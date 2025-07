Á hậu Việt mắc bệnh lạ: Có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng, 1 năm phải đi hút 2 lần

Vũ Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Bên cạnh đó, nàng hậu từng làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và cố vấn hỗ trợ Á hậu Kim Duyên trên hành trình đến với Miss Universe lần thứ 70 tại Israel.

Sau thời gian hoạt động showbiz Việt, Á hậu Hoàng My hiện đã lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô cùng bạn trai Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài. Vào đầu tháng 4/2024, Á hậu Hoàng My đã sinh con gái đầu lòng. Em bé được ra đời bằng phương pháp sinh thường, khi chào đời nặng 3,5 kg và có tên gọi là Ayla.

Vũ Hoàng My nhận được sự quan tâm của khán giả khi đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1988 không còn hoạt động showbiz, đang sinh sống ở nước ngoài

Tháng 6/2023, Á hậu Hoàng My từng khiến khán giả hoang mang khi tiết lộ tình trạng bệnh của mình. Á hậu Hoàng My phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh, vẫn có thể sinh hoạt, làm việc và chơi thể thao bình thường. Cứ một năm 2 lần, cô phải nhập viện để hút túi nước, tránh gây chèn ép lên các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, qua thời gian túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể nên cô quyết định nhập viện ở Áo.

Á hậu Vũ Hoàng My viết: "Nhập viện. Cuối cùng mình cũng có can đảm để làm việc này. Bác sĩ đã gửi cho mình một tờ giấy nhập viện để phẫu thuật cách đây 5 năm rồi nhưng mà mình chưa có đủ dũng khí. Giờ mình có chút dũng khí rồi nhưng vẫn run lắm. Nhưng mà phòng bệnh ở đây đẹp ghê. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ ngắm cảnh và thử độ êm của cái giường".

Á hậu Hoàng My từng phải nhập viện tại Áo do mắc bệnh lạ trong cơ thể có túi nước bẩm sinh

Người đẹp 8x thừa nhận từng lo sợ chết trẻ vì mắc căn bệnh này. "Tôi đã đi nhiều nước ở châu Âu để thăm khám. Các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân có túi nước này trong cơ thể của tôi. Tuy nhiên, túi nước ngày càng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn thấy bụng khó tiêu, căng tức. Tôi lo sợ mình chết trẻ", Hoàng My từng chia sẻ về căn bệnh của mình.

Trong quá trình điều trị bệnh, Hoàng My luôn được nửa kia đồng hành quan tâm. Do bạn trai có nhiều mối quan hệ nên đã tìm được các bác sĩ giỏi tại Áo để điều trị cho cô. Ngoài ra anh còn giúp Hoàng My chi trả mọi chi phí.

Qua thời gian, túi nước càng phình to gây ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể Hoàng My

Sau 5 năm, cô đã quyết định phẫu thuật ở Áo, được bạn trai ở bên cạnh chăm sóc và lo chi phí điều trị

Tháng 2/2023, Á hậu Hoàng My bất ngờ công khai có bạn trai. Theo Á hậu chia sẻ, bạn trai đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân. Trước đó, cô từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ.

Tới nay, Hoàng My vẫn chưa công khai danh tính và diện mạo bạn trai. Trong một buổi chia sẻ với truyền thông, Hoàng My tiết lộ bạn trai Việt kiều hơn cô 2 tuổi, là người vừa gặp đã muốn cưới cô. Cả hai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên MXH.