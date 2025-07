Tranh cãi danh sách top 5 chiến thắng Em Xinh Say Hi, 1 cái tên chờ mãi vẫn chưa thấy sáng

Sự quan tâm dành cho Em Xinh Say Hi đang tăng nhiệt từng ngày khi chương trình trải qua 2 vòng Livestage với nhiều sân khấu màu sắc, hoành tráng và chỉn chu. Trong lúc dàn thí sinh đang nỗ lực thể hiện ở các vòng thi then chốt thì ở bên ngoài, cư dân mạng cũng tất bật... dự đoán đội hình debut. Hàng loạt bài đăng trên Threads bàn tán sôi nổi quanh chủ đề top 5 Em Xinh sẽ trụ lại đến cuối, trở thành nhóm nhạc mới của chương trình.

Phần lớn danh sách được dự đoán đều xoay quanh những cái tên nổi bật như Phương Mỹ Chi, Orange, 52Hz, Bích Phương, Pháo... Tuy nhiên, một cái tên liên tục được réo gọi không phải vì phong độ quá bứt phá, mà lại nằm ở thái cực trái ngược, đó là Phương Ly.

Cư dân mạng bắt đầu râm ran về danh sắc debut của 5 Em Xinh Say Hi

Sau 2 vòng Livestage cùng vòng thi Liên quân, nhiều người cho rằng Phương Ly vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét. Dù sở hữu chất giọng ngọt ngào, vẻ ngoài xinh đẹp và màu sắc âm nhạc đậm chất pop girl, nhưng chính hình ảnh quá an toàn và một màu ấy lại khiến nữ ca sĩ dần trở nên mờ nhạt giữa dàn Em Xinh ngày càng bứt tốc.

Có người thẳng thắn nhận xét Phương Ly chưa thật sự tạo ra điểm nhấn khác biệt nào nếu đặt cạnh những cái tên như 52Hz, Orange hay Phương Mỹ Chi - những gương mặt đang khiến bảng xếp hạng nội bộ chao đảo mỗi tuần.

Tuy nhiên, không ít người cũng lên tiếng bênh vực Phương Ly. Họ cho rằng âm nhạc của cô dù không "bẻ lái" bất ngờ nhưng vẫn có nét riêng, đáp ứng tốt thị hiếu khán giả. Quan trọng hơn, trong cả 2 vòng thi vừa qua, Phương Ly đều chưa được thể hiện ở vai trò đội trưởng - vị trí vốn dễ tạo ra spotlight. Vì vậy, nhận định Phương Ly là cái tên nhạt nhòa ở thời điểm này có thể còn quá vội.

Phương Ly bất ngờ vấp phải tranh cãi vì bị cho là không xứng đáng vào top 5 cuối cùng ở Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên nhiều ý kiến bênh vực nữ ca sĩ khi cho rằng chương trình vẫn còn dài và quá sớm để nhận định Phương Ly nhạt nhoà

Cũng cần nhấn mạnh rằng danh sách top 5 chung cuộc hiện tại chỉ là những dự đoán mang tính chất chủ quan từ cộng đồng mạng, chưa phải kết quả chính thức do chương trình công bố. Đây phần lớn là đánh giá cá nhân của khán giả theo dõi xuyên suốt các vòng thi, được đưa ra dựa trên cảm nhận riêng và hiệu ứng từ từng phần trình diễn.

Nhiều người là khán giả trung lập cũng lên tiếng kêu gọi sự bình tĩnh khi tiếp nhận những luồng ý kiến này, bởi lẽ hành trình Em Xinh Say Hi vẫn còn dài và không loại trừ khả năng xuất hiện những cú lội ngược dòng đáng gờm. Đưa ra nhận định quá sớm đôi khi sẽ bỏ lỡ cơ hội ghi nhận những thay đổi tích cực và sự trưởng thành thực sự của từng nghệ sĩ trong các vòng thi tiếp theo.

Vừa qua, Livestage 2 đã khép lại và có 6 Em Xinh đầu tiên bị loại. Với thành tích đứng đầu, các thành viên trong đội của 52Hz không một ai bị loại. Trong khi đó, 6 Em Xinh có điểm cá nhân thấp nhất ở trong 3 đội không thắng sẽ phải nói lời chia tay chương trình. Cuối cùng, Chi Xê (team Phương Mỹ Chi), LyLy, Danmy (team Miu Lê) Ngô Lan Hương, Yeolan, Hoàng Duyên (team Bích Phương) chính là 6 cái tên đầu tiên phải dừng bước sau Livestage 2 ở Em Xinh Say Hi.