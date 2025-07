Emma Watson: "Ngọc nữ" của Harry Potter nhưng liên tục bị bóc phốt giả tạo ở tuổi 35

Hàng triệu người trên thế giới biết đến Emma Watson với vai diễn Hermione Granger thông minh, dũng cảm trong loạt phim Harry Potter. Từ một cô bé phù thủy nhỏ nhắn, Emma đã trưởng thành trước mắt công chúng, trở thành một biểu tượng của sự thông minh, hoạt động xã hội tích cực và phong cách thanh lịch.

Tuy nhiên, ở tuổi 35 (năm 2025), hình ảnh "công chúa Disney" của cô đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi liên tiếp vướng vào những cáo buộc về sự giả tạo, khiến công chúng đặt ra câu hỏi về con người thật đằng sau hào quang.

Từ sao nhí tài năng đến biểu tượng toàn cầu

Bước chân vào làng điện ảnh khi mới 9 tuổi, Emma Watson đã hóa thân xuất sắc vào vai Hermione Granger trong series Harry Potter. Vai diễn này không chỉ mang lại cho cô danh tiếng toàn cầu mà còn định hình hình ảnh một cô gái thông minh, mạnh mẽ và kiên định trong lòng khán giả. Suốt 10 năm gắn bó với Harry Potter, Emma đã chứng minh khả năng diễn xuất trưởng thành theo từng phần phim, từ một cô bé đáng yêu đến một phù thủy quyền năng.

Emma Watson với vai diễn làm nên tên tuổi trong Harry Potter

Sau Harry Potter, Emma Watson nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của Hermione. Cô chọn lựa các vai diễn đa dạng hơn trong các bộ phim như The Perks of Being a Wallflower (2012), The Bling Ring (2013), và đặc biệt là vai Belle trong phiên bản live-action của Beauty and the Beast (2017). Vai Belle đã củng cố hình ảnh "công chúa Disney" của cô, một nàng công chúa hiện đại, yêu sách và mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần nữ quyền mà cô theo đuổi.

Sau đó, cô trở thành "công chúa Disney"

Emma Watson còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đặc biệt trong các vấn đề về bình đẳng giới. Cô là Đại sứ thiện chí của UN Women, phát biểu tại Liên Hợp Quốc về chiến dịch HeForShe và luôn ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền. Việc cô tốt nghiệp Đại học Brown danh giá càng củng cố hình ảnh một "ngôi sao có học thức", khác biệt với nhiều đồng nghiệp trong ngành.

Emma Watson vừa đóng phim chăm chỉ vừa học rất giỏi

Tuổi 35: Liên hoàn phốt "giả tạo" và hình ảnh rạn nứt

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 35, những scandal và tranh cãi đã bắt đầu bủa vây Emma Watson, đe dọa làm sụp đổ hình ảnh "hoàn hảo" mà cô đã dày công xây dựng. Các cáo buộc về sự giả tạo ngày càng nhiều, khiến công chúng nhìn nhận cô với ánh mắt hoài nghi.

Thời gian qua, Emma Watson liên tục gặp các vấn đề liên quan đến giao thông. Đến ngày 16/7 tới đây, Emma Watson dự kiến sẽ hầu tòa với cáo buộc lái xe quá tốc độ. Vụ việc xảy ra đường Banbury, Oxford, Vương quốc Anh vào ngày 31/7/2024. Nữ diễn viên bị buộc tội qua công văn đường bưu điện, cô được cho là đã nhận tội vào tháng 3/2025.

Giới phê bình chỉ ra sự trớ trêu khi Emma Watson phóng như bay trong chiếc siêu xe Audi trị giá 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng) nhưng lại lên tiếng rao giảng về bảo vệ môi trường. Chiếc xe này hoàn toàn không hề bảo vệ môi trường, trong khi chủ nhân của nó lại là 1 nhân vật nổi bật tại COP26 và thậm chí còn viết 1 cuốn sách về chủ đề phát triển bền vững. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc Audi của Watson gây rắc rối.

Vào tháng 2/2024, xe của cô đã bị tịch thu vì đỗ trái phép bên ngoài 1 quán rượu ở Stratford-upon-Avon, Vương quốc Anh. Chủ quán đã phải gọi cảnh sát vì xe chắn cửa suốt 4 giờ.

Emma Watson mất uy tín vì vấn đề xe cộ

Dù luôn ủng hộ thời trang bền vững và thân thiện với môi trường, Emma Watson lại bị phát hiện sử dụng các dịch vụ hàng không tư nhân đắt đỏ, gây ra lượng khí thải carbon lớn. Cô cũng bị chỉ trích vì mặc đồ của các thương hiệu xa xỉ không rõ ràng về nguồn gốc đạo đức hay môi trường, trong khi vẫn rao giảng về lối sống xanh. Những "lỗ hổng" này khiến công chúng cho rằng hoạt động môi trường của cô chỉ là một phần của chiến lược PR.

Nhiều người còn cho rằng Emma Watson chỉ sử dụng "nữ quyền" làm chiêu trò marketing. Cô bị cáo buộc chỉ đề cập đến nữ quyền một cách chung chung, "an toàn", không đi sâu vào các vấn đề gai góc hơn. Một số người nhận định, thông điệp của cô chưa thực sự có chiều sâu và đôi khi chỉ mang tính "phô trương", không có hành động cụ thể tương xứng. Ví dụ, việc cô dùng ảnh nóng để "nói về nữ quyền" lại gây phản tác dụng, bị cho là mâu thuẫn với thông điệp.

Emma Watson dùng nhiều hàng hiệu đi ngược lại xu hướng sống xanh

Cụ thể, nữ diễn viên từng gây tranh cãi khi chụp ảnh bán khỏa thân cho tạp chí Vanity Fair. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh này không phù hợp với tư cách nhà hoạt động nữ quyền của cô, đặc biệt khi cô đang thúc đẩy chiến dịch bình đẳng giới HeForShe.

Emma đáp trả mạnh mẽ, nói rằng "Tôi không hiểu bộ ngực của tôi liên quan gì đến nữ quyền" và nhấn mạnh rằng nữ quyền không nên giới hạn cách phụ nữ thể hiện bản thân. Vụ việc này gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

1 số đạo diễn và đồng nghiệp từng làm việc chung đã ẩn ý hoặc trực tiếp chia sẻ về việc Emma Watson có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, khó tính và đòi hỏi quá nhiều. Điều này đi ngược lại với hình ảnh "khiêm tốn" và "thấu hiểu" mà cô thường thể hiện. Một số tin đồn cho rằng Emma có xu hướng lợi dụng các mối quan hệ để phục vụ cho hình ảnh cá nhân hoặc sự nghiệp, sau đó nhanh chóng cắt đứt khi không còn cần thiết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng.

Bức ảnh khiến nữ diễn viên chìm trong tranh cãi

Nghiêm trọng hơn cả, cô bị cáo buộc có liên quan đến "ông trùm tình dục" Harvey Weinstein. 1 bài đăng trên X nhắc đến bức ảnh Emma Watson chụp cùng Harvey Weinstein khi cô 19 tuổi, kèm theo cáo buộc rằng cô "biết mình đang làm gì". Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn trên mạng xã hội, không có bằng chứng xác thực liên kết cô với scandal của Weinstein. Emma từng lên tiếng ủng hộ các nạn nhân bị quấy rối tình dục trong bối cảnh vụ Weinstein, khẳng định cô đứng về phía những người dám lên tiếng.

Emma Watson được cho là ngôi sao tài năng, song khả năng diễn xuất của cô cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Mặc dù đã tham gia nhiều dự án phim sau Harry Potter, nhưng không ít khán giả và giới phê bình cho rằng diễn xuất của Emma Watson vẫn còn đơn điệu, thiếu bứt phá và không thực sự đa dạng. Cô thường bị chê là không thể thoát khỏi hình ảnh Hermione, hoặc chỉ diễn tròn vai chứ chưa tạo được ấn tượng sâu sắc. Điều này trái ngược với hình ảnh "ngôi sao tài năng" mà cô được gán mác.

Năng lực diễn xuất của cô cũng gây tranh cãi, nhiều người cho rằng cô không thể thoát khỏi cái bóng của vai diễn Hermione

Thách thức trong tương lai

Những "phốt" về sự giả tạo đã tác động không nhỏ đến hình ảnh của Emma Watson. Điều tồi tệ nhất đối với một người nổi tiếng là mất đi sự tin tưởng của công chúng. Những mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Emma đã khiến nhiều người quay lưng, cho rằng cô không thật sự chân thành.

Điều này cũng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Emma Watson. Dù vẫn là 1 tên tuổi lớn, nhưng Emma Watson đã vắng bóng quá lâu trên màn ảnh. Các đạo diễn và nhà sản xuất có thể sẽ cân nhắc hơn khi hợp tác với một ngôi sao vướng nhiều tranh cãi về hình ảnh. Ở tuổi 35, Emma Watson đang đứng trước một thách thức lớn. Để lấy lại niềm tin và khẳng định vị thế của mình, cô cần có những hành động cụ thể, chân thành và nhất quán hơn trong mọi khía cạnh, từ công việc đến hoạt động xã hội.

Emma Watson từ một sao nhí được yêu mến đã trở thành "công chúa Disney" và biểu tượng của trí thức, nữ quyền. Tuy nhiên, những cáo buộc liên hoàn về sự giả tạo đang làm lu mờ đi ánh hào quang đó. Câu chuyện của Emma Watson là một lời nhắc nhở rằng, trong kỷ nguyên số, khi mọi hành động đều được soi xét kỹ lưỡng, một hình ảnh đẹp không thể chỉ xây dựng bằng lời nói mà phải đi đôi với sự chân thành và nhất quán trong hành động. Liệu cô có thể vượt qua sóng gió này để khẳng định giá trị thực sự của mình hay không, thời gian sẽ trả lời.

Ở tuổi 35, Emma Watson đang đứng trước một thách thức lớn