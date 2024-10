Hiện trường vụ Liam Payne tử vong khi rơi từ ban công khách sạn: Nhận diện nạn nhân nhờ hình xăm bọ cạp trên bụng

Theo thông tin độc quyền mà TMZ có được, Liam Payne đã tử vong sau khi ngã từ ban công khách sạn ở Argentina. Theo chia sẻ từ một số nhân chứng tại khách sạn nơi anh ở tại Buenos Aires cho biết Liam đã ngã từ phòng của anh ở tầng 3 của khách sạn CasaSur Palermo. Hiện tại không xác định rõ đây là tai nạn hay tự tử.



Xe cứu thương đặt bên ngoài khách sạn

"TMZ đã thấy một bức ảnh cho thấy cơ thể của Liam nằm trên sàn tại khách sạn với bàn ghế đặt gần đó. Bạn có thể rõ ràng thấy những hình xăm của anh ấy, một chiếc đồng hồ trên cánh tay trái, và một con bọ cạp trên bụng đã giúp chúng tôi xác nhận sớm từ các báo cáo của nhân chứng", TMZ chia sẻ thông tin độc quyền của mình.

Hình ảnh chụp từ ban công khách sạn

Cảnh sát và đội y tế là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường và hiện đang có mặt tại khách sạn để điều tra. Hiện tại cơ quan chức năng đã dựng một chiếc lều đỏ trên thi thể nạn nhân khi họ bắt đầu điều tra về cái chết của Liam.

Hiện trường thi thể nạn nhân đã được cảnh sát quây lều đỏ thuận tiện cho việc điều tra

Liam gia nhập One Direction khi mới 16 tuổi. Anh và các thành viên của mình đã đưa One Direction trở thành nhóm nhạc hàng đầu thế giới sau khi xuất hiện trên The X Factor vào năm 2010. Liam tiết lộ vào tháng 6 năm 2021 rằng anh đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu thời điểm khi One Direction đang lưu diễn, và mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức anh đã có ý định tự tử.