Tập 6 Em Xinh Say Hi: Miu Lê xấu hổ sau chuỗi ngày bị ném đá, Châu Bùi suýt bị loại

Tối 5/7, tập 6 Em Xinh Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến thú vị. Sau Livestage 2, 24 Em Xinh ở lại tiếp tục chia thành 6 đội để bước vào vòng thi tiếp theo, mỗi đội có 4 thành viên. Trong tập này, 6 đội trưởng mới được bầu ra với thể thức: 3 người có điểm cá nhân cao nhất, 2 người do khán giả bình chọn và 1 người bốc thăm tự do.

Dựa vào điểm cá nhân sau Livestage 2, 3 Em Xinh có điểm cá nhân cao nhất chính là 52Hz, Orange và Miu Lê. Đây cũng là 3 đội trưởng đầu tiên lộ diện. Kết quả này sau khi được công bố đã nhận về nhiều tranh luận từ khán giả. Trong khi 52Hz và Orange được khán giả đánh giá là xứng đáng thì Miu Lê lại vấp tranh cãi vì tiếp tục làm đội trưởng.

Nguyên nhân là sau Livestage 2, Miu Lê bị cho là lead team yếu. Netizen cũng thẳng thắn đánh giá team của cô là "yếu toàn diện", từ bài hát, hòa âm phối khí đến giọng hát. Một số khác bày tỏ thất vọng khi cho rằng các bài thi "khó nghe", "cringe", "cố đu trend nhưng không chạm được cảm xúc". Vì thế, khán giả tranh cãi khi Miu Lê không thể hiện được nhiều nhưng vẫn được bình chọn cao và tiếp tục làm đội trưởng.

Miu Lê tiếp tục làm đội trưởng ở Livestage 3 Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến tranh cãi, cũng có nhiều khán giả đứng ra bảo vệ Miu Lê. Cư dân mạng cho rằng đội trưởng chịu trách nhiệm khi đội bị thua nhưng không đáng bị chỉ trích và trở thành nguyên nhân chính. Netizen nhận định kết quả chung cuộc là do công sức của các thành viên, và kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác.

Về phía Miu Lê, sau khi nghe tin mình tiếp tục trở thành đội trưởng, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bây giờ trong tâm trí của Miu rất hỗn độn, vui vì được bình chọn làm nhóm trưởng nhưng Miu vẫn còn mang cảm giác của vòng 2 vừa rồi, đó là cảm giác xấu hổ, đau khổ và tự trách bản thân vì để cho thành viên của nhóm mình bị loại. Nhân đây, trước ống kính của máy quay Em Xinh, Miu xin hứa sẽ tự rút ra kinh nghiệm, mong các thành viên trong nhóm của mình sẽ không bị loại nữa".

Miu Lê xin rút kinh nghiệm và hứa không mắc lỗi để các thành viên bị loại nữa

Cũng trong tập này, danh sách điểm cá nhân của 30 Em Xinh Say Hi được công bố. Nhiều vị trí trong danh sách đã có những thay đổi sau Livestage 2 và gây sốc nhất chính là thành tích của Châu Bùi. Nếu như trước Livestage 2, Châu Bùi nằm trong top 10 thì hiện tại, bạn gái Binz bất ngờ rơi xuống hạng 28. Đây là kết quả khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ ở Livestage 2, Châu Bùi vào team của 52Hz và là team chiến thắng.

Thứ hạng 28 của Châu Bùi ở Livestage 2 khá nhạy cảm, bởi vì nếu team 52Hz không chiến thắng thì Châu Bùi chắc chắn là Em Xinh bị loại sau tập 5. Hiện tại, với vị trí "đội sổ", Châu Bùi rơi vào thế khó. Khi số điểm cá nhân quá thấp, các đội trưởng cũng vô cùng cân nhắc khi chọn Châu Bùi vào đội, bởi điểm đội sẽ bị kéo xuống.

Châu Bùi đang là Em Xinh "đội sổ" trong chương trình

Điểm cá nhân của 30 Em Xinh sau Livestage 2

Ở Livestage 3, 6 đội trưởng bao gồm: 52Hz, Orange, Miu Lê, Tiên Tiên, Phương Ly và Mỹ Mỹ. Luật thi đấu ở Livestage 3 chia làm 2 vòng: đấu bài hát và đấu dance battle. 6 đội sẽ chia làm 2 liên quân.

Vòng đầu bài hát sẽ có 3 lượt đấu, mỗi liên quân sẽ có 1000 điểm để thách đấu, mỗi lượt đấu phải dùng ít nhất 200 điểm để thách đấu và số điểm này không được công bố. Nếu chiến thắng thì liên quân đó sẽ được cộng số điểm đã thách đấu, nếu thua cuộc sẽ không bị trừ điểm, bảo toàn điểm liên quân. Sau 3 lượt, liên quân nào có điểm tổng cao hơn thì sẽ chiến thắng.

Vòng dance battle, mỗi đội sẽ cử ra 3 thành viên thi đấu trong 3 lượt. Sau 3 lượt battle, 3 đội có điểm số cao nhất sẽ lần lượt được cộng số điểm tương ứng vào điểm cá nhân của từng thành viên trong đội.

Sau các vòng thi, liên quân thắng sẽ có quyền lợi chỉ loại 1 thành viên trong đội có điểm thấp nhất (thành viên có điểm cá nhân thấp nhất trong liên quân thắng). Còn liên quân thua sẽ bị loại 3 người là 3 Em Xinh có điểm thấp nhất trong liên quân thua. Tổng điểm đội được tính bằng tổng điểm bình chọn cá nhân thành viên + điểm thưởng dance battle (nếu có).