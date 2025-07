Tập 7 Em Xinh Say Hi: Sao nữ phải vào viện cấp cứu, ngồi xe lăn lên sân khấu bật khóc

Tối 12/7, tập 7 Em Xinh Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, 6 đội chia làm 2 Liên quân lớn để trải qua 3 vòng đấu từ perform đến dance battle. Mở đầu cho vòng đối đầu đầu tiên là 2 team của Miu Lê và Phương Ly. 2 đội đã mang lên sân khấu những màn trình diễn chỉn chu, nghiêm túc từ âm nhạc đến concept. 2 đội trưởng Miu Lê và Phương Ly cũng rất quyết chiến để cố gắng mang về điểm số cho Liên quân của mình.

Theo thứ tự bóc thăm, team Phương Ly chính là đội mở màn. Nhận đề bài So Đậm, team của Phương Ly đã biến hoá demo với chất nhạc house vô cùng catchy và sôi động. Cộng với độ chịu chơi trong việc tạo concept, team của Phương Ly đã khiến khán giả vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tiết mục, MC Trấn Thành và các khán giả đã vô cùng bất ngờ khi thấy Vũ Thảo My đã phải ngồi xe lăn ngay lập tức.

Vũ Thảo My ngồi xe lăn, bật khóc chia sẻ sự cố trong lúc tập luyện

Cụ thể, trong quá trình tập luyện, Vũ Thảo My đã bị đứt bán dây chằng trong lúc tập luyện. Nữ ca sĩ cho biết khi chuẩn bị cho dance battle đã không may rách 1 trong 4 dây chằng, và phải ngay lập tức vào viện cấp cứu để theo dõi tình hình. Theo lời khuyên bác sĩ, Vũ Thảo My phải nẹp cố định đầu gối và nghỉ ngơi từ 2-3 tuần. Phương Ly và các thành viên trong đội đã thuyết phục Vũ Thảo My ngồi ngoài hát, không cần phải trình diễn. Tuy nhiên vì không muốn ảnh hưởng đến tiết mục, nữ ca sĩ đã chịu đau để tiếp tục lên sân khấu. Cùng với đó, team Phương Ly cũng như biên đạo đã điều chỉnh phần nhảy của Vũ Thảo My để nữ ca sĩ tránh di chuyển nhiều nhất có thể.

Trên sân khấu, Vũ Thảo My ngồi xe lăn, bật khóc khi chia sẻ về sự cố cũng như gửi lời cảm ơn đến các đồng đội. Cô cho biết bản thân rất sợ vì mình mà ảnh hưởng đến tiết mục đã được đầu tư rất nhiều. Sau cùng, team Phương Ly cũng đã có phần thi tròn trịa, nhận được sự cổ vũ đồng đảo khán giả.

Vũ Thảo My vào viện cấp cứu sau khi bị rách dây chằng trong lúc tập luyện

Nữ ca sĩ phải di chuyển bằng xe lăn để tránh vết thương nghiêm trọng

Dù gặp sự cố sức khoẻ nhưng Vũ Thảo My vẫn cố gắng lên sân khấu vì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả team

Sau phần thi của team Phương Ly, đội của Miu Lê cũng lên sân khấu. Trong Livestage 3, team của Miu Lê chọn concept những nữ ninja, đưa vào thêm phần múa cột để gây ấn tượng cho khán giả. Về phần nhạc cũng đã cố gắng để tạo ra những điểm nhấn dễ nhớ cho khán giả. Xét về mặt đầu tư thì cả 2 team đều rất đồng đều. Tuy nhiên công tâm mà nói thì xét tổng thể, team của Phương Ly trội hơn một chút.

Kết thúc phần trình diễn, MC Trấn Thành công bố số phiếu bình chọn. Với việc hơn đối thủ 12 phiếu, team của Phương Ly đã xuất sắc thắng vòng đối đầu, qua đó mang về cho Liên quân mình 400 điểm. Team Miu Lê dù thua nhưng không bị trừ điểm, nhưng lại bỏ qua cơ hội mang về số điểm 400 (team Miu Lê cũng bỏ ra 400 điểm để đặt cược cho vòng đối đầu).