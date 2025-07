Nữ diễn viên Hàn Quốc nói về thông tin xuất thân dòng dõi hoàng tộc Việt Nam

Tham gia chương trình Omniscient Interfering View vào ngày 5/7, Lee Se Hee nhận được câu hỏi về tin đồn liên quan đến thân thế của cô. Theo đó, nữ diễn viên từ lâu được cho là thuộc dòng họ Hwasan Yi - gia tộc có nguồn gốc từ hoàng tộc nhà Lý thời Đại Việt (Việt Nam).

Tuy nhiên, Lee Se Hee bác bỏ thông tin này: “Tôi cũng thấy những bài đăng đó. Nhưng thực ra tôi là người của gia tộc Jeonju Yi, không phải Hwasan Yi. Mọi người dường như nghĩ tôi là người của hoàng tộc, nên tôi cứ để vậy thôi”.

Về lý do không đính chính tin đồn từ sớm, Lee Se Hee giải thích cảm thấy không cần thiết vì tin đồn không ác ý và cô cũng thích khi được gắn mác hoàng gia.

Lee Se Hee phủ nhận là hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ.

Lee Se Hee sinh ngày 22/12/1991 tại Cheonan, tỉnh Chungcheonnam, Hàn Quốc. Trước khi quyết định theo đuổi công việc diễn xuất, Lee Se Hee học ngành nha khoa và có giấy phép hành nghề.

Cô ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2015, qua MV 364 Days of Dream của Na Yoon Keon.

Sau đó, cô đóng vai phụ trong nhiều bộ phim như Midnight Runners (2017), Fengshui (2018), Let Me Introduce Her (2018), Catch the Ghost (2019), Live On (2020), Hospital Playlist 2 (2021)…

Vai diễn đột phá nhất của cô là Park Dan Dan trong Young Lady and Gentleman (2021-2022). Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính. Phim đạt tỷ suất người xem trung bình là 38%.

Nhờ tác phẩm này, cô đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Cặp đôi đẹp nhất (cùng tài tử Ji Hyun Woo) tại KBS Drama Awards 2021.

Vai công tố viên Shin Ara trong Bad Prosecutor (2022) cũng mang về cho cô 2 giải thưởng tại KBS Drama Awards 2022 là Popularity Award và Best Couple (cùng D.O).

Vai chính gần nhất của cô là bà mẹ đơn thân thành đạt Lee Joo Ri trong A Virtuous Business (2024).

Lee Se Hee sở hữu ngoại hình sáng.

Hwasan Yi hay Hwasan Lee (Hoa Sơn Lý thị) có nguồn gốc từ Lý Long Tường (sinh năm 1174), con trai của Vua Lý Anh Tông (trị vì 1138-1175) - hoàng thế thứ 6 của nhà Lý - và Hiền phi Lê Mỹ Nga. Ông là em trai vua Lý Cao Tông (1175-1210), chú vua Lý Huệ Tông (1210-1224). Năm 1226, khi triều đại nhà Lý bị nhà Trần thay thế và thái sư Trần Thủ Độ tiến hành thanh trừng con cháu tiền triều, Lý Long Tường cùng gia quyến và tùy tùng vượt biển sang Goryeo (nước Cao Ly xưa, Hàn Quốc ngày nay) để tị nạn chính trị. Lý Long Tường được Vua Gojong của Goryeo tiếp đón, phong làm tướng quân và ban họ Hwasan Yi. Ông cùng gia đình định cư tại vùng Hwanghae (nay thuộc Triều Tiên). Năm 1253, Lý Long Tường giúp Goryeo đánh bại quân xâm lược Mông Cổ, được người dân và triều đình Goryeo trọng vọng. Sau khi mất, ông được lập đền thờ ở Haeju (Triều Tiên) và một số nơi khác tại Hàn Quốc. Năm 1992, ông Lý Xương Căn (Lee Chang Kun, SN 1958) - hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường - đại diện cho dòng Lý Hoa Sơn trở về Việt Nam tìm về quê tổ ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh vận động, góp công tu bổ đền Đô thờ tám vị vua Lý, đồng thời bắt đầu nối kết nối hợp tác, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2007, ông Lý Xương Căn có nguyện vọng về Việt Nam và nhập Quốc tịch Việt Nam cho ông và gia đình. Ngày 16/10/2009, Chủ tịch nước ra Quyết định số 1532/QĐ-CTN cho phép nhập Quốc tịch đối với ông Lý Xương Căn và gia đình. Từ 2017 đến nay, Lý Xương Căn là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.