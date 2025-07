Trấn Thành nức nở khi thấy 1 bức ảnh tại Em Xinh Say Hi: Chuyện gì nữa đây?

Tối 13/7, tập 7 của Em Xinh Say Hi lên sóng, tuần này là phần "đấu" cực căng của 4 đội thuộc 2 liên quân. Với mỗi màu sắc riêng, các đội đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt phải kể đến tiết mục I'll Be There của đội Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara. Orange cho biết cô lấy cảm hứng từ câu chuyện từng trải qua trong quá khứ cá nhân của các thành viên trong nhóm, lan toả thông điệp mạnh mẽ vượt qua và phải luôn tin tưởng vào bản thân mình. Tiết mục của đội Orange khiến nhiều khán giả đã bật khóc sau khi xem xong. Và Trấn Thành lần nữa không kiềm chế cảm xúc của mình, anh liên tục lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Đội của Orange trình diễn một tiết mục vô cùng cảm xúc tại livestage 3

Trấn Thành đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh thời trẻ mới vào nghề của mình

Theo đó, kết thúc tiết mục này, đội Orange đã chiếu bức ảnh thời mới vào nghề của các thành viên trong nhóm, có cả JustaTee và Trấn Thành. Nam MC cho biết chính lý do nhìn lại mình của ngày xưa đã khiến anh vô cùng xúc động. Trấn Thành thừa nhận thời gian qua đã phải dè dặt, kiểm soát mình rất nhiều vì những áp lực đến từ dư luận. Tuy nhiên, trong hành trình làm nghề, Trấn Thành chưa bao giờ bỏ cuộc và đó cũng là lý do khiến anh khẳng định mình vẫn còn hot giữa làng giải trí ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ gia nhập.

Trấn Thành nói: "Tôi đã trải qua một cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc tôi chưa nổi tiếng đến lúc tôi nổi tiếng, cho đến ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình. Trước khi tôi làm cái gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công hết. Và đó là lý do vì sao mà tôi nghĩ là đến ngày hôm nay, Huỳnh Trấn Xìn đứng đây, gần 40 tuổi, vẫn còn hot. Tôi xúc động vì nhớ tôi của ngày đó.

Bằng một cách nào đó mà tự nhiên, dạo này mình nói chuyện lại rất dè dặt. Nhưng mà các bạn biết không, mình không than vãn, không hối tiếc điều gì vì đó là cái giá đi đôi với những gì mình đang có, là cái giá phải trả là những lời nói vừa rồi để mình lớn lên. Món quà mà mình nhận được là một phiên bản thành công, tuyệt vời của thời điểm này. Không sự cố gắng nào là hoang phí, nó sẽ dẫn đến một cái đích nào đó trong cuộc đời".

Chia sẻ xúc động của Trấn Thành ở Em Xinh Say Hi

Chia sẻ của Trấn Thành không chỉ khiến các Em Xinh trên sân khấu bật khóc mà Bảo Anh cũng phải trầm trồ: "Mình sống một cuộc đời mà đến khi nào nói được câu trải qua một cuộc đời đáng trải qua là thành công". Các Em Xinh như Pháo, 52Hz, Tiên Tiên... cũng nức nở theo. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi còn dành lời tri ân vì chính Trấn Thành là người đã "tiếp lửa", giúp cô vượt qua khó khăn lúc mới vào nghề. Khác với phản ứng trái chiều trong mỗi khi Trấn Thành khóc như trước kia, lần này đa phần khán giả đều đồng cảm và trân trọng những chia sẻ tích cực của nam MC.

Trấn Thành nhận được nhiều sự đồng cảm trong lần bật khóc này

Trấn Thành từng có biệt danh là "Thành cry", "lệ tổ". Trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, ông xã Hari Won từng thẳng thắn: "Tôi thích riêng tư, nên cứ gọi tôi là Mr. Riêng Tư. Tên này cũng cưng như cái tên Thành Cry. Chịu, nhận luôn, khỏi khịa cho vừa lòng mấy thánh. I'm Mr. Riêng Tư".

Nói về nguyên nhân thường xuyên cảm động, Trấn Thành từng chia sẻ tại Talksoul: "Đó là một thói quen, một bản năng. Tôi luôn nhìn giây phút ai đó đang trải qua và đồng cảm với họ ngay khoảnh khắc đó. Tại sao người đó khóc? Bởi sự xúc động đang choáng ngợp tâm trí khiến họ không nghĩ được gì nữa! Tại sao tôi khóc? Bởi tôi tưởng tượng cuộc đời và những thử thách mà họ đã trải qua để chạm đến khoảnh khắc này".

Cũng ở Em Xinh, Trấn Thành từng rơi nước mắt khi xem tiết mục Từng của đội LyLy