Dàn sao sốc trước cái chết của Liam Payne: Charlie Puth - Paris Hilton bàng hoàng, One Direction phản ứng thế nào?

Thông tin nam ca sĩ Liam Payne (cựu thành viên One Direction) qua đời khiến khán giả toàn cầu chấn động. Được biết nam ca sĩ 31 tuổi ngã xuống từ tầng 3 ban công khách sạn ở Buenos Aires, Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương).

Trên mạng xã hội, người hâm mộ sốc, bàng hoàng và vô cùng đau buồn. Dàn sao nổi tiếng Âu Mỹ cũng rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Liam Payne. Trên mạng xã hội, Charlie Puth, Paris Hilton cùng nhiều ngôi sao khác đã để lại lời tiễn biệt đến Liam Payne.

Charlie Puth

Charlie Puth - Liam Payne từng hợp tác làm nhạc với nhau và dần trở thành bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, Charlie Puth đăng ảnh chụp chung với Liam Payne cùng hàng loạt câu từ đau buồn: "Giờ đây tôi sốc cực độ. Liam lúc nào cũng tử tế với tôi. Anh ấy là 1 trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên tôi làm việc cùng. Tôi không thể tin được rằng anh ấy đã ra đi", "Tôi buồn vô cùng, có lẽ anh ấy sẽ được an nghỉ", "Tôi rất tiếc"...

Charlie Puth và Liam Payne là bạn bè thân thiết

Paris Hilton

Paris Hilton cũng không giấu được sự đau buồn trước cái chết của người bạn. Trên mạng xã hội X, cô chia sẻ: "Thật đau buồn khi nghe tin @LiamPayne qua đời. Xin được gửi tình yêu thương cùng lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi".

Zedd

Trên mạng xã hội X, DJ đình đám Zedd viết: "An nghỉ nhé Liam... Tôi không thể tin rằng đây là sự thật... Thực sự rất đau lòng".

Ty Dolla $ign

Rapper Ty Dolla $ign đăng lại những video cũ của Liam Payne và viết: "Chỉ vừa mới nói chuyện với em cách đây 2 ngày. Anh nhớ em quá".

Wesley Stromberg (thành viên nhóm Emblem3)

Emblem3 - One Direction đều là "gà nhà" của Simon Cowell và cùng dự thi The X Factor, nên giữa họ có mối quan hệ thân thiết. Thành viên Wesley Stromberg không giấu được sự đau buồn trước cái chết của người đồng nghiệp: "Tôi không thể tin được tin tức về Liam Payne. Thật là 1 chàng trai tài năng cool ngầu. Vô cùng đau lòng. Xin hãy an nghỉ trên thiên đường".

Juicy J

Trên X, rapper nổi tiếng Juicy J viết: "Xin hãy an nghỉ Liam Payne. Tôi không thể tin được. Hãy cầu nguyện cho gia đình".

Mẹ của Harry Styles

Trên trang cá nhân, bà Anne Twist - mẹ của Harry Styles đăng ảnh trái tim tan vỡ cùng chú thích "Chỉ là 1 cậu bé" như lời tiễn đưa đồng đội của con trai.

Các thành viên One Direction & ông bầu Simon Cowell

Hiện tại, 4 thành viên One Diretion và ông bầu Simon Cowell chưa có động thái nào trên mạng xã hội. Kể từ khi One Direction thông báo tan rã vào năm 2016, fan không ngừng mơ về 1 màn tái hợp. Nhưng giờ đây, có lẽ màn tái hợp của nhóm nhạc thanh xuân này sẽ diễn ra trong khung cảnh đau lòng - đó là ở đám tang của Liam Payne.

Hình ảnh One Direction đủ 5 thành viên sẽ chỉ còn là ký ức

