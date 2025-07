Drama mới ở Em Xinh: Bích Phương nghi khóc cạn nước mắt vì bị đàn em lập nhóm nói xấu, 1 người đáp trả căng

Nhắc đến show giải trí âm nhạc hot nhất hè 2025 thì sẽ thật thiếu sót nếu không gọi tên Em Xinh Say Hi. Mọi diễn biến trong chương trình đều được cư dân mạng bàn luận sôi nổi, từ sân khấu hoành tránh, bài hát trending cho đến tương tác bên lề của các nghệ sĩ. Không ngoa khi nói sức hút của Em Xinh Say Hi không kém so với phiên bản nam Anh Trai Say Hi vào năm ngoái.

Tuy nhiên, như một "gia vị" không thể thiếu, 1 gameshow thực tế khó tránh drama hậu trường. Và mới đây, netizen bàn tán sôi nổi câu chuyện đằng sau ống kính, xoay quanh Bích Phương và đàn em chung team ở Livestage 2 vừa rồi.

Bích Phương bật khóc khi nghe tin các thành viên trong nhóm bị loại ở Livestage 2

Drama khơi nguồn từ Livestage 2 kết thúc. Ở vòng thi này, dù nhóm thứ 2 của Bích Phương mang về điểm số cao ngất ngưởng nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở vị trí nhì bảng. Kết quả này gián tiếp khiến các Em Xinh có điểm cá nhân thấp trong đội Bích Phương bị loại, đó là Yeolan, Ngô Lan Hương và Hoàng Duyên. Trong tập lên sóng, khi chứng kiến các đàn em lần lượt ra về, Bích Phương đã không giấu được những giọt nước mắt. Nữ ca sĩ vừa bịn rịn chia tay, vừa trách bản thân không giúp đội thắng để bảo toàn thành viên.

Tưởng chừng câu chuyện dừng lại ở mức cảm động, thì mới đây, theo "bà hàng xóm" phao tin, 1 người trong team của Bích Phương đã lập nhóm chat riêng mà không có đội trưởng. Trong nhóm chat, nhân vật này kể những câu chuyện không mấy tích cực về đàn chị, và không biết bằng cách nào thì những tin nhắn nói xấu này bị lộ tới Bích Phương. Theo bài đăng chia sẻ, Bích Phương đã khóc hết nước mắt khi vừa chia tay đàn em nhưng bị chính đàn em "quay xe".



MXH rầm rộ tin đồn Bích Phương bị đàn em lập nhóm nói xấu

Ngay sau khi tin đồn này rộ lên, cư dân mạng liền vào vai "thám tử" để tìm ra danh tính của Em Xinh được cho là nói xấu Bích Phương. Nhiều netizen đã đưa ra nhiều suy đoán và tóm gọn sự nghi ngờ về phía 4 Em Xinh không chung team nhỏ với Bích Phương, bao gồm: Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon và Yeolan. Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người rôm rả bàn tán, đưa ra những hint chính mình soi được để chứng minh cho câu chuyện ai là người nói xấu Bích Phương. Thậm chí, có netizen còn tag tài khoản của team Bích Phương vào để chất vấn trực tiếp.

Không im lặng, 1 trong số các Em Xinh bị réo tên đã lên tiếng đáp trả, đó chính là Ngô Lan Hương. Cụ thể, giọng ca Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã bình luận thẳng bên dưới bài đăng drama: "Check kỹ trước khi đưa tin nha tình yêu". Màn đáp trả của Ngô Lan Hương phần nào khiến lời đồn thổi liên quan tới cô dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, dân mạng vẫn ráo riết truy lùng thực hư câu chuyện đằng sau ống kính này.

Ngô Lan Hương đáp trả thẳng thắn khi bị réo tên trong drama nói xấu Bích Phương

Hiện tại, tin đồn về nhóm nói xấu Bích Phương vẫn được cư dân mạng rôm rả. Nhưng bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng câu chuyện vẫn đang mang tính chất 1 chiều, chưa đủ cơ sở để kết luận ai đúng ai sai. Hơn nữa, khi các Em Xinh bị nhắc tên chưa lên tiếng về điều gì, thì việc tấn công mạng với những cái tên bị nghi ngờ là điều không nên được cổ suý.