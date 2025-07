Em Xinh Say Hi phát ngôn gây khó chịu nhất hiện tại

Vừa qua, tập 6 Em Xinh Say Hi lên sóng và thu hút sự theo dõi của nhiều khán giả. Trong tập này, 6 đội trưởng lộ diện và chọn ra team mới để bước vào Livestage 3. 6 đội trưởng gồm: 52Hz - Orange - Miu Lê (được chọn bởi có điểm số cá nhân cao nhất), Phương Ly - Tiên Tiên (được khán giả bình chọn làm đội trưởng) và Mỹ Mỹ (do bốc thăm ngẫu nhiên).

Mỗi đội trưởng sẽ chọn thêm 3 thành viên theo lần lượt. Các thành viên được đội trưởng chọn sẽ không có quyền từ chối. Các đội trưởng sẽ có 1 lần đưa bảng phản đối để tranh giành Em Xinh, lúc này Em Xinh được 2 sự lựa chọn trở lên sẽ có quyền quyết định. Nhiều diễn biến thú vị ở màn chọn đội được lên sóng, nhưng bên cạnh đó cũng có một tình huống nhận về nhiều tranh cãi xoay quanh thái độ của Liu Grace.

Liu Grace nhận nhiều tranh cãi sau khi tập 6 Em Xinh Say Hi lên sóng

Theo đó, khi đến lượt chọn của mình, 52Hz đã rất kiên định khi chia sẻ rằng tất cả các thành viên trong đội đều rất mong muốn có được Liu Grace. 52Hz dành nhiều lời có cánh cho Liu Grace: "Mình đã rất thích chị Liu từ khi chị thi Rap Việt. Chị Liu là một màu sắc hoàn toàn mới, rất khác so với các rapper nữ".

Tuy nhiên, đáp lại 52Hz là "một gáo nước lạnh" của Liu Grace. Khi vừa nghe 52Hz chọn mình, Liu Grace đã thẳng thừng hỏi chương trình có được quyền phản đối không. Nữ rapper bày tỏ: "Vì Liu đã có mục tiêu trong đầu, nên không phải ai chọn mình cũng được". Sau đó Liu Grace giải thích với 52Hz: "Chị hiểu tín hiệu của em, nhưng đã nhiều lần chị tránh ánh mắt của em. Tại vì chị đã có chiến thuật riêng của mình. Chị phân tích tiếp là khi team mình đã có rồi (rapper) thì mình nên san sẻ cho những đội khác. Chị chưa bao giờ xin Em Xinh nào trong chương trình về điều gì hết, nhưng lần này chị có thể xin em tha cho chị không?". Liu Grace cho biết thêm mong muốn của cô là được về đội của Tiên Tiên và Miu Lê.

Bị thẳng thừng từ chối, 52Hz không giấu được cảm xúc hơi thất vọng. Ngay cả Châu Bùi khi theo dõi tình huống cũng cho rằng nếu bản thân là 52Hz cũng sẽ bị tổn thương. Khi Liu Grace chia sẻ dành cơ hội làm việc chung cho vòng sau thì 52Hz cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Làm gì có chuyện đấy". Tiếp tục sau đó, Liu Grace đưa ra nhiều phân tích để 52Hz lựa chọn thành viên khác phù hợp hơn. Và sau thời gian hội ý với các thành viên trong team, 52Hz đã đưa ra quyết định gây sốc khi tự đưa bảng phản đối lựa chọn của mình để Liu Grace được về với đội khác theo mong muốn.

"Rất khó xử, không biết phải nói thế nào cho đúng khi mình bắt người ta về đội nhưng lại không như ý muốn của họ, như vậy cũng sẽ làm giảm nhiệt trong quá trình người ta sáng tạo nghệ thuật, và nhịp làm việc trong nhóm cũng bị ảnh hưởng. Tôi tôn trọng quyết định của chị Liu và đó là giải pháp an toàn nhất, thiết thực nhất vào lúc đấy. Người ta đã có chiến lược riêng và nhỡ đâu chiến lược đó dẫn đến thành công thì sao và cản đường người ta đến thành công là điều không ổn", 52Hz nói.

Liu Grace xin 52Hz đừng chọn mình về đội

Tưởng chừng sau khi được 52Hz "buông tha", Liu Grace sẽ được như ước nguyện mà về với đội trưởng mà cô mong muốn. Thế nhưng ngay sau lượt chọn của 52Hz là Mỹ Mỹ, và đội trưởng này cũng đưa ra quyết định chọn Liu Grace về team. Mỹ Mỹ giải thích vì trong team còn thiếu 1 rapper nên Liu Grace chính là mảnh ghép hợp lý nhất, và trong team đã có 3 thành viên biết nhảy để lo cho phần thi dance battle nên chọn Liu Grace về để tập trung làm nhạc nhất.

Vừa mới thuyết phục 52Hz không chọn mình để có cơ hội về với đội của Tiên Tiên và Miu Lê, thế nên khi nghe Mỹ Mỹ gọi tên, Liu Grace ngay lập tức thể hiện thái độ "thôi rồi" và hỏi vui với Trấn Thành có bảng phản đối nào còn dư không để tự cầm. Lúc này Mỹ Mỹ không khỏi khó hiểu về thái độ của Liu Grace và bày tỏ sự tự tin của bản thân bị lung lay.

Tuy nhiên, vì không còn đội trưởng nào được quyền phản đối nữa, nên theo luật chương trình thì Liu Grace phải về với team Mỹ Mỹ. Nhưng trước khi về chung đội, Liu Grace đã có chia sẻ thẳng thắn: "Em rất đồng cảm với những chị em là lựa chọn cuối cùng, cơ hội rất ngẫu nhiên. Em nghĩ mỗi người đều có chiến thuật riêng cho cuộc thi này, và em đến Em Xinh Say Hi luôn muốn thắng. Em thấy mọi người vẫn đang còn chill và chưa hết 100% công lực. Khi đã hữu duyên với chị Mỹ Mỹ, em mong là chị sẽ là một người máu chiến. Em muốn một chị Mỹ Mỹ dám chiến thắng. Chị có hứa với em không?".

Lúc này, Mỹ Mỹ hỏi ngược Liu Grace có thấy sản phẩm nào của mình mà làm đơn giản chưa, thì Liu Grace nói: "Vấn đề ở đây không phải là đơn giản hay không, mà em muốn ở chị tinh thần quyết chiến quyết thắng, cái đó là điều em cần ở một người đội trưởng. Chị có hứa với em không?". Bị thành viên mình chọn về chất vấn, Mỹ Mỹ chia sẻ: "Thế mạnh của chị là nhảy, trình diễn sân khấu, chị sẽ lo hết tất cả các phần về sân khấu, mọi người sẽ không phải lo gì hết".

Liu Grace cho biết muốn được nghe chính Mỹ Mỹ nói ra tinh thần máu chiến nhất, để bật công tắc thi đấu của các thành viên. Và đáp lại, Mỹ Mỹ khẳng định bản thân sẽ là người đội trưởng "chơi khô máu" nhất ở Livestage 3.

Phản ứng của Liu Grace khi Mỹ Mỹ chọn về đội

Ngay sau khi tình huống này lên sóng, thái độ của Liu Grace nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một số người cho rằng đã là cuộc thi thì có luật riêng và ở vị trí của Liu Grace trong tập 6, cô là thành viên được chọn mà không được quyền từ chối. "Nếu muốn phản đối thì Liu Grace hãy thắng đi đã", một netizen bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng thái độ của Liu Grace khiến các Em Xinh là đội trưởng trở nên khó xử. Có thể thấy biểu cảm của 52Hz và Mỹ Mỹ đều trở nên gượng gạo khi biết được chiến thuật của Liu Grace không nằm ở team mình. Thế nên, nhiều cư dân mạng bày tỏ khó chịu trước phản ứng thái quá và không được mấy tinh tế của Liu Grace ở phần chọn đội. Một số bình luận của dân mạng: "Thấy 52Hz cứng người luôn là hiểu", "Biết là có chiến thuật nhưng cuộc chơi thì phải theo luật chứ", "Người xứng đáng bị loại ở Livestage 3 là Liu Grace",...

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khán giả đưa ra ý kiến bênh vực Liu Grace khi cho rằng đã là cuộc thi thì nên có tinh thần máu lửa. Việc Liu Grace nói ra mong muốn của mình chẳng có gì sai, vì khi vào cuộc thi ai cũng cố gắng để tạo ra cơ hội cho chính mình. "Từ khi nào nói ra chính kiến lại bị chỉ trích là chảnh vậy?", một netizen bình luận.

Trong chương trình, Trấn Thành cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về thái độ của Liu Grace: "Tôi rất thích Liu Grace. Anh chỉ muốn mỗi người trong tụi em đều có một chút tinh thần của Liu Grace thôi thì cuộc thi này sẽ rất tuyệt vời. Liu Grace có một câu là 'tôi muốn thắng', đó là một câu rất tích cực chứ không phải háo thắng gì cả, thi là phải muốn thắng".