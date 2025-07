Emma Watson "tự hủy", hỏng luôn cả hình tượng ngọc nữ nức tiếng showbiz

Trang tin nước Anh The Sun đưa tin Emma Watson sắp phải hầu tòa với cáo buộc lái xe quá tốc độ cho phép. Vụ việc xảy ra đường Banbury, Oxford, Vương quốc Anh vào ngày 31/7/2024. Vụ việc đã khiến nữ diễn viên bị buộc tội qua công văn đường bưu điện, cô được cho là đã nhận tội vào tháng 3/2025.

Đến ngày 16/7 tới đây, Emma Watson dự kiến sẽ hầu tòa. Nữ diễn viên sinh năm 1990 được cho là sẽ cố gắng đưa ra những tình tiết mới, nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc cũng như mức án.

Emma Watson sắp phải hầu tòa vì lái xe quá tốc độ

Thông tin này ngay lập tức khiến công chúng dậy sóng. Từ trước đến nay, Emma Watson luôn được biết đến với hình ảnh "ngọc nữ" không scandal, sinh viên gương mẫu, nhà bảo vệ môi trường bền vững. Tuy nhiên, việc mỹ nhân Harry Potter liên tiếp gặp rắc rối với chuyện xe cộ đã khiến công chúng không khỏi ngờ vực tính cách thật của cô.

Giới phê bình chỉ ra sự trớ trêu khi Emma Watson phóng như bay trong chiếc siêu xe Audi trị giá 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng) nhưng lại lên tiếng rao giảng về bảo vệ môi trường. Chiếc xe này hoàn toàn không hề bảo vệ môi trường, trong khi chủ nhân của nó lại là 1 nhân vật nổi bật tại COP26 và thậm chí còn viết 1 cuốn sách về chủ đề phát triển bền vững. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc Audi của Watson gây rắc rối. Vào tháng 2/2024, xe của cô đã bị tịch thu vì đỗ trái phép bên ngoài 1 quán rượu ở Stratford-upon-Avon, Vương quốc Anh.

Nữ diễn viên liên tiếp gặp rắc rối với xe cộ, sử dụng chiếc siêu xe đi ngược lại những lời rao giảng bảo vệ môi trường của mình

Emma Watson sinh năm 1990, nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn Hermione trong loạt phim Harry Potter (2001-2011). Kể từ đó, cô đã xây dựng được sự nghiệp điện ảnh ấn tượng với các vai diễn trong The Bling Ring, This Is the End, Noah, Beauty and the Beast, Little Women...

Ngoài diễn xuất, Emma Watson còn được biết đến với trí tuệ thông thái và hoạt động xã hội. Cô tốt nghiệp Đại học Brown, là 1 trong những trường Ivy League hàng đầu tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lần vi phạm luật giao thông của cô lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh "sinh viên gương mẫu", và đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc người của công chúng cân bằng giữa vận động xã hội và hành động cá nhân.

Emma Watson nổi danh từ loạt phim Harry Potter

Mỹ nhân sinh năm 1990 được biết đến với hình tượng "ngọc nữ" không scandal và giỏi giang

Nguồn: The Sun, Kbizoom