đang trong chuyến lưu diễn từ Gaither Homecoming đến Alaska. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết vụ tai nạn xảy ra gần Recluse, Wyoming, một khu vực ở phía Đông Bắc của tiểu bang. Ngoài 3 thành viên của gia đình Nelon còn có thêm 4 người khác thiệt mạng trong chuyến bay, bao gồm cả phi công.

Shelley Duvall

Shelley Duvall - nữ diễn viên nổi tiếng với vai kinh điển trong "The Shining" đã qua đời ở tuổi 75 vì biến chứng tiểu đường vào ngày 11/7.

Theo Variety, sau khi nghệ sĩ mất hôm 11/7 (giờ địa phương) tại Texas, chồng bà - nhạc sĩ Dan Gilroy chia sẻ rằng: "Trải qua nhiều đau khổ, bà ấy đã được tự do. Hãy bay đi, Shelley xinh đẹp".

Mike Heslin

Nam diễn viên Mike Heslin đã qua đời một cách thương tâm ở tuổi 30. Người nhà Mike Heslin xác nhận, nam diễn viên qua đời do một biến chứng tim mạch bất ngờ sau 1 tuần điều trị trong bệnh viên. Theo đó, nam diễn viên còn khá trẻ và có sức khỏe tốt, các bác sĩ cũng không thể lý giải được chuyện gì xảy ra với Mike Heslin.

Tamayo Perry

Diễn viên phim Cướp biển vùng Caribe kiêm vận động viên lướt sóng Tamayo Perry đã qua đời sau khi bị cá mập tấn công vào ngày 23/6 tại Hawaii.

Tạp chí Stab đưa tin Tamayo Perry được những người lướt sóng địa phương tìm thấy ngoài khơi bãi biển Mālaekahana trên Bờ Bắc của Oahu với một cánh tay và một chân bị mất. Nam diễn viên được đưa vào bờ trên bãi biển Malaekahana và các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, nam diễn viên đã được xác nhận qua đời chỉ vài phút sau đó.

Johnny Wactor

Ngôi sao của "General Hospital" - Johnny Wactor đã bị bắn chết trong một vụ cướp xảy ra vào ngày 26/5 tại trung tâm thành phố Los Angeles.

Thời điểm bị bắn, nam diễn viên đang đi cùng đồng nghiệp thì phát hiện 3 người đàn ông cố gắng lấy cắp bộ chuyển đổi xúc tác trên xe của mình. Tuy không có ý định ngăn cản những người này nhưng sau đó Johnny Wactor vẫn bị bắn. Anh được xác định qua đời trong bệnh viện sau đó.

Charlie Colin

Ngày 28/5, truyền thông đưa tin cựu thành viên ban nhạc rock Train - Charlie Colin đã đột ngột qua đời ở tuổi 58, sau khi trượt ngã trong lúc đang tắm tại nhà của 1 người bạn ở Brussels, Bỉ.

Được biết, cựu thành viên ban nhạc rock Train đã được 1 người bạn nhờ trông nhà. Sau 5 ngày đi du lịch về, người bạn này phát hiện Charlie Colin đã chết trong phòng tắm và ngay lập tức báo cảnh sát.

Christian Oliver

Ngày 6/1, truyền thông đưa tin, nam tài tử Christian Oliver cùng hai con gái nhỏ đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay chở họ bị rơi xuống vùng biển Caribbean. Chính quyền địa phương cho biết, ngay sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố và lao xuống biển.

Phi công Robert Sachs cùng ba hành khách trên máy bay được xác định là Christian Klepser (tức Christian Oliver, 51 tuổi) cùng hai con gái của anh Madita (10 tuổi) và Annik (12 tuổi) đều thiệt mạng.